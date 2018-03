Manifestari cu ocazia „Zilei maghiarilor de pretutindeni”. Mesajul lui Viktor Orban

Maghiarii organizează în mai multe orașe din Transilvania manifestări dedicate Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, și-a anunțat prezența la Satu Mare, ocazie cu care va depune o coroană la statuia contelui Szechenyi Istvan.

UDMR organizeaza, joi, manifestari in mai multe localitati din Transilvania, marcand astfel Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Premierul Viktor Orban, aflat inaintea alegerilor de la Budapesta, a trimis un mesaj public, in care spune ca isi doreste ca maghiarii sa traiasca "in Bazinul Carpatic sub semnul tricolorului care simbolizeaza forta, fidelitate si speranta in viitor"

Evenimentul central al UDMR, unde vor fi prezenti liderii Uniunii și invitați din Ungaria, va avea loc la Satu Mare, aici fiind programată dezvelirea statuii contelui Szechenyi Istvan, una dintre cele mai importante personalități ale politicii maghiare.

Premierul ungar Viktor Orban a transmis un mesaj public, în care arată că dorește ca maghiarii să trăiască „în Bazinul Carpatic sub semnul tricolorului care simbolizează forța, fidelitatea și speranța în viitor”.

La Cluj-Napoca manifestările vor începe de la ora 11 cu o procesiune care va porni din Piața Avram Iancu și se va încheia în Piața Unirii în fața bisericii romano-catolice „Sf. Mihail” unde va fi oficiată o slujbă religioasă.

De asemenea, liderii UDMR și oficialitățile locale vor ține cuvântări în fața fostului hotel „Biasini” unde a fost cazat în 1848 poetul și revoluționarul Petofi Sandor. Sunt așteptați să participe aproximativ 2.000 de persoane.

Vor mai fi astfel de manifestații la Oradea, unde va fi prezent liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila. Liderul grupului UDMR din Camera Deputaților va participa la manifestările organizate în diferite localități din Secuime.

Vineri, Poliția de Frontieră i-a interzis intrarea în România lui Attila Dabis, cetățean ungar, însărcinat al Consiliului Național Secuiesc pentru relații externe, care intenționa să participe la mitingul de la Târgu Mureș.

În replică, ministrul ungar de Externe a declarat, sâmbătă, că Ungaria vrea sa construiască „relații civilizate si bazate pe respect” cu România, dar decizia autorităților de la București de a interzice accesul in țară pentru un oficial al Consiliului Național Secuiesc este „regretabilă”.

Mesajul premierului Ungariei, Viktor Orban:

„Astăzi a venit din nou vremea când trebuie să ne apăram împreună libertatea și cultura milenară, deoarece noi, maghiarii, nici astăzi nu ne dorim altceva decât să putem sărbători împreună eroii și să clădim o lume în care putem folosi limba noastră în mod liber și putem spune cu mândrie că, aidoma strămoșilor noștri, și noi vrem să trăim în Bazinul Carpatic sub semnul tricolorului care simbolizează forța, fidelitate și speranța în viitor", afirmă Orban.

El a rememorat evenimentele din 15 martie 1848, despre care afirma ca vesteau solidaritatea natiunii maghiare si dorinta ei de libertate.

"Acele clipe, care nici dupa secole nu-si pierd din perfectiunea si claritatea lor, reprezinta fenomene luminoase rare pe cerul istoriei. In ziua de 15 martie 1848 toate simbolurile - incepand cu prima cocarda, continuand cu poezia intitulata Cantul natiunii (Nemzeti dal), scrisa de poetul Petofi Sandor si incheiand cu cele Douasprezece puncte prin care tineretul revolutionar si-a exprimat revendicarile - vesteau solidaritatea natiunii maghiare si dorinta ei de libertate. Iar de atunci, stralucirea acestei zile ne marcheaza viata, precum a luminat si cele mai sumbre decenii in care partile natiunii erau despartite si sufereau sub diferite dictaturi", a spus Viktor Orban.

Potrivit premierului ungar, aceasta zi a oferit speranta maghiarilor atunci cand au pastrat, in asteptarea unei noi primaveri, drapelele nationale rosu-alb-verde in pivnite, poduri, sub fan sau printre mormane de caramizi si au demonstrat ca nu exista imposibilul, daca sunt solidari si lupta umar la umar pentru obiectivele comune.

"Dati-mi voie sa va salut respectuos pe Dumneavostra cu ocazia implinirii a 170 de ani de la declansarea Revolutiei incepute in 1848 si sa va urez ca versurile "Traiasca libertatea maghiara! Traiasca patria!" sa rasune inca timp de sute de ani de la Berehove la Novi Sad si de la Dunajska Streda la Miercurea Ciuc", spune Viktor Orban in mesajul sau.

Sambata, peste 2.500 de persoane au participat, la Targu Mures, la un miting pentru autonomia Tinutului Secuiesc, aceastea scandand "Autonomia".