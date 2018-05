Aproape 1000 de magistrati cer politicienilor să-și „ia mainile de pe justitie”

Aproape 1.000 de magistrati au semnat o rezolutie prin care se opun modificarilor legilor justitiei aduse de coalitia PSD-ALDE si cer politicienilor sa respecte statutul României de stat membru al Uniunii Europene si sa nu o transforme intr-un "teritoriu al coruptiei si faradelegii".

Cei 935 de semnatari ai rezolutiei spun ca au facut acest gest public dupa ce au fost ignorati si exclusi de la orice discutii si afirma ca "majoritatea covarsitoare a judecatorilor si a procurorilor romani nu a acceptat proiectele de lege vizand activitatea sistemului judiciar".

Totodata, acestia sunt indignati de modul in care ministrul Justitiei Tudorel Toader si mai multi parlamentari ai Puterii minimalizeaza Raportul GRECO, prin care s-a cerut ca Romania sa se abtina de la adoptarea unor amendamente la legislatia penala care sa contravina angajamentelor sale internationale si sa-i submineze capacitatile interne in materia luptei impotriva coruptiei si se nesocoteste necesitatea sesizarii Comisiei de la Venetia, scrie Ziare.com.

"Propunerile legislative aflate in dezbatere publica reprezinta o involutie in crearea unui sistem de justitie penala modern si adaptat noilor realitati sociale, precum si o denaturare a scopului procesului penal si a politicii penale a statului, fiind evidenta schimbarea de paradigma de la o justitie penala care protejeaza victimele infractiunii la un nou concept care plaseaza inculpatul intr-o pozitie privilegiata", se arata in document.

Magistratii acuza si "nesocotirea principiilor statului de drept, statutului magistratului si regulilor de transparenta", precum si tentative de intimidare a judecatorilor si procurorilor, prin transformarea unor abateri disciplinare cu grad de pericol social redus in infractiuni cu pedepse avand limite apropiate de cele prevazute pentru infractiunea de omor.

Semnatarii remarca si "ura viscerala impotriva autoritatii judecatoresti prin plasarea judecatorilor si a procurorilor romani in compania clanurilor infractionale, pe acelasi nivel cu proxenetii si traficantii de carne vie, cu camatarii si contrabandistii, fiind imaginate infractiuni pentru 'contracararea clanurilor, precum si a procurorilor si judecatorilor, in comiterea infractiunilor specifice".

Totodata, sunt mentionate si "actiunile de manipulare a opiniei publice si atacurile fara precedent la adresa a numerosi judecatori si procurori care instrumenteaza inclusiv cauze de mare coruptie, dar si a celor mai importante institutii ale statului, cu rol de aparare si siguranta publica". Aici este amintit din nou Tudorel Toader care a facut in repetate randuri acuzatii generalizate la adresa procurorilor DNA, sustinand ca administreaza probe ilegale.

Nu in ultimul rand, magistratii spun ca masurile sunt luate fara studii de impact si nu vor face altceva decat sa bulverseze sistemul judiciar din Romania si sa puna frana luptei anticoruptie.

Solicitarile magistratilor adresate coaliției PSD-ALDE

1. Solicitam insistent factorilor politici incetarea imediata a atacurilor la adresa statului de drept si a judecatorilor si procurorilor din Romania. Romania este si trebuie sa ramana stat membru al Uniunii Europene si al Consiliului Europei, iar nu un teritoriu al coruptiei si faradelegii. Jos mainile de pe justitie​

2. Solicitam Presedintelui Romaniei, Presedintelui Senatului si Presedintelui Camerei Deputatilor consultarea urgenta a Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia) asupra unor aspecte curente vizand modificarea in Romania a Codului penal, Codului de procedura penala si Codului de procedura civila, precum si unele aspecte conexe, fiind necesara suspendarea imediata a dezbaterilor Comisiei speciale comune pana la data primirii Avizului Comisiei de la Venetia.

3. Solicitam amanarea luarii oricaror decizii, din partea tuturor autoritatilor competente, in privinta "Legilor Justitiei", pana la data primirii Avizului Comisiei de la Venetia si pana la punerea de acord a textelor de lege cu solicitarile Comisiei Europene si ale GRECO. Puterea judecatoreasca trebuie sa fie independenta, ceea ce implica existenta unor anumite garantii fata de celelalte puteri ale statului, pentru a consolida independenta si impartialitatea magistratului.

4. Solicitam consultarea reala a corpului magistratilor cu privire la pachetele legislative care vizeaza activitatea lor, prin Adunarile Generale din cadrul instantelor si parchetelor. Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezinta magistratura daca ignora punctul de vedere al miilor de magistrati romani. Propunerile legislative ale Consiliului Superior al Magistraturii nu pot fi promovate netransparent si nu pot reprezenta vointa a 5-6 membri. Solicitam consultarea reala a societatii civile, ale carei reactii trebuie sa fie avute in vedere in cadrul dezbaterilor legislative.

5. Solicitam conditii demne de munca. Realizarea unui act de justitie de calitate presupune alocarea timpului minim necesar studierii cauzelor, analizarii problemelor de drept si a legislatiei in continua modificare, iar nu pronuntarea unor solutii ce pot fi afectate de inadecvarea conditiilor de lucru, de lipsa de timp si supraincarcare.

6. Solicitam Ministrului Justitiei sa se abtina de la actiunile care intimideaza procurorii si afecteaza statul de drept si independenta justitiei.

7. Solicitam ratificarea Protocolului nr.16 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, al carui text a fost adoptat de Comitetul Ministrilor la data de 10 iulie 2013 si care a fost deschis spre semnare la 2 octombrie 2013, la Strasbourg. Protocolul nr. 16 prevede posibilitatea pentru cele mai inalte jurisdictii ale partilor contractante de a solicita un aviz consultativ Curtii Europene a Drepturilor Omului, atunci cand apreciaza ca o anumita cauza aflata pe rolul lor ridica o problema grava privind interpretarea sau aplicarea Conventiei sau a protocoalelor sale.

8. Solicitam membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sa condamne imediat si cu fermitate atacurile la adresa statului de drept si a judecatorilor si procurorilor din Romania. Implementarea unor criterii interactive de evaluare anuala, de catre corpul magistratilor, a activitatii curente desfasurate de membrii CSM, precum si revizuirea procedurii de revocare a acestora sunt imediat necesare.

9. Solicitam puterii legislative si Consiliului Superior al Magistraturii sa adopte masuri imediate pentru a furniza un sprijin adecvat magistratilor impotriva carora sunt indreptate critici care submineaza independenta justitiei.

10. Adresam un indemn catre toate adunarile generale ale instantelor si parchetelor sa se intruneasca imediat si sa hotarasca formele de protest pe care le considera necesare.

11. Invitam pe toti cetatenii Romaniei sa se alature acestei Rezolutii, in calitatea lor de purtatori ai unor sperante si aspiratii de insanatosire morala a tarii si de mentinere a ei pe coordonatele Europei civilizate.