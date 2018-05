Procurorii cer inchisoare pentru fugarul Ghita si vor ca pedepsele sa fie executate efectiv

DNA a solicitat pentru Sebastian Ghiță condamnarea lui Sebastian Ghiță la o pedeapsă cu executare pentru dare de mită, spălare de bani, cumpărare de înfluență, într-un dosar în care este judecat alături de foști procurori și șefi ai poliției din Prahova.

Dosarul lui Ghiță este pe rolul instanței din iunie 2016, iar Înalta Curte a declarat luni finalizată cercetarea judecătorească în acest caz, o dată cu susținerea pledoariilor finale ale avocaților și procurorului DNA. Decizia din acest proces poate fi contestată la Completul de cinci judecători ai Înaltei Curți.

In acest caz mai sunt judecati procurorii Liviu Tudose si Aurelian Mihaila, care au avut functii de conducere in Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, fostul sef al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, Viorel Dosaru, si fostul sef al DGA Prahova, Constantin Ispas.

Fostul deputat PSD Sebastian Ghiţă a plecat din România la sfârşitul anului 2016, când i se termina mandatul de parlamentar şi rămânea fără imunitate. A fost prins câteva luni mai târziu, la Belgrad, şi, după ce a plătit o cauţiune de 200.000 de euro, a fost eliberat, neavând însă voie să părăsească capitala Serbiei. Pe numele fostului deputat au fost emise până acum mandate de arestare preventivă în lipsă, în două dosare ale DNA, iar extrădarea lui a fost unul dintre subiectele discutate de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, la o întâlnire recentă pe care a avut-o cu omologul său din Serbia.

"Pedepsele rezultate sa fie executate efectiv de fiecare dintre inculpati. Este o cauza de referinta pentru coruptia care poate rezulta din legaturile dintre justitie si politica. Functionarii publici au inteles sa subordoneze functiile detinute unor interese politice", a aratat procurorul DNA.

In cazul lui Sebastian Ghita, reprezentantul Ministerului Public a aratat ca acesta s-a sustras de la judecata si ca "nu exista garantia indreptarii fara executarea efectiva a pedepsei." Procurorul a mai aratat ca, in acest caz, anchetatorii au aplicat principiul loialitatii administrarii probelor, "nu au facut amenintari si nici promisiuni la adresa martorilor."

"Sebastian Ghita s-a sustras procesului penal, cerem asadar inchisoare cu executare. Cerem confiscarea cautiunii, avand in vedere ca s-a constatat incalcarea controlului judiciar", a mai aratat procurorul.

Procurorul DNA a mai aratat ca in cazul a doi dintre martorii din dosar, care s-au intors in declaratii, afaceristul Razvan Alexe si fostul deputat PSD, Vlad Cosma, acestia "au facut in fata dvs ceea ce stiu foarte bine sa faca din viata politica, respectiv sa minta".

"Sustinerile lor in fata instantei nu pot fi dovedite cu nicio alta proba. Sunt contrazise de actele intocmite in dosar", a pledat procurorul.

Referitor la audierea martorilor, atat cu identitate reala, cat si cu identitate protejata, reprezentantul DNA a aratat ca legea actuala permite. "Martorul Alexe a fost audiat sub identitate protejata cu privire la alte aspecte decat cele denuntate. Cosma a fost audiat sub o singura identitate protejata", a explicat acesta.

Care sunt acuzațiile pe care i le aduce DNA lui Sebastian Ghiță:

Fostul deputat Sebastian Ghita a fost trimis, in judecata de procurorii DNA, in 2016, fiind acuzat de doua infractiuni de dare de mita, cumparare de influenta, spalare de bani, santaj, doua infractiuni de folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii si conducerea unei masini fara permis.

Alaturi de Sebastian Ghita au mai fost trimisi in judecata:

- Liviu Tudose, la data faptelor procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, sub acuzatiile de luare de mita si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii;

- Viorel Dosaru, la data faptelor sef al IPJ Prahova, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, favorizarea faptuitorului, trafic de influenta si folosirea de informatii care nu sunt destinate publicitatii;

- Constantin Ispas, ofiter de politie si Aurelian Constantin, la data faptelor procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti pentru savarsirea infractiunilor de cercetare abuziva si folosirea de informatii care nu sunt destinate publicitatii.