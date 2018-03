Cele 11 fumigene lansate de PSD prin care acopera realitatea si incompetenta guvenarii

Pentru a distrage atenția românilor de la problemele reale cu care se confruntă și mai ales pentru ca să nu se mai dea atenție la milioanele furate din banii publici, PSD promovează cancanuri, subiecte inventate mai mari sau mai mici declară deputatul USR Claudiu Nasui.

„Partidul Social Democrat a perfectionat arta manipularii in politica. In politica, capacitatea de a distrage atentia este foarte importanta. De ce sa ne pese de milioanele furate din banii nostri, de zecile de mii de abonati la contractele cu statul, de miile de sinecuri si de toate motivele pentru care Romania a ajuns sa fie parasita in masa, cand putem sa vorbim despre fleacuri si cancanuri?”

El prezinta si un "sumar al tuturor fumigenelor pe care le-a lansat PSD din 2017 si pana acum, tocmai pentru a deturna atentia publica de la subiectele care contează cu adevărat", într-o postare pe Facebook.

"Sistematic orice eveniment de substanță a fost acoperit de o fumigena. In imagine am adunat doar cateva exemple dintre multe", mai scrie Claudiu Nasui.