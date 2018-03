Defăimarea se pedepsea cu pușcărie înainte de aderarea la UE.Macovei e cea care a abrogat legea

Judecătorul Cristi Danileț spune că numai în dictatură un politician este sancționat pentru opiniile sale sub pretextul că defăimeaza țara. Atunci dispare politica însăși, prin constrangeri penale, pentru că toată lumea executa fără să crâcnească ordinele venite de sus.

Defăimarea țării sau a națiunii a fost introdusă în lege în 1996. Abrograrea ei s-a făcut zece ani mai târziu, înainte de aderarea României la UE și a fost făcută de Macovei, prima dintre țintele lui Dragnea, fapt recunoscut chiar de el.

"'Defaimarea tarii sau a natiunii' aparea in fostul Cod Penal la art. 236 indice 1, se pedepsea cu inchisoare de la sase luni la trei ani, si (culmea ironiei!) a fost abrogata printr-o lege initiata de Monica Macovei. Prin aceeasi lege a fost abrogata atunci si insulta, si calomnia", a declarat pentru Ziare.com judecatorul Cristi Danilet, fost membru al CSM si fost consilier al ministrului Justitiei in acea perioada.

In expunerea de motive atasata Legii 462/2005, Monica Macovei explica atunci ca libertatea de exprimare este un drept protejat de Curtea Europeana a Drepturilor Omului si ca anumite infractiuni din Codul de la acea data ar reprezenta o ingerinta a statului in exercitarea libertatii de exprimare, ne-a mai spus magistratul. De asemenea, in expunerea de motive se mai arata, printre altele, ca tara si natiunea sunt notiuni abstracte, care pot fi interpretate in variante multiple de cei care transmit idei si opinii.

"Orice persoană are dreptul să formuleze opinii critice de natură politică, aceasta fiind o componentă esențială a exprimării libere", spunea Macovei în expunerea de motive a proiectului de lege care a fost votat de Parlament.

Intrebat despre noile intentii ale lui Liviu Dragnea, judecatorul Cristi Danilet spune ca, "in cazul unor chestiuni politice, de genul 'Guvernul X a luat o masura rea pentru poporul roman', mi se pare stupid, impotriva democratiei, sa interzici o astfel de opinie, indiferent ca o spui in tara sau in strainatate".

Întrebat ce cred că urmareste liderul PSD, magistratul a subliniat ca "sanctionarea pentru o astfel de opinie are o dubla valoare".

"Pe de o parte, este o masura de constrangere: cineva trebuie sa plateasca pentru ca a facut niste afirmatii. Pa de alta parte, este un factor inhibitor: ar bloca orice fel de dezbatere publica. Ar insemna la un moment dat ca Puterea nu ar mai avea Opozitie, pentru ca Opozitiei ii e frica sa critice politica Puterii.

Este inacceptabil, dupa parerea mea, ca printr-o astfel de masura sa inlaturi Opozitia, sa inlaturi criticile. Libertatea de exprimare trebuie intarita, nicidecum ingradita", a argumentat magistratul.

De altfel, libertatea de exprimare este prevazuta si in Constitutie.

"Intr-adevar, este o valoare constitutionala. Ceea ce protejeaza Constitutia este demnitatea omului, inaintea libertatii de exprimare, nu politicile statului. Din contra, politica unui stat implica dezbateri publice, libere, critice. Adica, mai degraba iti este interzis sa defaimezi o persoana decat sa defaimezi statul. Ceea ce protejeaza Constitutia este individul, iar dezbaterile publice libere sunt incurajate, ele putand sa fie uneori critice", a mai explicat judecatorul.

"Practic, se desfiinteaza politica"

Pe de alta parte, politicienii sunt protejati de o anumita imunitate, reaminteste acesta.

"Opinia politica este protejata pentru ca in asta consta activitatea unui politician, in opinii, in voturi. Ei au imunitate, nu pot fi trasi la raspundere pentru declaratii pe care le fac in calitate de oameni politici si nu pot fi anchetati pentru votul pe care il dau atunci cand se iau decizii politice.

Acest lucru tine de esenta democratiei. Altfel, daca politicianul ar fi amenintat, incorsetat, sanctionat, el n-ar mai putea participa la viata publica a societatii. Practic, se desfiinteaza politica, sa spun asa. Prin masuri de constrangeri penale, dispare politica insasi. Asta e valabil numai in dictatura. Ce ordona cel de sus trebuie executat de catre cei de jos si atat, fara critici, fara sa cracneasca nimeni", a explicat magistratul.

Si, totusi, in ciuda tuturor acestor considerente, majoritatea parlamentara PSD-ALDE condusa de Liviu Dragnea ar putea trece lejer o astfel de lege, daca ne uitam la numarul de voturi de care dispune in Parlament.

"Eu ma intreb ce va spune Curtea Constitutionala, pentru ca va fi sesizata, cu siguranta. Cum va putea Curtea sa constate ca defaimarea tarii, in lipsa unei definitii clare, ar putea fi o infractiune in Codul Penal? Ce inseamna manifestari prin care se defaimeaza tara sau natiunea? Nu mai ai voie sa spui ca traiesti rau in tara ta? Sau ca unii politicieni sunt incompetenti, de exemplu? O lege trebuie sa fie clara, previzibila, pentru ca sa stim ce avem voie si ce nu avem voie sa spunem", spune Danileț. .

Intrebat cum s-ar putea demonstra ca cineva, de exemplu, a trimis informatii false la Bruxelles si cine ar face o astfel de expertiza, Cristi Danilet a subliniat inca o data: "Nu poti trage la raspundere pe cineva pentru opiniile exprimate in spatiul public".

"Daca cineva spune ca un guvern a luat masuri bune si altul spune ca a luat masuri rele, e logic ca cineva nu are dreptate, dar nu inseamna ca trebuie tras la raspundere pentru asta.

Mie, ca jurist, nu imi este clar unde va trebui sa ma opresc cu discursul public. Legea trebuie redactata clar si curat, incat sa intelegem cu totii ce avem voie sa facem si ce nu. Bineinteles ca nu trebuie sa incurajam minciunile, colportarile, dar nici sa limitam libertatea de exprimare. Uneori, politicienii, ziaristii exagereaza si, de cand cu Facebook-ul, si cetatenii obisnuiti (un fel de pseudo sau neojurnalisti) exagereaza.

Cert este ca trebuie sa vedem mai intai un text, deocamdata s-a anuntat o intentie. Dar trebuie sa scrie clar ce inseamna defaimarea natiunii. Asa, la modul general, 'manifestari sau atitudini prin care se defaimeaza tara', e greu de inteles ce anume ar fi permis apoi si ce nu ar fi permis", a mai afirmat judecatorul Cristi Danilet.

***

Dragnea a anunțat la congresul extraordinar al PSD, de sâmbătă, de la Sala Palatului, în contextul în care se arătat îngrijorat de încălcarea suveranității României, că va susține o lege împotriva defăimării țării, pentru că este îngrijorat de cei care defăimează România peste hotare. Luni a revenit cu exemple punctuale spunând că se referă la modul în care europarlamentarul Monica Macovei a făcut-o în Parlamentul European, fără să indice și discursurile în care europarlamentarul ar fi criticat România, fiind un fapt știut că Macovei este unul dintre cei mai mari critici ai abuzurilor guvernării PSD-ALDE și măsurile discreționare luate de guvernele sale.

"Defaimarea propriei tari prin minciuna este o fapta foarte grava, care expune Romania la multe riscuri (...) Suveranitatea Romaniei este mai pretioasa decat orice lupta pentru putere, decat orice mic interes local si, de aceea, este nevoie sa o protejam, si o vom proteja prin legi explicite, dezbatute si votate in Parlament", a spus Dragnea, sâmbătă, la congresul PSD.