Secretarul de stat Rex Tillerson, demis de Trump. Locul său va fi luat de șeful CIA, Mike Pompeo

Pompeo îl înlocuiește pe Rex Tillerson, un om de afaceri din industria petrolului intrat în politică, a cărui relație cu Trump s-a deteriorat în ultima vreme. Presa americană a scris că Rex Tillerson l-a numit „nătărău” pe Donald Trump. Președintele american a mai anunțat că la conducerea CIA va veni Gina Haspel, actualul director adjunct al agenției. Este pentru prima dată când o femeie va ocupa această funcție, transmite Digi 24.

Anunțul a fost făcut de Trump pe Twitter.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!