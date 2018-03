Simultanul cu fugarul Ghiță de la TVR-Antena3-B1-RTV, doborât la rating de un reality show

Patru posturi TV au transmis miercuri seară, simultan, interviul luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghiță, fugarul cu mandat internațional de urmărire. TVR, B1TV, Antena 3 și RTV la un loc au avut rating mai scăzut decât Exatlon, un reality show transmis de Kanal D.

În urban și comercial TVR a fost pe ultimul loc între cele patru și pe locul 10 pe plan național, 17 în urban și comercial între toate posturile monitorizate de Kantar Media. TVR, post plătit din bani publici, a inaugurat, astfel, miercuri seara, intrarea în sistemul de "simultane”. Până acum, materialele legate de cazuri ca Sebastian Ghiță, în general atacuri și acuzații instrumentate de persoanele cu probleme penale la adresa DNA, erau transmise de România TV și Antena 3, posturi conduse chiar de fugarul Ghiță și de un fost pușcăriaș, Dan Voiculescu. Postul public se înregimentează, astfel, pe bani publici în seria nefastă a televiziunilor care conferă credibilitate cercetaților penal, dar cu influență și putere politică, care comit atacuri repetate la adresa instituțiilor și a celor care le conduc.

Dacă la nivelul întregii țări Ghiță a scos, pe patru posturi la un loc, aproape cât Exatlonul de pe Kanal D, pe publicul comercial interesul a fost mult mai mic. Toate posturile la un loc, cu Sebastian Ghiță, nu au avut nici jumătate cât Exatlonul de pe Kanal D, scrie paginademedia.ro.

La nivelul întregii țări, 1,63 milioane de români s-au uitat, în total, pe cele patru posturi TV la interviul lui Sebastian Ghiță. Cei mai mulți, la România TV: 700.000, și la Antena 3 - 663.000. Postul public a intrat în premieră în sistemul de "simultane" (până acum materialele legate de cazuri ca Sebastian Ghiță, în general atacuri și acuzații la adresa DNA, erau pe România TV și Antena 3) a ținut cu subiectul 140.000 de români. A fost pe locul zece la național, mai scrie sursa citată care ia ca referință datele oferite de Kantar Media Audiences, furnizor unic pentru serviciul național de măsurare a audiențelor.

Național

Clasamentul total a fost condus de Kanal D, cu Exatlon: 1,8 milioane de români, cu aproape 200.000 mai mulți decât "simultanul" lui Ghiță.

Posturile care au transmis interviul:

România TV - 700.000 de telespectatori Antena 3 - 663.000 TVR 1 - 139.000 B1 TV - 128.000

Urban

Aproape 900.000 de telespectatori la orașe pentru cele patru posturi, cu Ghiță. La orașe, Sebastian Ghiță a depășit Exatlonul (nu cu mult). Pe publicul urban, cei mai mulți telespectatori s-au uitat la Ghiță pe Antena 3 (436.000). Cei mai puțini, la TVR 1 (64.000). Postul public a fost pe locul 17.

Posturile care au transmis interviul:

Antena 3 - 436.000 de telespectatori România TV - 311.000 B1 TV - 82.000 TVR 1 - 64.000

Comercial

Interes foarte scăzut pentru Sebastian Ghiță în rândul tinerilor. Doar 161.000 de telespectatori între 18 și 49 de ani pe toate cele patru canale. Ca o comparație, Exatlonul de pe Kanal D a avut 425.000 de telespectatori din acest target. Cei mai puțini tineri, la TVR 1: 15.000.

Posturile care au transmis interviul:

Antena 3 - 79.000 România TV - 50.000 B1 TV - 17.000 TVR 1 - 15.000.

Background

TVR chemată să explice în Parlament de ce a difuzat interviul cu Sebastian Ghiță

Directorul general interimar al Societății Române de Televiziune, Doina Gradea, a fost invitată să dea explicații în fața comisiei de cultură a Camerei Deputaților pentru decizia de a difuza interviul cu inculpatul Sebastian Ghiță.

„Stimată doamnă director general interimar, vă invităm să luați parte la lucrările comisiei în data de 20 martie, ora 12,00, pe ordinea de zi fiind înscrisă audierea dumneavoastră în legătură cu difuzarea de către TVR a interviului realizat de jurnalistul Ion Cristoiu cu domnul Sebastian Ghiță, persoană pentru care Înalta Curtea de Casație şi Justiție a emis un mandat european de arestare", se arată în adresa trimisă de președintele comisiei de cultură a Camerei Deputaților, liberalul Gigel Știrbu.

Așa zisul interviu realizat de Ion Cristoiu nu a adus nimic nou, în afară de faptul că Sebastian Ghiță i-a arătat o poză pe telefonul mobil în care apare Laura Codruța Kovesi și despre care susține că ar fi fost făcută la el acasă. Fotografia nu a fost însă văzută de altcineva în afară de Cristoiu.

În rest, același discurs al lui Ghiță, care susține că a fugit din țară de frica procurorilor care cereau pedeapsă cu închisoare pentru infracțiunile pe care le-ar fi înfăptuit.

La comanda: TVR, A3, RTv si B1 au difuzat simultan ”interviul” lui Cristoiu cu Ghita

Prima parte a interviului realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghiță, care a fugit în 2017 cu o zi înainte de arestare în Serbia, a fost prezentata simultan miercuri seară de TVR1, Antena 3, România TV și B1.

Interviul a fost facut pentru Evenimentul zilei, ziar patronat de Dan Andronic, trimis in judecata in mai multe dosare de coruptie.

Marea ”dezvăluire” a inculpatului Sebastian Ghiță a constat în prezentarea unei fotografii de pe telefonul mobil, despre care Cristoiu spune că ar fi cu Laura Codruța Kovesi aflată în vizită la Ghiță. Imaginea n-a fost însă aratata și telespectatorilor, Ghita cerandu-i lui Cristoiu sa nu prezinte imaginea la camera de filmat. "Am vazut-o si m-am convins", a spus Cristoiu, care spune insa ca nu va publica fotografia. Telespectatoriiar trebui sa-l creda pe cuvint pe ”maestru”.

In acest interviu, Sebastian Ghita sustine ca a plecat din tara deoarece ii era frica pentru viata sa, in conditiile in care procurorul Negulescu s-ar fi laudat ca este "un mort viu". In esenta a fost vorba despre aceleasi atacuri lansate de Ghita la adresa lui Kovesi.

Interviul, din care s-a difuzat prima parte, joi seara urmind ca Cristoiu sa povesteasca despre fotografie, a fost urmat de dezbateri in studiourile de televiziune. La RTV, in emisiunea lui Ciutacu, erau prezenti Serban Nicolae si Sorin Roosca Stanescu, ambii acreditind ideea ca Kovesi ar trebui demisa. Nicolae era insa constient ca e vorba de un bluf, cerindu-i insistent lui Ghita si Cristoiu sa prezinte ”dovada”.