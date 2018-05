Ludovic Orban, atacat din interiorul PNL pentru că i-a făcut plângere penală lui Dancilă

Mai mulți membri marcanți al PNL declară că nu sunt de acord cu plângerea penală făcută de Ludovic Orban împotriva Vioricăi Dăncilă și că nu este o inițiativă a partidului, ci una personală.

Secretarul general al PNL și primarul Oradei, Ilie Bolojan, s-a delimitat de acțiunea liderului PNL spunând că Ludovic Orban nu s-a consultat cu conducerea partidului când a depus o plângere penală împotriva premierului Dăncilă. „Eu personal nu sunt adeptul unor asemenea plângeri, v-o spun deschis”, a declarat el, conform Agerpres.

Bolojan a comparat-o pe Dăncilă cu un șofer despre care nici nu știm că are carnet, dar este greu de presupus că la cât de nepriceput e, ar fi putut depăși viteza legală: „Conform percepţiei publice, se pare că acest şofer, doamna Dăncilă, nu are nici permis de conducere şi nici nu cunoaşte maşina pe care vrea s-o conducă. Mie mi-e greu de crezut că depăşeşte viteza legală dacă, atunci când trebuie să treacă strada, trebuie ţinută de mână. Dar asta e situaţia”, a spus primarul Oradei.

Deci premier ar trebui să fie unul care poate trece strada de unul singur, altfel nu-l bagă nimeni în seamă. Pentru astfel de poziţii, să ne gândim bine, să nu devenim ridicoli. Indiferent de partid”, a spus Ilie Bolojan.

Nici senatorul PNL Alina Gorghiu nu susține demersul penal făcut de Ludovic Orban la adresa lui Dăncilă. Ea a declarat la Timișoara că plângerea făcută de Orban la Parchetul General pentru înaltă trădare este făcută în nume personal.

"Această acțiune nu a fost discutată în structurile PNL de conducere și chiar dacă s-ar fi discutat nu ar fi putut să fie luată vreo decizie pe acest subiect, pentru că este un demers care ține strict de persoană, bazat pe un anume context și nu de activitatea politică a unui partid. Precizarea importantă, pentru că am auzit că toată lumea suprapune acest demers peste PNL, precizarea importantă pe care simt nevoia să o fac este că nu este o plângere făcută de PNL. Orban a făcut plângerea în calitate de cetățean nu este nici procuror nici judecător, magistații vor decide ce se va întâmpla cu această cerere", a spus Gorghiu