PSD vrea să organizeze un miting uriaș de susținerea a prim-ministrului Viorica Dăncilă

PSD nu a renunțat la ideea organizării unui miting de un milion de oameni, de această dată pentru sprijinul popular pentru Dăncilă. Biroul permenant al PSD se întrunește astăzi pentru a decide dacă partidul face un miting de susținere pentru Vorica Dăncilă.

UPDATE: Deputatul PSD, Florin Iordache susține că PSD are puterea de a organiza un miting pentru susținerea premierului Dăncilă, mai ales după plângerea penală pe care i-a făcut-o liderul PNL, Ludovic Orban.

"Un demers rusinos, in afara jocului politic. Eu inteleg, Putere si Opozitie atunci cand vii cu solutii si cu alte propuneri (...) . Demersul liderului PNL il consider rusinos si pentru faptul ca neavand solutii si neavand niste propuneri concrete ca alternativa la solutiile de guvernare, incearca sa introduca in batalia politica si acest demers, care nu are nimic cu normalitatea. Este impotriva oricarei logici juridice", a declarat Florin Iordache la RFI Romania.

De asemenea, el sustine ca Partidul Social Democrat poate organiza un miting, avand in vedere ca era oricum pregatit pentru organizarea mitingului pentru sustinerea familiei traditionale.

"Fara indoiala, PSD poate organiza un miting... noi eram pregatiti sa organizam un miting pentru modificarea Constitutiei, acela de familie traditionala, dar datorita faptului ca presedintele Iohannis nu a promulgat legea referendumului, inca nu stim, dar repet, PSD-ul are forta organizatorica pentru un miting in problemele importante, iar aceasta privind sustinerea premierului Dancila este o problema importanta. Practic, nu o sustinem numai pe doamna Dancila, sustinem Guvernul, in ansamblul sau si o continuitate a lucrurilor bune care s-au intamplat in Romania", a adaugat deputatul PSD.



Liderii PSD din regiunea de vest au semnat, sâmbătă, la Timişoara, o rezoluţie prin care susţin actualul Guvern şi transmit conducerii naţionale a partidului că sunt pregătiţi să iasă în stradă pentru susţinerea prim-ministrului.

”În cadrul Comitetului Executiv al PSD Timiş am avut o întâlnire lărgită, o întâlnire regională, unde au participat preşedinţii organizaţiilor judeţene, Hunedoara, Caraş- Severin, Arad şi Timiş, precum şi vicepreşedinţii regionali, Natalia Intotero şi Mihai Fifor. În cadrul acestei întâlniri regionale, la care au fost prezenţi şi parlamentarii PSD din regiune, pe lângă problemele tehnice, politice, discutate, un lucru important e faptul că s-a aprobat prin vot o rezoluţie de susţinere a doamnei premier Viorica Dăncilă, pentru că s-a transmis un mesaj foarte clar şi din partea membrilor PSD Timiş, şi din partea liderilor din regiune, acel mesaj că avem nevoie de stabilitate, acel mesaj că România nu îşi mai permite schimbarea primului ministru si a echipei guvernamentale şi un mesaj că organizaţia PSD la nivel naţional, prin măsurile şi programul de guvernare pentru care am fost votaţi de către oameni, este pe drumul cel bun. Chiar dacă se încearcă prin toate mijloacele să se denatureze acest adevăr, toţi, în unanimitate, au votat această rezoluţie de susţinere, au transmis un mesaj foarte clar celor doi vicepreşedinţi regionali (Natalia Intotero şi Mihai Fifor - n.r.), de a transmite conducerii naţionale că suntem pregătiţi inclusiv de a ieşi în stradă, dacă va trebui să susţinem, pentru că nu cred că este normal şi corect ca organizaţia PSD să piardă guvernarea atâta timp cât a fost aleasă în 2016 de oameni”, a declarat Dobra, citat de Adevarul.

Și președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a anunțat deja că ALDE va participa la miting în cazul în care acesta are loc, informează Realitatea TV. Organizarea acestuia ar trebui să fie făcută până la începutul vacanței parlamentare, ceea ce lasă puțin spațiu de manevră pentru organizarea unei manifestări de asemena anvergură.

Inițiativa unui miting de susținere, inițial gândit sub umbrela sprijinului pentru familia tradițională, a apărut după ce liderul PNL, Ludovic Orban, a depus o sesizare penală împotriva acesteia, acuzând-o de uzurparea funcţiei, de prezentarea cu rea-credinţă de informaţii preşedintelui României, de înaltă trădare şi de divulgarea de informaţii secrete de stat, în legătură cu Memorandumul adoptat de Guvern privind mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a susţinut că plângerea penală depusă de liderul PNL este ”o tentativă de lovitură de stat”, ”o acţiune violentă, nedemocratică, neconstituţională a lui Iohannis şi a celor care îl susţin de a bloca un Guvern” şi că orice persoană care susţine acest demers va fi complice la diferite infracţiuni.

Dragnea s-a exprimat foarte dur, acuzându-l pe Iohannis că practică şantajul pentru a prelua guvernarea şi că nu se poate avea niciun fel de relaţie cu şeful statului.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat duminică, la Parlament, că dacă PSD va organiza un miting de susţinere a premierului Viorica Dăncilă, atunci membrii ALDE vor participa la această acţiune.

Preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut de trei ori demisia premierului Viorica Dăncilă, în ultimele săptămâni, iar joi liderul PNL, Ludovic Orban, a depus o sesizare la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) împotriva acesteia, acuzând-o de uzurparea funcţiei și de înaltă trădare.