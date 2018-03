Codași în Europa la opțiunea pentru învățământ.Pop:vinovați de dezastru, președinții de dreapta

În Romania, doar 3,5% dintre tinerii promotiei 2015 au absolvit facultati cu profilul stiintele educatiei, procent ce confirma faptul ca tot mai putini romani doresc sa urmeze o cariera in invatamant.

Media europeana este de 9,3% din totalul absolventilor, iar cele mai mari ponderi sunt inregistrate in Spania, Cipru, Luxemburg si Ungaria.

Explicatiile pentru lipsa de atractie a acestei meserii sunt prezentate intr-o cercetare realizata de Fundatia Romanian Business Leaders (RBL) si D&D Research care arata ca Romania ocupa ante-penultimul loc in lume si ultimul loc in Europa in ceea ce priveste indexul global al statusului profesorilor in societate, ceea ce inseamna o prabusire a perceptiei statutului profesorilor, scrie Ziare.com.

Indexul este realizat prin calcularea ponderii unor raspunsuri precum salariile pe care ar trebui sa le primeasca profesorii, respectul pe care respondentii cred ca societatea si elevii il acorda profesorilor si increderea parintilor (profesori sau nu) de a le recomanda copiilor lor sa urmeze o astfel de cariera.

Meseria de profesor este indezirabila, potrivit uneia dintre concluziile studiului - o treime din parinti nu si-ar indemna copiii sa urmeze o cariera in acest domeniu, iar procentul ajunge la 50% in cazul profesorilor intervievati in cadrul sondajului.

Este o meserie prost platita (salariile ar trebui sa fie cu doua treimi peste nivelul actual), iar elevii nu-i mai respecta pe profesori, este parerea celor mai multe persoane care au raspuns la sondaj.

"O majoritate relativa a respondentilor considera actul de educatie drept o prestatie de servicii publice oarecare, in vecinatatea functionarului public. Nu o vad ca pe o meserie de vocatie care ar trebui remunerata in functie de performanta si sa se bucure nu numai de incredere, ci si de respectul cuvenit altor meserii de vocatie, precum cea de doctor", declara Dragos Neacsu, membru al consiliul director al RBL si CEO Erste Asset Management.

Liviu Pop: Președinții de dreapta sunt vinovați pentru dezastrul din învățământ

Rezultatele foarte slabe ale elevilor care termină cursurile gimnaziale la Evaluarea Națională sunt cauzate de „președinții de dreapta”, spune Liviu Pop, ministru al Educației în mai multe guverne PSD.

Un fost ministru al Educației, care ar fi trebuit să reformeze școala românească se arată surprins de rezultatele dezastruoase de la Evaluarea Națională.

La cea mai recentă Evaluare mai puțin de 50% din elevii clasei a VIII-a care au susţinut simularea examenului de Evaluare Naţională au obţinut media generală peste 5, doar 33% reuşind să ia note peste 5 la matematică.

Culmea este că Liviu Pop dă vina pe „președinții de drepta” pentru rezultatele dezastruoase la Evaluarea Națională, într-o postare pe Facebook.

„Crunta realitate a școlii românești după 14 ani de președinți de drepta”, comentează Liviu Pop, rezultatele de la Evaluarea Națională.

Pop afirmă că „avem nevoie, urgent, de 3 elemente”: Standardizarea tuturor evaluărilor de la clasă și orientare școlară din învățământul primar; adaptarea programelor școlare la realitățile secolului XXI; pregătirea profesorilor la noile programe școlare. Toate acestea, în contextul unei noi legi a educației”.