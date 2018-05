Udrea vrea rejudecarea dosarului Gala Bute, după declarațiile lui Băsescu

Elena udrea a scris pe Facebook că a decis să ceară Înaltei Curți repunerea pe rol a dosarului Gala Bute, contestând o condamnare de 6 anu cu executare. Procesul a ajuns în faza de pronunțare, cu termen în 23 mai.

Udrea, fugită în Costa Rica, invocă declarațiile fostului președinte Traian Băsescu, privind o informare a SRI în legătură cu cazul Gala Bute, scrie Ziare.com.

Ea a explicat intr-o postare pe Facebook ca ar fi solicitat ca probe, in timpul procesului, sa i se comunice aceste note, dar judecatorii ar fi refuzat.

"Daca mi-ar fi fost admise cererile repetate, atat in etapa de fond cat si in cea de apel, de a fi aduse ca probe Notele SRI despre care stiam inca din perioada in care eram ministru, din care reiesea clar ca nu am avut nicio implicare in relatiile ilegale de afaceri dintre 'denuntatorii' din dosar, inculpati ori doar martori, astazi nu eram in situatia de a fi condamnata fara nicio proba si de a fi nevoita sa cer protectie internationala fata de abuzurile care mi s-au intamplat in Romania", arata Elena Udrea.

Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut, miercuri, ca este in posesia unui document al SRI, despre care spune ca este strict secret si i-a parvenit in urma cu cateva luni, si care vizeaza dosarul Gala Bute, mentionandu-se clar rolul Serviciului si cum functiona relatia cu sistemul judiciar.

Fostul presedinte sustine ca documentul, care vizeaza dosarul Gala Bute, in care a fost condamnata in prima instanta Elena Udrea, va fi transmis Comisiei de Control SRI, Inspectiei Judiciare si presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Basescu spune ca mecanismul folosit arata cum "se ajungea" la politicieni.





"Asta probeaza de data aceasta un sistem. Ii prinzi si pe mituitor si pe cei mituiti si pentru a scapa dau un nume de om politic important. Documentul vizeaza Gala Bute. Cei mentionati in document ori au fost disjunsi ori denuntatori dupa ce au dat si 8 declaratii", a afirmat senatorul PMP, citat de Mediafax.





Traian Basescu a afirmat, in plenul Senatului, ca a luat decizia de a face publice informatiile, dupa datele aparute marti legate de raspunsul DNA referitor la implicarea SRI intr-un dosar penal. Desi nu a dat numele dosarului, din declaratii reiese ca este vorba de adresa din dosarul lui Liviu Dragnea.

Fostul ministru al Dezvoltarii a solicitat, prin avocat, la termenul din 9 mai, audierea prin videoconferinta, sustinand ca are statut de refugiat politic in Costa Rica si ca una dintre obligatiile impuse de autoritatile costaricane e ca ea sa nu se intoarca in tara de origine. Instanta a respins cererea, aratand ca nu exista indicii ca aceasta nu ar putea reveni in Romania sa se apere.

Procurorul DNA arata in pledoaria finala ca Udrea, prin comportamentul ei, a generalizat practica ilegala ca firmele sa dea comision pentru a obtine contracte din bani publici.

"Pentru Elena Udrea fapte savarsite intr-o perioada lunga de timp, a implicat persoane de incredere, carora le delega atributii, tocmai pentru a evita tragerea sa la raspundere, hotara discretionar asupra fondurilor publice. Activitatile sale au incurajat generalizarea unui comportament ilicit de a plati comisioane pentru a obtine fonduri publice. (...) Cerem pedepse sporite pentru toti inculpatii, cu executare", a spus procurorul DNA.

Pentru Rudel Obreja DNA a cerut o pedeapsa orientata spre mediu: "Nu a recunoscut, a plasat responsabilitatea pentru spalare de bani catre alte firme". DNA a contestat și cuantumul pedepselor stabilite pentru inculpatii din acest dosar.

"Nu se justifica pedepse cu suspendare pentru Topoliceanu, Lungu si Nastasia. Cerem condamnare cu executare. Consideram ca faptele sunt foarte grave, de asemenea trebuie luat in calcul ca erau inalti functionari ai statului. (...) In cazul lui Lungu si Nastasia, desi au recunoscut faptele, au fost si alte mijloace de proba care au confirmat faptele".

Procrorul DNA a cerut și condamnarea lui Ion Ariton. "Era membru al Guvernului, stia ca au fost probleme legate de ideea initiala de organizare de catre MDRT a evenimentului, mai mult, presa a scris anterior despre problemele legate de sponsorizare evenimentului de catre companiile de stat. Inculpatul era nemultumit de sumele oferite de companii, a cerut reveniri de la companiile de stat care aveau in bugetele de cheltuieli sume mai mari. Daca ar fi stiut ca acest demers este legal, consideram ca ar fi putut sa participe la ele. Rudel Obreja a primit intr-un mod ocult lista cu sumele de bani avansate de catre companiile de stat", sustine procurorul DNA, care cere si condamnarea lui Rudel Obreja si pentru spalare de bani.