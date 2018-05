Firea face praf conținutul plângerii lui Orban împotriva lui Dăncilă, deși Orban n-a publicat-o

Gabriela Firea, primar al Capitalei și vicepreședinte al PSD, spune despre conținutul plângerii penale pe care liderul PNL, Ludovic Orban, i-a făcut-o premierului Viorica Dăncilă că este „dovada unui analfabetism juridic” și pretinde că a citit plângerea. Numai că Orban nu a făcut-o, încă, publică.

Președintele liberal declarase că nu vrea să facă public textul sesizării pentru a nu crea „niciun fel de presiune din partea opiniei publice”. Iar până la această oră, textul nu a ajuns în spațiul public.

„Plângerea penală eu o consider ca fiind dovada unui analfabetism juridic. Am citit-o şi eu şi sunt idei, preluări, termeni care pur şi simplu sunt preluate în mod disparat şi fără o logică, doar pentru a îngrozi până la urmă România, doar pentru a sublinia vina îngrozitoare pe care să spunem că ar avea-o doamna prim-ministru Viorica Dăncilă sau domnul preşedinte Dragnea, aceea de a întocmi un memorandum înaintat la Palatul Cotroceni în vederea mutării ambasadei, ceea ce până la urmă se întâmplă şi se iau aceste decizii în lumea civilizată”, a declarat Gabriela Firea, joi seară, la Antena 3, citată de Digi 24.ro.

În conferința de la Iași, când a confirmat depunerea - în nume propriu, nu în numele partidului - a plângerii penale pe numele premierului Viorica Dăncilă, Ludovic Orban a refuzat solicitarea jurnaliștilor de a face public textul sesizării depuse.

„Permiteţi-mi să las întâi să-şi urmeze cursul. Nu vreau acuma să generăm niciun fel de presiune din partea opiniei publice legată de acest subiect. Să-şi urmeze cursul, iar în momentul în care voi considera, o voi face publică“, a spus Orban.

Background

Ludovic Orban a depus plângere penală împotriva lui Dăncilă și Dragnea pentru înaltă trădare

Președintele PNL a depus plângere penală la Parchetul General împotriva premierului Viorica Dăncilă pentru comiterea mai multor infracțiuni: uzurparea funcției, divulgarea de secrete de stat, înaltă trădare și prezentarea cu rea credință de informații președintelui României.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus joi trimiterea la DIICOT a plângerii formulate de liderul PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Viorica Dăncilă și a lui Liviu Dragnea, aceasta fiind structura competentă în acest caz.

Surse din PNL, citate de Ziare.com, spun că decizia a fost luată miercuri seară, iar plângerea a fost depusă joi dimineață la parchet.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi într-o conferintă de presă că s-a simțit obligat „moral” să depună plângere la Parchetul General împotriva premierului Viorica Dăncilă, în condițiile în care nu a putut asista „pasiv” la „distrugerea oricărei urme de credibilitate a României pe plan extern.





„Această sesizare e depusă de mine, în calitate de cetățean al României. Am făcut acest demers pentru ca l-am considerat o obligație morală. Niciodată nu am acceptat să închid ochii, să tac, sa fiu pasiv atunci când am sesizat lucruri grave care afectează interesele fundamentale ale României”, a spus liderul liberalilor, într-o conferință de presă susținută la Iași.





Acesta a argumentat că evoluțiile actuale „riscă să distrugă orice urmă de credibilitate a României pe plan extern” dar și „punți construite în zeci de ani de România și alte țări”, o aluzie la intenția mutării ambasadei României în Israel la Ierusalim.





Orban a acuzat faptul că „interese fundamentale ale României” sunt „puse ca la talcioc de Dragnea si acoliții lui pentru diferite interese de natură personală”.





„Nu am putut să mă prefac că nu văd cum România e făcută praf de un clan de pigmei obișnuiți să se joace cu lopățica pe malul lacului Belina. Nu pot să accept ca un clan certat cu legea, cu bunul simț, cu democrația, cu interesele fundamentale ale României să dinamiteze relațiile externe” ale țării, a mai spus liderull PNL.

Ludovic Orban a precizat inca o data ca el, personal, nu are acces la anumite informatii, de aceea, a apelat la "oameni care au acces la ceea ce s-a intamplat in spatele usilor inchise".



"Sa fie cercetate toate actiunile premergatoare, cele legate de adoptarea memorandumului", a cerut el.





Mai mult, Ludovic Orban a sustinut ca circula zvonuri potrivit carora "au existat, de fapt, doua memorandumuri, unul despre care s-a discutat si unul care s-a adoptat".





Intrebat de jurnalisti daca a facut in sesizare vreo referire la acuzatia de inalta tradare, Ludovic Orban a spus ca da, dar mai importante sunt celelalte fapte din legea raspunderii ministeriale.

Ludovic Orban acuza urmatoarele posibile infractiuni: „difuzarea de informații cu caracter secret”, „uzurparea de funcție”, „refuzul de informare al președintelui, ascunderea de informații legate de decizii care pot afecta interesele statului român”, înaltă trădare”.

Liviu Dragnea, prezent la Buzău cu ocazia ceremoniilor militare de Ziua Eroilor a declarat ironic: "Ce pot sa comentez la prostia asta? Totusi, e Ziua Eroilor. Nu ma puneti sa vorbesc de oameni care nu au nicio legatura cu eroii".

Hari Bucur-Marcu, expert în probleme de siguranță națională, declara într-un interviu pentru Ziare.com că premierul Viorica Dăncilă ar putea fi cercetată pentru că ignorat statutul de subordonat al președintelui pe linie de securitate națională, putând chiar să o suspende pe perioada anchetei.