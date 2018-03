În Teleroman, un salariat trebuie sa susțină 1,7 pensionari

Numărul mediu al pensionarilor în trimestrul al patrulea din 2017 a crescut la 5,22 milioane, cu 5.000 mai mult decât cu un an în urmă. Pensia medie lunară a fost de 1.132 lei, arată datele publicate de INS.

Raportul mediu dintre pensionari și salariați la nivel național este de 9 la 10, însă diferențe sunt foarte mari pe regiuni. În București sunt cinci pensionari la 10 salariați, în timp ce, la polul opus se situează Teleormanul, cu 17 pensionari la 10 salariați.

Pensia medie de asigurari sociale de stat a variat cu discrepante semnificative in profil teritorial, ecartul dintre valoarea minima si cea maxima fiind de 502 de lei (860 lei in judetul Botosani fata de 1362 lei in Municipiul Bucuresti).

Conform statisticii, in perioada de referinta, pensia medie lunara a fost de 1.132 lei, mai mare cu 2,4%, in timp ce pensia medie de asigurari sociale de stat s-a ridicat la valoarea de 1.071 lei.

Raportul dintre pensia medie nominala neta de asigurari sociale de stat pentru limita de varsta cu stagiu complet de cotizare (fara impozit si contributia de asigurari sociale de sanatate) si castigul salarial mediu net a fost de 52,5%, comparativ cu 55,3% inregistrat T3 din 2017.

Totodata, in T4 din 2017, indicele pensiei medii reale, calculat ca raport intre indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale si indicele preturilor de consum a fost de 100%.