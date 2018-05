Iordache bagă pe repede înainte Codurile Penale, ignorând protestul „câtorva magistrați”

Președintele Comisiei responsabile cu modificarea Cordurilor Penale, deputatul PSD Florin Iordache, a spus că dezbaterile trebuie să continue, chiar dacă zeci de magistrați au manifestat in weekened, in tacere, in fata Palatului de Justitie din Bucuresti, impotriva modificarilor aduse Codurilor Penale si Legilor Justitiei.

Intrebat la RFI Romania daca dezbaterile din comisia speciala vor fi suspendate, Florin Iordache a raspuns: "Fara indoiala, nu."

"Daca legile nu sunt puse in concordanta cu deciziile CCR, acei judecatori si procurori si am inteles ca sunt multi magistrati-asistenti sau simpli auditori in justitie, care au protestat, ei pe baza caror legi judeca? Deci daca legile asupra carora ei trebuie sa dea solutii sunt neconstitutionale, despre ce discutam? Acest protest nu este cumva la limita constitutionalitatii? Adica materialul cu care dumnealor trebuie sa se pronunte si sa dea hotarari de condamnare sau de achitare sunt niste legi neconstitutionale, sa asteptam pana cand? Sa asteptam pana cand ne va da cineva lumina? Fara indoiala, nu. Noi mergem si punem legislatia in concordanta cu deciziile CCR si ale Comisiei de la Venetia".

In opinia deputatului PSD, "cativa judecatori care au iesit acolo nu reprezinta sistemul". "Au venit si la noi la comisie si ne cereau sau au avut acest demers, dar sa nu credeti ca (sic!) cativa judecatori sau procurori care au iesit pe scari si nu stiu de ce protesteaza... repet, pentru ca protesteaza impotriva unor legi neconstitutionale, iar modificarile pe care noi le facem le facem in deplin consens in primul rand cu CSM-ul. Pentru noi, partenerul de dialog este CSM-ul, care reprezinta autoritatea judecatorilor si procurorilor din Romania", a conchis deputatul PSD.

Mai multi procurori si judecatori din Bucuresti si judetele invecinate s-au strans, sambata, in fata Curtii de Apel din Capitala, pentru un protest spontan, nemulțumiți de propunerile de modificare a Codurilor Penale si modul in care au fost schimbate Legile Justitiei.

Protestul a fost unul in tacere, iar procurorii si judecatorii aveau pancarte pe care scria: "Pentru o justitie independenta", "Avizul Comisiei de la Venetia", "Principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat" sau "Conformarea obligatorie cu recomandarile GRECO"