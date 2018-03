Negarea evidenței:Dragnea a început să se încurce în minciuni cu flagrantul si sursele SRI

Liviu Dragnea a negat luni toate dezvăluirile pe care Victor Ponta le-a făcut la adresa lui. În primul rând, flagrantul DNA din 2013, nu l-ar fi vizat personal și nu i s-ar fi suflat că este în pericol de a fi arestat de către o sursă din SRI, dar e contrazis chiar de dosarul procurorilor.

În februarie 2013, secretarul de stat Valentin Preda a fost arestat în parcarea din fața Ministerului Dezvoltării când avea asupra lui documente fotocopiate cu probe din dosarul TelDrum deschis de către DNA. Copiile erau destinate lui Liviu Dragnea care n-a apărut pentru a putea fi prins în flagrant.

Dragnea în schimb afirmă acum că „Valentin Preda nu avea documentele la el, altele în afară de cele legate de Strategia Dunării, lucru care s-a şi facut public", a declarat Dragnea, luni, la Parlament.

Declarația liderului PSD este contrazisă de însuși rechizitorul dosarului în care Valentin Preda a fost deja condamnat în primă instanță la 5 de închisoare. Pe scurt, Preda a fost contactat, în februarie 2013, de un ofiţer de poliţie judiciară de la DNA, Dan Emil Manolachi, care i-a transmis că are un document secret emis de SRI, în care se vorbeşte despre afaceri ilegale ale firmei Tel Drum, cu implicarea lui Liviu Dragnea. După mai multe discuţii, Preda i-a dat poliţistului un aparat foto, angajatul DNA a reuşit să fotografieze documentul emis de SRI, chiar în sediul DNA, după care i-a returnat aparatul secretului de stat din Ministerul Transporturilor.

După ce a intrat în posesia aparatului foto, în memoria căruia se aflau pozele făcute documentului secret despre Tel Drum, Preda l-a sunat pe Dragnea pentru a se întâlni şi a-i transmite imaginile. Vicepremierul Dragnea l-a chemat la minister pe Preda, a doua zi, la ora 10.00.

Preda a ajuns doar în parcarea MDRAP, unde a fost prins de poliţiştii judiciari DNA, cu documentul secret fotografiat. Deci nu actele despre care vorbește Liviu Dragnea că le-ar fi descoperit procurorii asupra lui Preda.



Victor Ponta a sustinut vineri seara ca Liviu Dragnea a fost avertizat de "o persoana foarte importanta din SRI" ca urmeaza sa i se faca un flagrant.

Declarația de vineri a lui Victor Ponta: „Dl Dragnea mi-a zis hai să vorbim că uite ce era să se întâmple. Eu m-am dus, era vorba de un vicepremier din guvernul meu, și am zis dom'ne ce faceți totuși, în ce țară trăim? Dar dupa cum ati vazut eu nu stiam in acel moment niciun fel de detalii, habar nu aveam, decat ca urmeaza sa vina un domn în birou la Dragnea sa ii dea ceva", a sustinut vineri Ponta. Intrebat daca era vorba de Valentin Preda, Ponta a confirmat: "Da".

De asemenea, Liviu Dragnea a negat că ar fi participat la altfel de evenimente decât cele oficiale, organizate de către SRI.

"Am fost la acele evenimente, nu am fost incognito, oficiale, in special se faceau de ziua nationala si de ziua SRI", iar la acele evenimente participau peste o suta de persoane, inclusiv din conducerea parchetelor sau ale Inaltei Curti, a continuat Dragnea.

Chestionat daca a participat la evenimente private organizate de SRI, seful PSD a raspuns: "Eu nu am fost la ziua niciunui sef din SRI si nici nu am taiat vreun porc la SRI".

Chiar în aceeași zi, marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea a declarat că Dragnea a participat la chermezele SRI fiind într-un fel obligat prin natura funcției pe care o ocupa.

Dan Andronic a sustinut, anul trecut, intr-un articol publicat luni in Evenimentul Zilei, ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, actualul lider PSD, Liviu Dragnea, omul de afaceri si fostul deputat Sebastian Ghita si prim-adjunctul directorului SRI, Florian Coldea, au mancat pomana porcului in curtea unei vile SRI in care locuia Florian Coldea, in decembrie 2013. Andronic a sustinut ca Liviu Dragnea este cel care a adus si a sacrificat animalul.

Vila respectiva ar fi fost vila T14, iar intalnirea celor patru ar fi avut loc pe 22 decembrie 2013.