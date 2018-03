Putin, reales cu un procent record. Dodon, China, Cuba, Bolivia îl felicită. Occidentul tace

Vladimir Putin a obtinut aproape 77% din voturile exprimate in alegerile prezidentiale de duminica, cel mai important scor pe care l-a inregistrat vreodata, potrivit rezultatelor definitive anuntate luni de Comisia Electorala centrala.

Prezența la vot a fost de 67%.

Opozitia a anunțat deja că vrea să organizeze un miting la Moscova, in timp ce liderii de la nivel mondial il felicita pentru noul mandat, mai putin cei din Occident, care prefera sa isi pastreze tacerea, scrie ziare.com.

Rezultatele votului de duminică:

Pavel Grudinin (comunist) - 11.9% - comunist

Vladimir Jirinovski (ultranționalist) - 5.7%

Ksenia Sobciak (contracandidat critic) - 1.7%

Singurului opozant veritabil al lui Putin și cu șanse de a fi ales, Aleksei Navalnii, i-a fost interzisă candidatura.

Nereguli la vot

Observatori si ONG-uri au raportat numeroase cazuri de introducere ilegala de buletine de vot in urne si presiuni fara precedent in vederea iesirii la vot.

Autoritatile electorale ruse au anulat rezultatul scrutinului in cinci districte si ancheteaza cu privire la introducerea ilegala de buletine de vot in urne in alegerile prezidentiale.

Presedinta CEC Ella Pamfilova a subliniat luni, ca autoritatile au depus eforturi sa lupte impotriva incalcarilor legislatiei electorale si sa asigure transparenta alegerilor.

Ea a respins acuzatii cu privire la atacarea sau oprirea accesului unor observatori in sectii de votare, in pofida unor inregistrari video in acest sens, postate online.

Ea a insistat ca au existat "de cel putin doua ori mai putine" incalcari ale legislatiei electorale decat in alegerile prezidentiale din 2012, patate de probleme.

Dodon, China, Rusia, Cuba, Bolivia îl felicită. Occidentul tace

Vladimir Putin a fost deja felicitat cu privire la realegerea sa intr-un nou mandat de presedinte, de sase ani.

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost printre primii şefi de stat din lume care l-au felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea la preşedinţia Rusiei. Într-o postare în limba rusă pe contul său de Facebook, Igor Dodon l-a felicitat „din suflet” pe Putin şi a subliniat că „o Rusie puternică este necesară nu doar ruşilor”, informează Agora.md, citată de Agerpres.

Presedintele chinez Xi Jinping afirma ca parteneriatul cu Rusia se afla "la cel mai bun nivel in istorie". Intr-un mesaj de felicitare adresat lui Putin, Xi subliniaza ca, "in prezent, parteneriatul de cooperare strategica globala intre China si Rusia se afla la cel mai bun nivel din istorie, oferind un exemplu de construire a unui nou tip de relatii internationale".

Liderii Kazahstanului, Venezuelei, Boliviei si Cubei i-au trimis, intre altii, mesaje de felicitare lui Putin.

Tensiunile intre Rusia si Occident au crescut in ultimele zile, dupa otravirea unui fost spion rus, Serghei Skripal, si a fiicei sale, Iulia, in Marea Britanie. Theresa May a declarat Moscova "vinovata" de aceasta otravire cu novociuc, un agent neurotoxic.

Ministrul german de Externe Heiko Maas a declarat, la sosirea la o reuniune cu omologii sai din UE, la Bruxelles, dupa ce a fost intrebat ce parere are despre corectitudinea alegerilor prezidentiale din Rusia, ca sara lui Putin ramane un partener dificil.

"Noi vrem sa ramanem in dialog", a spus seful diplomatiei germane, apreciind ca este necesar "sa se gaseasca solutii la crize internationale".

"Nu putem spune, desigur, ca (alegerile prezidentiale ruse) au fost, pe toata linia o competitie politica echitabila", a declarat Maas, citat de AFP.

"Dar avem totodata nevoie de Rusia pentru a gasi solutii la marile probleme internationale si de aceea vrem sa continuam dialogul", a declarat noul sef al diplomatiei germane.

Inaltul Reprezentant UE pentru Politica Externa Federica Mogherini s-a concentrat asupra otravirii lui Skripal, pe care a condamnat-o drept "absolut inacceptabila".

Marea Britanie a expulzat 23 de diplomati rusi de la Londra, iar Moscova a raspuns cu aceeasi moneda.