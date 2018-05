Mesajul PSD pentru apărarea lui Dăncilă în media: ”La ce au de gând să dea foc acum?”

Toți comunicatorii PSD au primit sarcină de la partid despre cum să comenteze pe subiectul plângerii penale formulate de liderul PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Viorica Dăncilă, potrivit unui document intern obținut pe surse de G4Media.ro.

Potrivit documentului intern, intitulat ”Reacție rapidă la plângerea penală la adresa premierului Dăncilă”, social-democrații sunt instruiți să susțină că demersu președintelui PNL face parte dintr-un plan al președintelui Klaus Iohannis de a înlătura Guvernului PSD. Ticăloșia constă într-o insinuare de o gravitate extremă, menită a alimenta conspiraționismele lansate odată cu drama de la Colectiv și care au explodat pe rețelele de socializare cu contribuția notabilă a unor persoane publice: că a fost un rău provocat pentru preluarea puterii. Când, de fapt, singurul care a ajuns la putere după căderea guvernului Ponta - e un fapt - a fost chiar Dragnea, dar niciodată opoziția nu a insinuat că ar fi vreo legătură între preluarea puterii în PSD și drama de la Colectiv. Manipularea conspiraționistă a funcționat, însă, cât să inflameze rețelele de socializare. Ca o coincidență, acum e reluată aceeași teză. Doar că de astă dată se știe cine este la putere în PSD când se relansează manipularea.

”Asistăm la repetarea unui mod de operare, care a fost aplicat în 2015, când a fost demis premierul Victor Ponta. Atunci Klaus Iohannis a cerut, de mai multe ori (de 5 ori), demisia premierului. Tot atunci a fost inițiat un demers pentru începerea urmării penale a premierului. La scurt timp după aceea, ”a trebuit să moară oameni” pentru ca Guvernul să fie schimbat. Acel film se repetă astăzi, respectându-se același scenariu, punct cu punct. Și în 2015, și acum, președintele Iohannis a dorit și dorește să dea jos o guvernare legitimă, votată în alegeri de majoritatea românilor, o guvernare care produce creștere economică și mai mulți bani în buzunarele românilor”, se arată în documentul primit de comunicatorii social-democrați, scrie G4Media.ro.

Potrivit sursei citate, membrii PSD trebuie să insiste pe faptul că președintele ”a dorit și dorește ca, prin mijloace care afectează grav statul de drept, să dea jos un guvern ales, care face performanță pentru România și care a mărit veniturile românilor. Klaus Iohannis a dorit și dorește să pună în loc guvernul său, care să blocheze mărirea salariilor și a pensiilor și să perpetueze abuzurile din Justiție”.

”Să ne amintim cum guvernul legitim al PSD a fost dat jos cu o înscenare judiciară făcută de procurorii DNA premierului de atunci Victor Ponta. Inscenarea a fost demontată de instanță, dar, între timp, guvernarea a fost pierdută, România a pierdut un an, a stagnat un an cu guvernarea scoasă din pălărie de Klaus Iohannis”, se mai arată în document.

Social-democrații mai trebuie să puncteze și faptul că ar trebui depusă o plângere penală împotriva președintelui Klaus Iohannis pentru ”subminarea democrației cu mijloace și instrumente neconstituționale”.

”Azi, modul de operare din 2015 pare să se repete. Iohannis a început să ceară demisia premierului desemnat legal și democratic. Plângerea penală e pusă în mișcare. Întrebarea pe care ne-o punem și care ne înspăimântă este: la ce au de gând să dea foc acum?”, se arată în finalul punctajului transmis comunicatorilor PSD.

O serie de lideri social-democrați au preluat imediat mesajele principale recomandate de partid.

Background

Ludovic Orban a depus plângere penală împotriva lui Dăncilă și Dragnea pentru înaltă trădare

Președintele PNL a depus plângere penală la Parchetul General împotriva premierului Viorica Dăncilă pentru comiterea mai multor infracțiuni: uzurparea funcției, divulgarea de secrete de stat, înaltă trădare și prezentarea cu rea credință de informații președintelui României.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus joi trimiterea la DIICOT a plângerii formulate de liderul PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Viorica Dăncilă și a lui Liviu Dragnea, aceasta fiind structura competentă în acest caz.

Surse din PNL, citate de Ziare.com, spun că decizia a fost luată miercuri seară, iar plângerea a fost depusă joi dimineață la parchet.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi într-o conferintă de presă că s-a simțit obligat „moral” să depună plângere la Parchetul General împotriva premierului Viorica Dăncilă, în condițiile în care nu a putut asista „pasiv” la „distrugerea oricărei urme de credibilitate a României pe plan extern.





„Această sesizare e depusă de mine, în calitate de cetățean al României. Am făcut acest demers pentru ca l-am considerat o obligație morală. Niciodată nu am acceptat să închid ochii, să tac, sa fiu pasiv atunci când am sesizat lucruri grave care afectează interesele fundamentale ale României”, a spus liderul liberalilor, într-o conferință de presă susținută la Iași.





Acesta a argumentat că evoluțiile actuale „riscă să distrugă orice urmă de credibilitate a României pe plan extern” dar și „punți construite în zeci de ani de România și alte țări”, o aluzie la intenția mutării ambasadei României în Israel la Ierusalim.





Orban a acuzat faptul că „interese fundamentale ale României” sunt „puse ca la talcioc de Dragnea si acoliții lui pentru diferite interese de natură personală”.





„Nu am putut să mă prefac că nu văd cum România e făcută praf de un clan de pigmei obișnuiți să se joace cu lopățica pe malul lacului Belina. Nu pot să accept ca un clan certat cu legea, cu bunul simț, cu democrația, cu interesele fundamentale ale României să dinamiteze relațiile externe” ale țării, a mai spus liderull PNL.

Ludovic Orban a precizat inca o data ca el, personal, nu are acces la anumite informatii, de aceea, a apelat la "oameni care au acces la ceea ce s-a intamplat in spatele usilor inchise".



"Sa fie cercetate toate actiunile premergatoare, cele legate de adoptarea memorandumului", a cerut el.





Mai mult, Ludovic Orban a sustinut ca circula zvonuri potrivit carora "au existat, de fapt, doua memorandumuri, unul despre care s-a discutat si unul care s-a adoptat".





Intrebat de jurnalisti daca a facut in sesizare vreo referire la acuzatia de inalta tradare, Ludovic Orban a spus ca da, dar mai importante sunt celelalte fapte din legea raspunderii ministeriale.

Ludovic Orban acuza urmatoarele posibile infractiuni: „difuzarea de informații cu caracter secret”, „uzurparea de funcție”, „refuzul de informare al președintelui, ascunderea de informații legate de decizii care pot afecta interesele statului român”, înaltă trădare”.

Liviu Dragnea, prezent la Buzău cu ocazia ceremoniilor militare de Ziua Eroilor a declarat ironic: "Ce pot sa comentez la prostia asta? Totusi, e Ziua Eroilor. Nu ma puneti sa vorbesc de oameni care nu au nicio legatura cu eroii".

Hari Bucur-Marcu, expert în probleme de siguranță națională, declara într-un interviu pentru Ziare.com că premierul Viorica Dăncilă ar putea fi cercetată pentru că ignorat statutul de subordonat al președintelui pe linie de securitate națională, putând chiar să o suspende pe perioada anchetei.