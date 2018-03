Corina Crețu: Riscăm să pierdem fonduri de 800 milioane euro de la UE

Fondurile care trebuiau utilizate până în decembrie 2018 vor fi pierduți dacă România nu extinde aria de eligibilitate a proiectelor, prin creșterea sumelor alocate localităților mici și pentru eficiență energetică, a explicat Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu.

Corina Crețu a spus că în august 2017, a cerut cu autorităților române să facă eforturi pentru a mai salva o parte din aceste fonduri. Soluțiile propuse au fost extinderea ariilor de eligibilitate a proiectelor, creșterea fondurilor alocate localităților mici și acordarea de vouchere pentru eficiența energetică a locuințelor

Astfel, s-ar mai putea salva maximum 400 de milioane de euro. Corina Crețu a făcut aceste declarații la Strasbourg, în emisiunea "be EU", de la Antena 3, citată de Ziare.com

„Anul 2017 a fost marcat de progrese importante în ceea ce privește programele cu fonduri europene în România datorită faptului că au fost acreditate instituțiile de management și control și au fost îndeplinite o serie de condiționalități. Dar rămân foarte multe lucruri de făcut, e un an crucial pentru România”, a spus Corina Cretu.

„Avem aceasta problema legata de programul operational regional, unde sunt in pericol de a fi pierduti 800 de milioane de euro, care trebuie cheltuiti pana in decembrie in acest an”, a mai declarat comosarul european.

Intrebata ce trebuie sa faca Romania pentru a nu pierde acesti bani, Corina Cretu a spus ca "inca din august 2017 am discutat cu serviciile mele si am agreat sa propunem autoritatilor romane schimbarea programului operational regional, astfel incat sa dam posibilitatea sa extindem aria de eligibilitate, de exemplu catre localitati mai mici care nu aveau posibilitatea sa acceseze fonduri europene si sa marim fondurile pentru localitatile mari. O alta masura pe care noi am identificat-o e o masura care se aplica in Slovacia si in Cehia. Expertii nostri au fost saptamana trecuta la Bucuresti si urmeaza sa analizeze acest concept de a se da vouchere pentru cetateni pentru eficienta energetica a locuintelor, a cladirilor".

"Serviciile mele evalueaza ca vor fi salvate 200-300, pana la maximum 400 de milioane de euro prin aceasta schema de vouchere. Autoritatile romane incearca sa identifice proiecte retrospective care au fost platite cu alti bani. Stiti ca am mai facut acest lucru. Autostrada Soarelelui sau centura Timisoarei. Asa am si ajuns la aceasta suma de incheiere a programului in jur de 90%. E o suma care poate varia in functie de deciziile din instanta", a conchis Corina Cretu.