Bogdan Alexandru Stănescu și Marius Chivu despre proză scurtă

2018 / 03 / 22

Joi, 22 martie, de la 19:30, la Londophone (strada Ioan Zalomit nr 2, București), editura Black Button Books organizează o discuție despre proză scurtă cu scriitorii Bogdan-Alexandru Stănescu și Marius Chivu, care vor povesti cum se scrie și cum se citește ficțiunea dozată așa cum trebuie, pornind de la volumul de povestiri al lui Junot Díaz, Sufocare.



Cu Sufocare, prin zece proze scurte care cartografiază spațiul cartierelor din Republica Dominicană și pe cel al comunităților urbane sărace din New Jersey, Junot Díaz își face remarcabilul debut literar. Proza sa este puternică și categorică, încărcată de magnetismul descoperirii. În Sufocare, Díaz compune imagini anamnezice în ritmurile furiei și ale eliberării, ale frustrării și ale bucuriei, ale inocenței și ale blazării.



Junot Díaz s-a născut în Republica Dominicană şi a crescut în New Jersey. Este autorul romanului Scurta şi minunata viaţă a lui Oscar Wao, care a câştigat premiul Pulitzer şi premiul National Book Critics Circle în 2008, şi al volumului de proză scurtă Uite‑aşa o pierzi, bestseller New York Times şi finalist la National Book Award. Junot Díaz este câştigător al bursei MacArthur Genius, al premiului PEN/ Malamud, al Dayton Literary Peace Prize, al bursei Guggenheim şi PEN/ O. Henry Award. Absolvent al Rutgers Collage, în prezent, Díaz este editor pe ficţiune la Boston Review şi profesor de scriere creativă Ruge and Nancy Allen la Massachusetts Institute of Technology.