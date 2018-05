Viitorul combinatului de la Galați este incert. Guvernul tace ca de obicei

ArcelorMittal vinde combinatul de la Galați, la cererea Comisiei Europene. Având în vedere dezinteresul Guvernului României pentru această tranzacție, atât de importaantă pentru economia națională, eurodeputatul Siegfried Mureșan s-a adresat Comisiei Europene.

​

De această tranzacție, atât de importantă pentru viitorul economiei românești ar trebui să fie interesat în primul rând Guvernul României, în special Ministerul Economiei. Însă preocupările oficialilor români de a salva combinatul de la Galați sunt destul de firave, soarta combinatului care odată producea 5% din PIB fiind incertă.

Pe 13 aprilie grupul britanico-indian ArcelorMittal a anuntat ca vinde combinatul siderurgic de la Galati, impreuna cu alte unitati de productie din regiune, daca in schimb CE ii va permite sa cumpere combinatul siderurgic italian Ilva, cel mai mare din Europa. Pe 7 mai, CE a acceptat propunerea celor de la ArcelorMittal, însă de această tranzacție se știa încă din vara anului trecut, răstimp în care Guvernul nu a întreprins nicio măsură de a se asigura că fostul Sidex își va păstra piețele de desfacere.

În ultimii ani Combinatul ArcelorMittal Galaţi a înregistrat o producţie medie de circa 2 milioane de tone de oţel pe an. Pe platforma siderurgică a combinatului lucrează circa 7.000 de persoane, dintre care aproximativ 5.500 sunt angajați proprii ai ArcelorMittal, iar 1.500 ai unor firme contractoare. Înainte de privatizare, pe platforma de la Galați munceau circa 27.000 de persoane.

Fostul combinat Sidex Galați a fost privatizat în noiembrie 2001, fiind cumpărat de către compania anglo-indiană LNM Holdings NV, devenită ulterior ArcelorMittal, într-o tranzacție de 70 milioane dolari, cu angajamente de investiții de 350 milioane dolari.

Zvonurile din piață spun că de combinatul de la Galați ar fi interesați investitori din spațiul ex-sovietic. Iar experiența de până acum cu investitorii ruși este una negativă după ce au preluat combinate ca cel de la Câmpia Turzii, pe care l-au închis ulterior.

Guvernul Romaniei n-a luat atitudine, asa cum ar fi trebuit, in acest caz. Astfel, abia la o luna dupa primul anunt de vanzare, vicepremierul Viorel Stefan a declarat ca - in baza contractului de privatizare a fostului Sidex SA, incheiat in 2001 - statul roman va putea refuza pontentiali cumparatori ai combinatului propusi de ArcelorMittal. In rest, n-a mai oferit nicio informatie cu privire la implicarea Guvernului in monitorizarea tranzactiei.

CE, in schimb, a dat publicitatii un comunicat pentru a-i asigura pe oameni ca va monitoriza cu atentie vanzarea combinatului galatean, pe care si-l doreste chiar mai productiv decat este astazi. Mai exact, potrivit CE:

"ArcelorMittal s-a angajat sa organizeze o procedura de vanzare nediscriminatorie si transparenta a pachetului de cesionare, deschisa tuturor potentialilor cumparatori. ArcelorMittal va notifica apoi Comisia cu privire la alegerea unuia sau mai multor cumparatori pentru bunuri.

Comisia va evalua apoi cumparatorii pentru a vedea daca au abilitatea (expertiza, resursele financiare etc.) si determinarea de a continua sa opereze si sa dezvolte capacitatile de productie in scopul de a reprezenta competitori pentru Ilva. Cu alte cuvinte, vanzarea unei fabrici catre un cumparator care apoi ar putea planui sa o inchida nu va fi considerata o solutie acceptabila.

(...) Mai mult chiar, in ceea ce priveste Galatiul, ArcelorMittal s-a angajat sa ofere finantare pentru a stimula productia de otel laminat la cald dupa ce combinatul va ajunge in proprietatea viitorului cumparator", se arata in comunicatul Comisiei Europene.

Eurodeputatul Siegfried Muresan a cerut insa Comisiei Europene sa spuna ce si cum are de gand sa faca pentru a ajuta combinatul de la Galați să supraviețuiască:

"Care sunt mijloacele aflate la dispozitia Comisiei pentru a evita o eventuala restructurare care sa genereze pierderi de locuri de munca sau chiar o inchidere a combinatului sub un nou proprietar?

Cum va garanta Comisia ca angajamentele ArcelorMittal de a oferi stimuli financiari vor fi respectate? S-a determinat necesarul investitiilor din cadrul combinatului siderurgic in baza unui raport?", se arata in interpelarea eurodeputatului Siegfried Muresan catre Comisia Europeana.

Ziare.com, l-a întrebat pe Mureșan dacă suspecteaza, cumva, ca nici CE n-ar avea mijloacele necesare pentru a asigura viitorul combinatului galatean. "Nu am nicio suspiciune si nu actionez dupa suspiciuni, ci dupa fapte. Iar faptele arata ca ArcelorMittal are multe active in UE si a ales sa vanda combinatul din Galati din cauza lipsei de actiune din partea Guvernului Romaniei. Aceeasi lipsa de actiune o vedem si acum dupa ce ArcelorMittal a anuntat intentia de a vinde combinatul, iar aceasta intentie a fost aprobata de Comisia Europeana. I-am trimis o scrisoare doamnei prim-ministru Viorica Dancila acum o luna intreband ce plan strategic are Guvernul pentru a garanta locurile de munca ale oamenilor dupa vanzarea combinatului siderurgic si nu am primit niciun raspuns, dovada ca nu exista plan strategic. In lipsa unor actiuni ale Guvernului, m-am adresat Comisiei pentru a afla care sunt mijloacele de care dispune pentru a garanta locurile de munca ale oamenilor si pentru a evalua daca ele sunt suficiente".