Premiul GDS pe anul 2017: # REZIST

IZABELA LAZĂR (Bucureşti)

„Eu nu am plecat din ţară. 90% dintre prietenii mei au plecat. Ei vor să se întoarcă, vor să aibă pentru ce să lupte când se întorc. Până la urmă, vreau să existe o singură Românie, nu mai multe, pentru că aceasta e ţara pe care o cunosc şi pentru care am rămas.“

VERGINIA CURTUIUŞ (Bucureşti)

„Înainte de a construi ceva, trebuie să oprim tăvălugul care va distruge justiţia dacă nu vom continua să ieşim în stradă. Eu am trăit 32 de ani într-o dictatură. Acum nu suntem în dictatură, dar ce se întâmplă ne duce acolo. Construcţia e obligatorie, dar deocamdată trebuie să ieşim în stradă.“

MIHAI TUDORICĂ (Bucureşti)