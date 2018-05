Dosarul revoluției. Extinderea urmăririi penale a lui Iliescu la perioada 22-27 dec. 1989

Procurorii militari au decis marti să extindă urmărirea penală în cazul fostului președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale CFSN, Ion Iliescu, pentru acuzațiile de crime împotriva umanității.

Procurorii militari ai Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus extinderea și efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru crime contra umanității față de suspectul Ion Iliescu, la data săvârșirii faptelor membru și președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale (CFSN).

În decembrie anul trecut, Parchetul Militar anunţa că, în urma administrării de probe în dosarul Revoluţiei, în decembrie 1989, după fuga lui Ceaușeascu, nu a existat niciun un vid de putere, noua structură CFSN preluând imediat conducerea țării.

Ion Iliescu, este acuzat că in calitate de initiator si coordonator al comandamentului unic de conducere (organism politico-militar) iar, mai apoi, in calitate de presedinte al CFSN (care si-a subordonat Consiliul Militar Superior), ar fi acceptat si oficializat masuri cu caracter militar, dintre care unele au avut un evident caracter diversionist.

Autoritatea lui Iliescu, pentru toata perioada de dupa 22 decembrie 1989 orele 16:00, ar rezulta din multitudinea deciziilor acestuia, dintre care unele cu caracter strict militar.

"Printre aceste decizii se numara reactivarea general (r) Militaru Nicolae si numirea acestuia in functia de ministru al apararii, schimbarea din functie a general lt. Stanculescu Victor Atanasie, eliberarea din functie a generalului Guse Stefan si numirea sa pe una inferioara, constituirea Tribunalului Militar Exceptional ce i-a judecat pe sotii Nicolae si Elena Ceausescu si aducerea din rezerva, respectiv numirea in functii de comanda a mai multor generali", arata procurorii militari.

"Deciziile diversioniste" ar fi avut caracter general, fiind vizate toate centrele urbane importante ale Romaniei și ar fi constat în principal din:

- deplasarea unor efective militare (eterogene, inclusiv din punctul de vedere al comenzii militare), complet echipate de lupta, inclusiv cu armament greu, in mod voit fara o eficienta coordonare, in interiorul marilor aglomerari urbane ale tarii;



- darea de ordine privind deplasarea unor unitati militare pe timp de noapte, fara asigurarea comunicarii necesare cu celelalte unitati militare dispuse deja in teren;



- solicitarea repetata prin intermediul TVR ca populatia civila, partial inarmata, sa participe activ la apararea unor obiective urbane importante.

Aceste actiuni s-au desfasurat pe fondul psihozei teroriste generalizate induse prin raspandirea in mod repetat a unor informatii false privind actiuni ostile, intense si diversificate, apartinand "dusmanului terorist", iar informațiile au fost disiminate prin intermediul comunicațiilor militare si civile.

Procurorul militar Marian Lazăr acuză că de fapt totul a fost o diversiune militară începând cu seara zilei de 22 decembrie 1989, aceasta fiind principala cauză a numeroaselor decese, vătămări corporale şi distrugeri.

În plus, procurorii au identificat, inclusiv prin mărturii ale martorilor, sursa sunetului cu efect de panică (emis la data de 21 decembrie 1989, în timpul discursului lui Nicolae Ceauşescu), care a contribuit, alături de alte elemente, la dezorganizarea mitingului din Piaţa Palatului şi la declanşarea protestelor în Bucureşti.

Totodată, procurorii susţin că au existat diversiuni exercitate asupra cadrelor de comandă ale UM 01417 Târgovişte, locaţia unde s-a aflat cuplul Ceauşescu, dar şi ordine venite de la vârful ierarhiei militare privind eliminarea fizică a cuplului prezidenţial.

În plus, până la execuţia celor doi, la data de 25 decembrie 1989, au fost identificate trei tentative de lichidare fizică a acestora.

Anchetatorii precizează că au fost clarificate circumstanţele şi împrejurările privind pregătirea judecării în regim de urgenţă a fostului preşedinte şi a soţiei acestuia, judecarea propriu-zisă, motivaţiile reale care au stat la baza acestei acţiuni şi, mai apoi, executarea soţilor Ceauşescu.

Adrian Georgescu, avocatul lui Ion Iliescu, a declarat marti ca fostul presedinte al Romaniei se considera nevinovat in dosar si ca acesta a fost de buna credinta. "Dupa cum ati observat in dosarul cu Mineriada, scenariul e acelasi. A fost anuntat de catre procurorul general faptul ca acel dosar va ajunge in instanta, au fost stabilite niste termene. Acelasi lucru se intampla si astazi in Dosarul Revolutiei. Dosarul va ajunge in instanta, asta v-o spun eu din perspectiva mea si din experienta pe care o am", a spus avocatul citat de News.ro.

Intrebat daca fostul presedinte se astepta sa fie pus sub acuzare in acest dosar, aparatorul lui Iliescu a raspuns: "Nimeni nu se asteapta sa fie pus sub acuzare. Nici dumneavoastra nu cred ca ati avea astfel de asteptari, indiferent in ce situatie v-ati afla din perspectiva penala. La momentul ala credeti ca cineva se gandea ca peste 30 de ani o sa raspunda pentru o chestiune care la ora aia i s-a parut onesta si absolut corecta?", a mai spus Adrian Georgescu.