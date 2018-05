Dragnea: ”un pas important”, demersul CSM de stabilire a pragului la abuzul în serviciu

Preşedintele PSD Liviu Dragnea consideră drept un pas important amendamentul depus de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în Comisia Iordache care prevede ca faptele de abuz în serviciu comise de alte persoane decât funcţionarii publici să fie incriminate doar dacă prejudiciul creat este mai mare de 50.000 de euro.

„Mi se pare un pas important. Ceea ce mi se pare foarte important este că din ce în ce mai multe instituţii înţeleg să iasă din abordarea tenebroasă şi întunecată care a caracterizat România în ultimii zece ani şi mai mult şi să ne îndreptăm spre o abordare pozitivă, corectă şi sănătoasă, având în vedere creşterea şi dezvoltarea acestei ţări. Orice atitudine de genul ăsta, din punctul meu de vedere este un pas important şi o măsură pozitivă”, a spus Liviu Dragnea, citat de Digi 24, cu privire la propunerea făcută de CSM.

Background

CSM îl contrazice pe Iordache:Nu am propus un prag de 50.000 euro pentru abuzul în serviciu

Propunerea CSM de a impune un prag de 50.000 de euro pentru abuzul de serviciu și alte infracțiuni de serviciu pentru persoane care nu sunt funcționari publici a trecut marți la vot în Comisia Iordache. Amendamentele lui Nicolicea și Rădulescu-Mitralieră au fost respinse, chiar de majoritatea PSD-ALDE.

"Consiliul nu a propus instituirea unui prag valoric in cazul vreunei infractiuni, cu atat mai putin in cazul infractiunii de abuz in serviciu savarsita de functionarii publici sau in cazul infractiunilor de coruptie. Consiliul a inaintat Comisiei speciale (...) pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul Justitiei un punct de vedere asupra solicitarii Ministerului Finantelor Publice de modificare a Legii nr. 241/2005 privind evaziunea fiscala. In acest cadru s-a urmarit orientarea spre recuperarea prejudiciului si nu preeminenta masurilor punitive", se arata in comunicat.

Conform aceleiasi surse, CSM a propus, in contextul mai larg al dezbaterilor asupra modificarilor Codului penal, o abordare integrata a infractiunilor economice, printr-o noua varianta de incriminare a articolului 308 din Codul penal, care reglementeaza exclusiv infractiuni savarsite in mediul privat.

"Subliniem, asadar, ca varianta de nepedepsire sau de atenuare a pedepsei, propusa de Consiliu, vizeaza anumite fapte savarsite exclusiv de angajatii din mediul privat, iar nu de catre functionarii publici", se mai mentioneaza in comunicat.

Purtătorul de cuvânt al CSM, judecătorul Florin Encescu, a încercat să explice pentru HotNews.ro că propunerea-surpriză privind pragul imens pentru ca abuzul în serviciu să fie infracțiune spunând că este vorba de o „cauză de nepedepsire” care nu vizează infracțiuni de corupție și, de asemenea, nu vizează funcționarii publici. „Sunt excluse infracțiunile de corupție”, a subliniat acesta.

"Este un amendament care poate fi susținut. (...) Acest articol în forma CSM îl vom susține" a declarat Iordache după ședință. Iordache a menționat și că, în cazul art. 297 - Abuzul în serviciu - el va propune și va susține o definiție fără prag valoric pentru prejudiciu, așa cum a menționat în trecut. Însă Iordache refuză să spună cum va propune să fe redefinită infracțiunea de abuz în serviciu.

Florin Iordache a spus că se resping amendamentele depuse de grupul ALDE pe care majoritatea din Comisie, deși de aceeași culoare, nu le susțin. „Si cele ale lui Nicolicea si Radulescu le vom supune votului dvs. pentru a fi respinse, pentru ca practica parlamentara nu opreste niciun deputat sau senator sa depuna amendamente. Ca sunt proaste, acesta e un alt subiect. Voi supune in bloc respingerea acestor amendamente", a afirmat Florin Iordache, in sedinta de marti.

Tot în ședința de marți, reprezentanții Forumului Judecătorilor au anunțat că se retrag de la lucrările comisiei, aducând acuzații grave majorității ALDE-PSD care prin modificarea Codurilor penale ar vrea să pună presiune pe procurori și judecători, care să fie cât mai controlați politic.

Dar cum arată propunerea CSM privind instituirea unui prag la Abuzul în serviciu și care modifică art. 308 din Codul Penal, unde adaugă următoarele alineate

"(3) În cazul infracțiunii prevăzute de art. 295 (DELAPIDARE-n.r.), săvârșite în condițiile alin 1, împăcarea parților înlatură răspunderea penala.

(4) Infracțiunile prevăzute la art 295 (delapidare - n.r.), 297-300 (abuzul in serviciu, neglijenta in serviciu, folosirea abuzivă a funcției, uzurparea funcției - n.r.) și art. 304 (divulgarea informațiilor secrete - n.r.), săvârșite în conditiile alin (1), dacă au produs un prejudiciu material nu se pedepsesc atunci când valoarea prejudiciului este de cel mult 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, iar faptuitorul il acopera pana la momentul sesizarii instantei de judecată.

(5) Daca infractiunile prevazute la alin 4 au produs un prejudiciu material, iar faptuitorul acopera integral prejudiciul cauzal, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, limitele prevazute la alin 2 se reduc la jumatate.

(6)Dispozițiile alin 4 si 5 se aplică tuturor persoanelor care au comis împreună una dintre faptele prevăzute de alin 4, indiferent dacă plata a fost efectuată doar de unul sau o parte dintre aceștia."

Care este formularea actuală a art. 308:

"Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane

(1) Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297-301 şi 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.

(2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime."

Cine este funcționar public în sensul legii penale:

Art. 175 Funcţionar public

(1)Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:

a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;

b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

(2) De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

"Mi s-a părut normal, le-am primit astăzi, să le aduc la cunoștință, să stiți de ele," spune Iordache. Amendamentul va fi supus la vot marți.

Apoi s-a votat respingerea tuturor amendamentelor depuse de Eugen Nicolicea și Cătălin Rădulescu.

Ce conțineau amendamentele lui Eugen Nicolicea (PSD) și Rădulescu-Mitralieră:

Conform unui amendament depus de social-democratul Eugen Nicolicea, "cei care divulga date privind desfasurarea urmaririi penale, de natura a afecta imaginea publica a celor cercetati, a induce in opinia publica ideea vinovatiei lor sau a zdruncina in orice fel prezumtia de nevinovatie sa fie pedepsiti cu inchisoare de la sase luni la doi ani sau cu amenda".

Nicolicea mai propunea ca "retinerea sau arestarea unei persoane pe motive vadit netemeinice si esential nelegale se pedepseste cu inchisoare de la trei luni la un an sau amenda, precum si cu interzicerea dreptului de a ocupa o functie publica. Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza si expunerea publica a unei persoane retinute, arestate sau condamnate in posturi infamate care ii pot leza demnitatea si aduce atingere imaginii sale publice".

Deputatul PSD, Eugen Nicolicea, a cerut ca sistemul judiciar sa aiba o definire clara, argumentand ca este nevoie de o definitie a acestuia pentru a se sti daca este sau nu independent. "Cu privire la sistemul judiciar, nu am nimic impotriva termenului, numai ca vreau si eu o definitie. Pentru ca, nestiindu-se ce este, nu stim daca are independenta. Daca nu stim daca are independenta, nu stim daca CSM are ce sa apere.

De asemenea, ne-am trezit prin toate MCV-urile, GRECO si asa mai departe sa aparam independenta sistemului judiciar. Sa ne dea cineva o definitie si atunci, daca are independenta, va asigur ca vom face totul ca sa ii aparam independenta. Daca o are”, a spus Eugen Nicolicea in cadrul sedintei comisiei speciale.

Si deputatul PSD, Radulescu-Mitraliera, propune ca pedepsele cu inchisoarea de pana la 3 ani, cu exceptia infractiunilor comise cu violenta, sa se execute la domiciliu.

In plus, pedepse cu inchisoarea la domiciliu se aplica si in cazul persoanelor condamnate la pedeapsa cu inchisoarea peste trei ani, dar cu varsta de cel putin 60 de ani a celor care sufera de boli grave sau incurabile stabilite prin lege, a mamelor cu copii si a gravidelor, cu exceptia persoanelor care au savasit infractiuni cu violenta.

Radulescu mai propunea ca prin "consecinte deosebit de grave" sa se inteleaga o paguba materiala mai mare de patru milioane lei, fata de doua milioane lei cat este in prezent in lege, iar pedeapsa la darea de mita sa scada si sa fie inchisoarea de la sase luni la cinci ani, fata de doi la sapte ani.