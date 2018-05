Dragnea: Iohannis practică șantajul ca să preia puterea. Acuzația lui Orban este dementă

Dragnea a reluat și vineri, după întâlnirea cu premierul Croaţiei, atacul la preşedintele Klaus Iohannis, despre care spune că practică şantajul pentru a prelua guvernarea şi că nu se poate avea niciun fel de relaţie cu şeful statului.

„Mie mi se pare o acuzaţie dementă (acuzaţia de înaltă trădare - n.r.), nu o acuzaţie gravă. Această sesizare e concepută şi redactată la Cotroceni şi cred că în foarte scurt timp vom avea cu toţii acces la textul acestei plângeri. Vom constata cu toţii că a fost concepută la Cotroceni şi e ca urmare a ameninţărilor pe care preşedintele le-a îndreptat către doamna Dăncilă. Cu toţii vom vedea în curând, sper, această plângere penală. O să ne dăm seama din textul ei de foarte multe lucruri. E vorba de dorinţa lui Klaus Iohannis de a prelua brutal guvernarea, ocolind alegerile democratice, preluând-o în urma unor ameninţări, practicând şantaj prin uneltele sale, punând presiune din ce în ce mai mare pe primul ministru al României, punându-l pe Orban să considere acte de înaltă trădare acţiunile externe ale unui prim-ministru ales democratic, care are întâlniri externe aşa cum are orice om din lumea democratică”, a declarat Liviu Dragnea, citat de News.ro.

El a ţinut să precizeze că premierul croat merge liber prin lume, poate avea întâlniri oficiale, poate discuta liber despre domeniile de interes pe care le are Croaţia. ”Aşa face orice premier oriunde în lume. Aici se pare că preşedintele României doreşte să aibă toată puterea şi controlul pe toate instituţiile statului într-un mod nedemocratic, brutal şi neconstituţional”, a mai spus Dragnea.

Întrebat dacă în acest context ar mai putea avea o relaţie instituţională cu preşedintele Iohannis, Dragnea a răspuns: „Nu se poate avea niciun fel de relaţie cu Klaus Iohannis. Doreşte să fie şeful statului, şeful românilor, dar noi nu putem avea o relaţie cu cineva care se consideră tătucul acestei ţări. Nu a venit nimic din partea Cotroceniului, absolut nimic, cel puţin în acest an şi jumătate. Cu toate solicitările făcute de mine, domnul Tăriceanu, primul ministru, nu a fost niciun demers de a ne convoca la o discuţie aşezată despre priorităţile majore ale României”.

Liderul PSD a susţinut că este ”aproape imposibil” de sperat că mai poate fi o relaţie instituţională cu preşedintele Iohannis pentru că ”la toate semnalele, invitaţiile la dialog, dorinţa de colaborare, nu a dat niciun răspuns”.

Întrebat despre eventuala suspendare a preşedintelui Iohannis, Liviu Dragnea a spus: „Mai important decât Klaus Iohannis este România şi stabilitatea acestei ţări. Dar asta nu înseamnă că vom sta cu mâinile încrucişate”.

Ludovic Orban a depus plângere penală împotriva lui Dăncilă și Dragnea pentru înaltă trădare

Președintele PNL a depus plângere penală la Parchetul General împotriva premierului Viorica Dăncilă pentru comiterea mai multor infracțiuni: uzurparea funcției, divulgarea de secrete de stat, înaltă trădare și prezentarea cu rea credință de informații președintelui României.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus joi trimiterea la DIICOT a plângerii formulate de liderul PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Viorica Dăncilă și a lui Liviu Dragnea, aceasta fiind structura competentă în acest caz.

Surse din PNL, citate de Ziare.com, spun că decizia a fost luată miercuri seară, iar plângerea a fost depusă joi dimineață la parchet.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi într-o conferintă de presă că s-a simțit obligat „moral” să depună plângere la Parchetul General împotriva premierului Viorica Dăncilă, în condițiile în care nu a putut asista „pasiv” la „distrugerea oricărei urme de credibilitate a României pe plan extern.





„Această sesizare e depusă de mine, în calitate de cetățean al României. Am făcut acest demers pentru ca l-am considerat o obligație morală. Niciodată nu am acceptat să închid ochii, să tac, sa fiu pasiv atunci când am sesizat lucruri grave care afectează interesele fundamentale ale României”, a spus liderul liberalilor, într-o conferință de presă susținută la Iași.





Acesta a argumentat că evoluțiile actuale „riscă să distrugă orice urmă de credibilitate a României pe plan extern” dar și „punți construite în zeci de ani de România și alte țări”, o aluzie la intenția mutării ambasadei României în Israel la Ierusalim.





Orban a acuzat faptul că „interese fundamentale ale României” sunt „puse ca la talcioc de Dragnea si acoliții lui pentru diferite interese de natură personală”.





„Nu am putut să mă prefac că nu văd cum România e făcută praf de un clan de pigmei obișnuiți să se joace cu lopățica pe malul lacului Belina. Nu pot să accept ca un clan certat cu legea, cu bunul simț, cu democrația, cu interesele fundamentale ale României să dinamiteze relațiile externe” ale țării, a mai spus liderull PNL.

Ludovic Orban a precizat inca o data ca el, personal, nu are acces la anumite informatii, de aceea, a apelat la "oameni care au acces la ceea ce s-a intamplat in spatele usilor inchise".



"Sa fie cercetate toate actiunile premergatoare, cele legate de adoptarea memorandumului", a cerut el.





Mai mult, Ludovic Orban a sustinut ca circula zvonuri potrivit carora "au existat, de fapt, doua memorandumuri, unul despre care s-a discutat si unul care s-a adoptat".





Intrebat de jurnalisti daca a facut in sesizare vreo referire la acuzatia de inalta tradare, Ludovic Orban a spus ca da, dar mai importante sunt celelalte fapte din legea raspunderii ministeriale.

Ludovic Orban acuza urmatoarele posibile infractiuni: „difuzarea de informații cu caracter secret”, „uzurparea de funcție”, „refuzul de informare al președintelui, ascunderea de informații legate de decizii care pot afecta interesele statului român”, înaltă trădare”.

Liviu Dragnea, prezent la Buzău cu ocazia ceremoniilor militare de Ziua Eroilor a declarat ironic: "Ce pot sa comentez la prostia asta? Totusi, e Ziua Eroilor. Nu ma puneti sa vorbesc de oameni care nu au nicio legatura cu eroii".

Hari Bucur-Marcu, expert în probleme de siguranță națională, declara într-un interviu pentru Ziare.com că premierul Viorica Dăncilă ar putea fi cercetată pentru că ignorat statutul de subordonat al președintelui pe linie de securitate națională, putând chiar să o suspende pe perioada anchetei.