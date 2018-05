Nici ministrul Finanțelor nu neagă transferul contribuțiilor de la Pilonul II la Pilonul I

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ia în calcul suspendarea plăților către Pilonul II de pensii, administrat privat către fondul de stat. Mai mult de atât, ministrul nu vrea să spună dacă banii acumulați până acum aparțin contribuabililor sau statului.

Teodorovici a declarat marți că în prezent „se face o analiză” dacă se va suspenda contribuția la Pilonul II pe o perioadă de șase luni sau un an. Din păcate nu a spus în funcție de ce se face această analiză: din nevoia de astupa găurile din buget, că altfel ce să analizezi?

Mai mult, senatorul Florin Câțu, atrage atenția că în proiectul de lege reapare plata contribuției pentru Pilonul II de pensii în dreptul angajatorului. De fapt, pe lângă mutarea contribuțiilor, se are în vedere o majorare a CASS-ului pe ușa din spate.

"Toti cei cu care ati discutat au spus foarte clar ca este un moment in care se face o analiza. O discutie pe toate posibilele scenarii. Ceea ce va iesi din aceasta discutie cu siguranta va fi o optiune atractiva pentru cei care contribuie. Se face o analiza, vrem sa avem mai multe instrumente din care sa alegem si acele instrumente sa ofere un randament cat mai ridicat", a declarat ministrul Finantelor marti.

El a completat ca, dupa ce Guvernul finalizeaza evaluarea, se va discuta in mod transparent "cu toate datele publice".

"Cand Guvernul termina aceasta evaluare, discutam atunci cu toate datele publice si in mod transparent. Pentru ca orice astfel de scenarii, si din pacate sustinute de oameni care habar nu au de ceea ce e normal si corect, produc efecte negative in costul de imprumut pe care Ministerul de Finante trebuie sa il plateasca in piata. Stau si ma gandesc daca astfel de afirmatii din partea unor politicieni care mai de care mai nejustificate nu ar trebui sa fie taxate conform legii".

Ministrul Finantelor a evitat sa le spuna jurnalistilor daca banii din Pilonul II sunt ai cetatenilor sau ai statului, el tot evocand faptul ca cele doua au "aceeasi sursa, aceeasi provenienta".

"Ambele, si Pilonul I, si Pilonul II au aceeasi sursa, aceeasi provenienta. Unii sunt administrati in mod public de catre stat, iar ceilalti sunt administrati in mod privat de catre cei 7 administratori de pensii private", a raspuns Teodorovici.

Ministrul a dat detalii și despre aspectele care sunt analizate în prezent la nivelul Guvernului în ceea ce privește Pilonul II de pensii: "Putem să plecăm de la foarte multe întrebări pe care nimeni nu le poate contesta. Să spunem: A fost cel mai bun mod de administrare a Pilonului II până astăzi? Au fost cele mai bune randamente pe care astăzi le avem la pilonul II? [Ar mai trebui analizat] costul pe care statul îl plătește fie celor 7 administratori de peste 1,5 miliarde lei, fie costul pe care statul îl plătește ca dobânzi la titluri de stat pe care le cumpără cei 7 administratori de pensii, costul de finanțare pe care statul îl plătește pentru a se împrumuta și așa mai departe. Este un lung șir de date.



De aceea spun că sunt subiecte de analizat pentru această echipă la nivel de Guvern pe care Ministerul Muncii o conduce și vom prezenta în mod public care sunt toate posibilele variante și scenarii. Pe scurt, acest Guvern, în mod sigur, categoric și fără echivoc nu face decât să acționeze pentru binele românului - că e pensie, că e salariu salariu, că este orice vreți dvoastră.", a mai declarat Eugen Teodorovici.

Va crește impozitarea muncii

Propunerea de proiect de lege privind Pilonul II de pensii conţine un aspect care a fost trecut cu vederea, declară la RFI senatorul PNL Florin Cîţu, preşedintele Comisiei economice din Senat: contribuţia angajatorului va fi egală cu a angajatului, în funcţie de mărimea companiei.



Florin Cîţu spune că, în ciuda dezminţirilor Guvernului, „suspendarea contribuţiei către Pilonul II de pensii este doar o chestiune de timp. Nu există nici un dubiu că în partea a doua a anului 2018 acest lucru se va întâmpla. Chiar şi Liviu Dragnea ieri în declaraţia pe care a dat-o a spus că se analizează dacă suspendarea este un lucru bun sau nu. Deci în momentul în care discuţi despre aşa ceva şi recunoşti public, este clar că acest lucru se va întâmpla. Din punctul meu de vedere, nu există nici un dubiu aici”.



Senatorul PNL atrage atenţia că „există ceva care a fost trecut cu vederea. Acest proiect de lege mai face un lucru şi acum vă citez din proiectul de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat Pilonul II, propunerea de proiect de lege, apare contribuţia la angajator, care spune aşa: contribuţia angajatorului este egală cu a angajatului, în funcţie de mărimea companiei. Deci după ce am avut transferul contribuţiilor, a fost aşa-numita revoluţie fiscală, care este o tâmpenie ce nu poate fi descrisă, acum reapare contribuţia la angajator. Deci sunt două lucruri care se întâmplă: se suspendă contribuţia către Pilonul II de pensii şi reapare contribuţia la angajator. Cred că toţi angajatorii din România trebuie să fie conştienţi că acest lucru se va întâmpla mai devreme sau mai târziu, pentru că este atât de mare gaura la buget”.