Iohannis, despre Pilonul II: Somez guverul să-și revină. E o abordare toxică și diletantă

Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Guvernul trebuie sa clarifice ce intentioneaza sa faca cu Pilonul II de pensii deoarece in joc sunt banii romanilor. El a adaugat ca "abordarea PSD e la limita unei guvernari diletante foarte toxice".

"Am observat, recunosc cu multa ingrijorare, ce se intampla si nu numai de acum, cred ca ca va amintiti a fost investirea nu stiu carui guvern PSD, ca au fost multe, cred ca Guvernul Tudose, cand exact inainte de depunerea juramantului, in cadrul audierilor in Parlment, cineva (Ionut Misa - fostul ministru de Finante - n.red.) a facut afirmatia ca se desfiinteaza Pilonul II. Iata ca de atunci a aparut asa un fel de ping pong de declaratii.

Ba se desfiinteaza, ba nu se desfiinteaza, ba se nationalizeaza, ba nu se nationalizeaza, ba se suspenda, ba nu se suspenda. Este foarte, foarte ingrijorator. Aceasta abordare este deja la limita unei guvernari dilentante foarte toxice. Ii somez pe guvernanti sa-si revina, sa clarifice odata pentru totdeauna care este intentia lor legata de Pilonul II", a afirmat Klaus Iohannis.

Seful statului a precizat ca oamenii incep deja sa isi puna intrebari ce se va intampla cu banii din Pilonul II de pensii si a reamintit ca acesta este un fond privat de pensii, nu unul public.

"Aici nu e vorba despre niste bani ai statului, bani publici, sunt bani privati, ai oamenilor care contribuie la Pilonul II si nu poti sa te joci cu asa ceva. Pe de alta parte, aici avem de a face cu o chestiune care trebuie clarificata si planificata pe termen lung. Nu plateste nimeni o contributie la pensie ca sa primeasca banii a doua zi.

Riscul cel mai mare pe care il vad aici este ca oamenii sa piarda increderea in capacitatea statului de a proiecta si a gestiona sistemul de pensii. Lumea deja incepe sa isi puna intrebari ce se intampla cu acesti bani care au fost platiti. Sunt banii oamenilor care au contribuit la Pilonul II de pensii", a completat Iohannis.

Intrebat cum ar vedea ca Pilonul II sa devina optional, Iohannis a raspuns: "Acest pilon a fost proiectat, s-a creat legislatia aferenta si oamenii au inceput sa plateasca, crezand ca atunci cand vor iesi la pensie vor beneficia de o pensie suplimentara. Daca acum dupa cativa ani incepe cineva si schimba principiul dupa care functioneaa acest Pilon II, incepe sa schimbe legislatia, deja totul de duce de rapa".

Background: Duminica seara a fost publicat un proiect de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018, potrivit caruia Guvernul vrea sa suspende plata contributiilor catre Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie - 31 decembrie. Astfel, contributiile CAS ar urma sa fie incasate integral la buget.

Dragnea s-a limitat sa spuna ca nu e in programul de guvernare si atat, deși conținutul programului legislativ al Guvernului îl contrazice. Proiectul privind suspendarea contributiilor la Pilonul II se afla la pagina 45

Imediat dupa publicare, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a dat vina pe Comisia de Prognoza, sustinand ca Guvernul nu e de acord cu un asemenea plan.

Luni dimineata, a reactionat si Comisia Nationala de Prognoza, care a dat asigurari ca plata contributiilor catre Pilonul II de pensii nu va fi suspendata.

Ion Ghizdeanu, presedintele CNP, a declarat ca documentul a fost introdus din greseala in programul legislativ al Executivului pe 2018.

In schimb, presedintele PSD Liviu Dragnea a iesit si i-a amenintat cu Codul Penal pe cei care fac speculatii cu privire la planurile Guvernului PSD de a desfiinta sau schimba contributiile la Pilonul II.

Spre seara a intervenit si premierul Viorica Dancila. Ea a spus ca nu agreeaza Comisia Nationala de Prognoza, dorind, probabil, sa spuna ca nu agreeaza masura.