Șantierul naval Mangalia pus pe butuci de guvernarea PSD-ALDE. Tudose a blocat vânzarea

Șantierul Naval Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI) a ajuns într-o situație critică după ce construcția de nave a fost suspendată pe termen nelimitat iar contractele de reparații se împuținează pe zi ce trece.

Mai bine de o treime dintre salariati, desi vin inca la serviciu, nu mai au ce lucra, scrie ziare.com. Șantierul a pierdut peste 2 miliarde de lei doar in perioada 2012-2016. Societatea este deținută de sud-coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) - cu 51% din acțiuni și de statul român prin Ministerul Economiei (prin intermediul Șantierului Naval 2 mai în care este acționar majoritar).

In decembrie 2017, olandezii de la Damen erau pe punctul de a prelua afacerea si a incerca sa o puna pe picioare, cand Guvernul Tudose a decis sa impiedice tranzactia. Acestia au afaceri de succes in 120 de tari si au raportat, in 2016, o cifra de afaceri de 1,7 miliarde de euro.​

Nu e de mirare, în aceste condiții, că olandezii erau priviți ca speranța de redresare financiară a șantierului:

"Era sigur, in proportie de 99%, ca Damen va prelua actiunile partii sud-coreene. Am purtat discutii formale cu viitoarea conducere. Mai mult, conducerea societatii impreuna cu Damen accesase o linie de credit pentru a putea continua lucrarile. Se pregatea chiar organizarea unei festivitati", spune liderul Sindicatului Liber "Navalistul", Laurentiu Gobeaja.

Numai că guvernul Tudose a decis ca statul roman sa isi exercite dreptul de preemptiune si sa incerce sa cumpere pachetul majoritar de actiuni al Santierului Naval Daewoo Mangalia, in locul olandezilor de la Damen.

"Trebuie sa facem niste fregate si poate le facem noi. Ca altii le-ar fi putut face. Sa facem si mentenanta la noi. Poate facem si o barcuta acolo. Dar nu e posibil cu atata Dunare si mare sa nu aiba tara un santier naval", declara Tudose, premierul Romaniei de la acea data.

Numai că decizia guvernului a fost una catastrofală pentru șantier care, aflat deja într-o situație financiară precară, a ajuns în situația de-a nu le mai putea da de lucru celor mai mulți dintre salariații săi:

"In urma cu circa 3 saptamani, societatea avea in jur de 1.700 de angajati. Dintre acestia, circa 700 - adica cei care erau in zona cheurilor si a docurilor, cei de la probe de mare, electricienii, mecanicii si vopsitorii - nu mai au incarcare, la acest moment. Ei sunt salariati in continuare, sunt prezenti la locul de munca, dar nu au incarcare, nu au cum sa isi desfasoare activitatea. Societatea nu are cum sa asigure fondul de lucru", spune liderul sindical intervievat de ziare.com.

Gobeajă spune că parte dintre salariati au fost delegati sa muncesca la reparatii la VARD Tulcea si VARD Braila, societati detinute de grupul italian Fincantieri. Se lucreaza si in halele santierului de la Mangalia, dar tot la confectii metalice pentru VARD Tulcea.

De altfel, Daewoo Mangalia a emis un comunicat prin care și-a informat angajatii ca, la cerere, pot intra in somaj tehnic, urmand sa primeasca lunar 75% din drepturile salariale sau in concediu fara plata.

Ultima mare transa de comenzi, in valoare de 1,34 miliarde de euro, a fost primita de santierul de la Mangalia in anul 2014 și predată clientului pe 7 februarie, in acest an.

