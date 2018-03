Membru CNA: TVR - televiziune de partid, implicată într-o amplă operațiune de manipulare

Doina Rusu, membră a CNA a declarat joi dimineață că se va autosesiza pentru că este o premieră ca un interviu să fie difuzat simultan de patru posturi de televiziune. Această modalitate inedită de difuzare a unui interviu înregistrat face parte dintr-o „mare operațiune de manipulare”.

„Ca membru CNA, însă, am observat că încalcă legislația audiovizuală și o să fac autosesizare. Evident că este decizia lor editorială, dar este și dreptul meu de membru CNA să remarc că felul în care cele patru televiziuni au hotărât să difuzeze în același timp, la oră de maximă audiență, un interviu înregistrat – deci nu e vorba despre un eveniment care are loc și pe care îl difuzează mai multe televiziuni, așa cum se întâmplă de obicei, când mai multe televiziuni transmit… Consider că felul prin care televiziunile au făcut asta face parte dintr-o mare operațiune de manipulare”, a spus Rusu citată de News.ro

Însă cel mai grav i se pare că s-a implicat și TVR și cum a servit interesul public în acest caz. În plus, afișarea timp de peste o oră a siglei Evenimentului Zilei ar putea fi considerată o reclamă mascată, mai spune membrul CNA.

Dorina Rusu a mai afirmat că i se pare că actuala conducere a TVR consideră că televiziunea de stat nu înseamnă televiziune publică, ci televiziunea unui partid.

„Ca să nu mai spun că au făcut reclamă în direct, la o oră de maximă audienţă, la Evenimentul zilei. Asta cât a durat interviul, sigla Evenimentului zilei era acolo. A plătit EVZ pentru asta sau s-a considerat că EVZ a făcut o favoare TVR-ului şi celorlalte televiziuni sau mai ales TVR-ului, că le-a dat interviul cu Ghiţă? Cum e posibil aşa ceva?”, a mai spus Dorina Rusu.

Pe de altă parte, Radu Călin Cristea a spus că observațiile privesc politica editorială a unui radiodifuzor, în legătură cu care CNA nu poate interveni. „Voiam să atrag atenţia colegilor mei că sunt interpretări, unele din punctul meu de vedere foarte subiective, unele chiar partizane, şi care se folosesc de cadrul acesta al CNA pentru a crea o discuţie care cred că ar trebui să aibă loc în baza unor plângeri, ca să vină mai mult din afară. Suntem mulţi dintre noi mai vechi în CNA şi ştiţi că metoda asta a autosesizărilor nu era o practică în trecut. Noi lăsam exteriorul, plângerile să vină spre CNA. Suntem în situaţia în care multe şedinţe din CNA sunt copleşite de autosesizări ale unor membri. Poziţia Dorinei o cunosc, o respect. Toate observaţiile pe care le-am auzit privesc politica editorială a unui radiodifuzor”, a spus Cristea.

Membrul CNA a mai atras atenţia că a nu fi prezentat acest caz ar fi însemnat privarea telespectatorilor de o informaţie de maxim interes public.

„În al doilea rând, mare atenţie – aici nu este vorba despre inculpatul Ghiţă, care a făcut şi a dres, ci despre interesul public. Ce conţine acel interviu. Cred că ar trebui să fim puţin mai reticenţi. Manipulare este un cuvânt foarte greu. A nu fi prezentat acest caz ar fi însemnat să privezi cetăţenii români şi publicul larg de o informaţie de maxim interes public”, a afirmat Cristea.