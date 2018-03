Crin Antonescu, imparțial ca tot românul: Și Ponta, și Dragnea pot să spună adevărul

Crin Antonescu, fost președinte al PNL din perioada USL, a declarat miercuri că cele afirmate atât de Dragnea cât și de Ponta cu privire la implicarea „statului paralel” în formarea guvernelor sau a numirii șefilor instituțiilor de forță pot fi adevărate.

Crin Antonescu spune că „părți din cele declarate de cei doi” (Dragnea și Ponta) sunt reale, pe care le poate confirma. „Nu știu care spune adevărul și care minte, e probabil ca amândoi să spună adevărul”, a mai spus Antonescu.

Referitor la guvernul Ponta 1, Crin Antonescu spune că a fost un guvern politic, bazat pe o alianță în care numirile erau la paritate. Din partea PNL, Antonescu spune că n-a fost nicio intervenție a statului paralel, decizia pentru numiri aparținându-i în totatlitate.

Ex liderul PNL confirmă discuțiile aprinse privind portofoliul de interne.



"La Ministerul de Interne ne-am inteles sa revina PSD si toata discutia care durat cateva ore bune, o discutie in 4 - Ponta, Dragnea, eu cu Hellvig- discutia a fost in jurul ocupantului acestui mister. Se stia ca Dragnea va fi titularul postului. La momentul in care ne-am intalnit, Ponta a venit cu alta varianta. Nu stiu cu cine s-a consultat si in ce fel. El a venit acolo si si-a asumat varianta ca merge cu Ioan Rus. Eu nu agream varianta cu Ioan Rus si discutia a fost lunga si s-a incheiat cu Ponta spunand ca e postul PSD si este decizia mea si asta a fost", a aratat Antonescu.



Intervenția lui Crin Antonescu survine după declarațiile lui Dragnea privind „statul paralel” și reacția lui Victor Ponta care îl numește pe Dragnea „mincinos și hoț”.