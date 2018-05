„Timoc. Lumea de dincolo“ la Cinema Muzeul Țăranului

2018 / 05 / 28

Luni, 28 mai, de la ora 20, la Cinema Muzeul Țăranului are loc proiecția documentarului „Timoc. Lumea de dincolo“, în regia lui Marius Olteanu, film realizat din perspectiva obiceiurilor, tradițiilor, riturilor și ritualurilor populare, a graiului și a textului epic din baladele lăutarilor și a obiceiurilor de înmormântare la românii din Timoc (Serbia). Intrarea este liberă.



„Inițial, ca probabil mulți alții, nici eu nu știam mai nimic despre zona Timocului. Învățarea s-a făcut rapid și în cel mai sănătos mod. La fața locului. Știam însă foarte clar de ce merg în acea zona. Voiam să descopăr românii de acolo prin intermediul legăturii lor cu cei care nu mai sunt. Am găsit soții, tați, fii, mame, petrecătoare (bocitoare), lăutari, căzătoare (cuvânt folosit pentru cele care cad, care intră în transă pentru a vorbi cu morții), o lume definită aproape exclusiv prin relația sau gradul de rudenie avut cu cineva de dincolo. Un dincolo descris de toți cei cu care am vorbit ca o oglindă perfectă a lumii de aici. O lume în care distincția dintre durere, dor și umor negru ca mormântul încetează să existe. Am cunoscut Timocul alegând să îl văd prin prisma a ceva mai presus de politic și de limitările prezentului și așa îmi doresc să îl și arăt celorlalți” - Marius Olteanu.



Absolvent al NFTS, Marea Britanie, Marius Olteanu a regizat scurt metraje premiate internațional. În prezent este în faza de pre-producție cu filmul său de debut, „Monștrii“, un film despre ultimele 24 de ore din viața unui tânăr cuplu. Marius Olteanu este, de asemenea, fotograf. Prima sa expoziție a avut loc în 2011, alături de lansarea albumului său foto: „Lumea de dincolo”.