Galățeanul care a pierdut pariul cu Dragnea pe o navetă de bere a plecat definitiv din țară

​Bogdan Lungu, galateanul care a pierdut un pariu cu liderul PSD a plecat definitiv din tara, la trei zile dupa ce si-a onorat pariul si a venit la Bucuresti pentru a-i aduce bere lui Liviu Dragnea.

Galateanul le-a spus jurnalistilor de la Euronews ca a vrut sa aiba o discutie cu cel mai puternic politician din tara, sa vada daca se razgandeste in ceea ce priveste plecarea din Romania.

"Am vrut sa am o discutie cu persoana care conduce de facto tara asta, sa vad daca ma poate face sa am dubii privind dorinta de a parasi Romania. Am realizat ca lucrurile vor merge din ce in ce mai rau si trebuie sa vin cu o solutie de dragul copiilor mei.

Decizia de a parasi tara a fost una dificila, insa intalnirea cu domnul Dragnea m-a convins ca este una buna", a declarat Bogdan Lungu pentru Euronews.

La trei zile dupa ce a avut loc intalnirea cu presedintele Camerei Deputatilor, Bogdan Lungu a publicat o fotografie pe pagina personala de Facebook in care apare in fata cladirii Empire State Building, din New York, la care a atasat o descriere: "Am plecat, asa cum am promis. Nu cred ca ma voi mai intoarce vreodata in Romania".

Întrebat dacă a plecat de tot și dacă mai are de gând să se întoarcă, el a răspuns laconic „aproape”.

Bogdan Lungu s-a prezentat luni, 7 mai, cu o navetă de bere la sediul PSD, după ce a pierdut un pariu pus cu Liviu Dragnea pe Facebook.

Totul a pornit în urmă cu o săptămână și ceva, liderul PSD a fost provocat de internaut să demonstreze că el îşi scrie postările de pe Facebook, miza fiind o navetă cu bere. Astfel, Liviu Dragnea a postat un selfie cu el la volanul maşinii, întrebând "cum rămâne cu naveta cu bere” promisă şi spunând că îl aşteaptă luni la sediul PSD din Kiseleff cu mici, urmând ca internautul să aducă berea.

Lungu, un taximetrist de 43 de ani, s-a ținut de promisiune și a venit cu berea în curtea sediului PSD din București.

După o oră petrecută cu liderul PSD, timp în care a refuzat să mănânce mici, pentru că ”nu acceptă pomenile electorale”, gălățeanul a spus că „Liviu Dragnea nu m-a convins cu nimic. I-am spus că o să-mi iau familia și o să plec din această țară”.