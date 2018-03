PSD vrea răzbunare: Comisiile parlamentare pot cere revocarea procurorului șef DNA

Șefii instituțiilor care nu se vor prezenta la audieri în fața comisiilor parlamentare vor fi revocate din funcții cu interdicția de a ocupa alte funcții publice timp de trei ani. De asemenea comisiile vor avea acces la orice informații ale serviciilor sau din dosarele aflate în lucru.

Proiectul de lege inițiat de PSD vizează multiplicarea competențelor comisiilor parlamentare de anchetă care vor căpăta inclusiv puterea de a comanda deschiderea unor dosare penale celor care nu se prezintă în fața ei.

Reamintim că șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a refuzat să meargă la comisia de ancheta a alegerilor din 2009 si a răspuns în scris la solicitările parlamentarilor, ceea ce a înfuriat teribil coaliția de guvernare.

Tot din acest motiv, ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a solicitat revocarea procurorului șef DNA.

Și liderul PSD a vorbit la Congres despre întărirea rolului comisiilor de anchetă parlamentare: „Comisiile parlamentare de ancheta își vor finaliza concluziile în cel mai scurt timp posibil, iar concluziile lor vor fi fructificate atât judiciar, acolo unde e cazul, cât și prin îmbunătățirea cadrului legislativ privind drepturile si libertatile fundamentale ale cetateanului”.

Proiectul legislativ al PSD este inițiat de deputatul Oana Florea, președintele comisiei parlamentare de anchetă privind alegerile prezidenșiale din 2009, și a fost depus pe data de 5 martie.

Cu cateva zile inainte ca Dragnea sa sustina discursul, un grup de parlamnetari PSD a depus la Senat o propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea comisiilor parlamentare de ancheta.

În proiectul legii se specifică faptul că în baza unei cereri scrise, procurorul general al PICCJ are obligația să furnizeze copii ale documentelor care conțin actele și datele necesare realizarii obiectivelor in vederea carora a fost constituita comisia.

Se pune întrebarea, dacă unul dintre membrii comisiei, sau una dintre rudele acestuia, este direct interesată și ar fi avantajată de aflarea acestor informații, cine va decide dacă este normală această intervenție a legislativului în treburile justiției.

De asemenea, comisia de ancheta poate avea acces la orice categorie de infomatii, "inclusiv informatii clasificate", in conditiile legii.

"Comisia de ancheta poate audia orice persoana care ar putea avea cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului", se arata in articolul privind "Audierea persoanelor".

Doar in cazuri exceptionale, doar cu acordul comisiei de ancheta, persoana solicitata poate sa nu participe la audieri si sa raspunda in scris, sau poate transmite prin posta documente sau celelalte mijloace de proba pe care le detine.

Neprezentarea persoanelor la audieri, din motive imputabile, nefurnizarea infomatiilor solicitate, a documentelor sau mijloacelor de proba detinute, este considerata impiedicare a aflarii adevarului si constituie infractiune.

Parlamenetarii arata ca, in acest caz, se aplica articolul 271 din Codul Penal, privind obstructionarea justitiei, care prevede pedepse intre 3 luni si 1 an de inchisoare sau amenda.

De asemenea, omisiunea sesizarii comisiei de ancheta de catre persoanele ce detin infomatii utile obiectului cercetarii este considerata impidicare a aflarii adevarului si constituie infractiune.

Parlamentarii arata ca, in acest caz, se aplica articolul 267 din Codul Penal, privind omisiunea sesizarii, care prevede pedepse intre 3 luni si 3 ani de inchisoare.

Fapta persoanei care face afirmatii mincinoase sau nu spune tot ce stie in fata comisiei de ancheta este considerata impiedicare a aflarii adevarului si constituie infractiune. Parlamentarii arata ca, in acest caz, se aplica articolul 273 din Codul Penal, privind marturia mincinoasa, care prevede pedepse intre 6 luni si 3 ani de inchisoare sau amenda. In unele cazuri mai grave, infractiunea se pedepseste cu inchisoarea intre 1 an si 5 ani.

Proiectul legislativ mai prevede si alte sanctiuni, care pot ajunge pana la revocarea din functie a persoanelor care ocupa functii publice.

"Persoanele citate care nu se prezinta la audieri din motive imputabile sunt considerate incompatibile cu orice functie publica prevazuta in Legea 144/2007 (privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate - n.red.), pe o perioada de trei ani, incepand cu data neprezentarii la audieri, data inscrisa in citatie", se arata in proiectul de lege.

Daca persoanele care nu se prezinta la audieri in comisia parlamentara, din motive imputabile, nu furnizeaza infomatiile solicitate, ocupa o functie publica, acestea "sunt revocate, destituite sau eliberate din functie, dupa caz, de catre conducatorul institutiei sau, in cazul acestuia, de catre organul ierarhic superior".

Inițiatorii propunerii legislative sunt 20 de parlamentari PSD, un deputat UDMR si un deputat de la minoritati: Roxana-Natalia Paturca - senator PSD, Liliana Sbirnea - senator PSD, Istvan-Janos Antal - deputat UDMR, Radu Babus - deputat PSD, Aida-Cristina Caruceru - deputat PSD, Vasile Cocos - deputat PSD, Oana-Consuela Florea - deputat PSD, Nicolae Georgescu - deputat PSD, Nicusor Halici - deputat PSD, Costel Lupascu - deputat PSD, Silviu Nicu Macovei- deputat PSD, Petre-Florin Manole- deputat PSD, Eugen Neata - deputat PSD, Eugen Nicolicea- deputat PSD, Nicolae-Miroslav Petretchi - deputat UUR (minoritati), Florin Popa - deputat PSD; Stefan-Ovidiu Popa- deputat PSD, Alina-Elena Tanasescu - deputat PSD, Alina Teis - deputat PSD, Nicolae Velcea- deputat PSD si Mihaita Virza - deputat PSD.