Ford va produce un nou model la Craiova, în urma unei investiții de 200 milioane euro

Compania Ford a anunțat că își extinde producția de la Craiova cu un nou model, în urma unor investiții de 200 milioane euro. De asemenea va crea și 1.500 de noi locuri de muncă.

Ford a anunțat că va produce un al doilea model în uzina auto din Craiova, ceea ce presupune noi investiții, de 200 milioane Euro, precum și crearea a 1.500 noi locuri de muncă. Noul model se va adăuga producției actualei generații a SUV-ului de clasă mică Ford EcoSport și motorului 1.0 EcoBoost, a anunțat Ford. Compania nu a precizat despre ce model este vorba, dar cel mai probabil va fi un crossover sau SUV, din moment ce compania pune accent puternic pe acest segment.

Odată cu noua investiție, suma totală investită din 2008 încoace ajunge la aproape 1,5 miliarde Euro. Cu noile locuri de muncă create – 1.500 – numărul total al angajaților va ajunge la 5.900 oameni.

„Investiția demonstrează încrederea companiei Ford în angajamentele asumate de Guvernul României pentru a îmbunătăți infrastructura”, se arată într-un comunicat de presă al Ford România.

Uzina de Asamblare a Vehiculelor a trecut recent prin îmbunătățiri tehnice semnificative, mai mult de 550 de roboți fiind instalați pentru a spori eficiența și calitatea în secțiile de Vopsitorie, Montaj General și Caroserie.

„Includerea acestui al doilea vehicul în procesul de producție este o dovadă clară a flexibilității operaționale a fabricii de la Craiova și reflectă parteneriatele puternice pe care le avem cu furnizorii locali și cu membrii comunității”, a declarat Steven Armstrong, președinte și CEO Ford Europa, Orientul Mijlociu și Africa, într-un comunicat de presă.

Iminenta creștere a numărului de vehicule produse de Ford la Craiova subliniază și mai mult importanța concretizării proiectelor de infrastructură, subliniază compania, în comunicatul de presă.

„Investiția în viitorul Craiovei este un semn al încrederii pe care Ford o are în angajamentele asumate de Guvernul roman de a oferi îmbunătățiri cheie la nivelul infrastructurii și ameliorări ale structurii logistice, acestea fiind imperios necesare pentru menținerea competitivității globale a operațiunilor de producție Ford Craiova. Orice întârziere ar restricționa semnificativ eforturile pe care Ford și furnizorii săi le fac pentru a transporta volumul din ce în ce mai ridicat de vehicule și subansamble”, spune Ford.

Ford Motor Company este o companie globală cu sediul la Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce, promovează și asigură service pentru o gamă completă de autovehicule, camioane, SUV-uri și autovehicule electrice Ford, precum și autovehicule premium marca Lincoln, oferă servicii financiare prin Ford Motor Credit Company și urmărește planul de a deveni lider în domeniile electrificare, autovehicule autonome și soluții de mobilitate. Ford are aproximativ 202.000 de angajați în toată lumea.

Ford Europa produce, vinde și servisează vehicule sub marca Ford pe 50 de piețe individuale și are aproximativ 54.000 de angajați în unitățile proprii și aproximativ 69.000 de angajați când sunt luate în considerate asocierile în participațiune și entitățile neconsolidate. În plus față de Ford Motor Credit Company, operațiunile Ford Europa includ Divizia Ford de Relații cu Clienții și 24 de unități de producție (16 deținute integral sau asocieri în participațiune consolidate și 8 asocieri în participațiune neconsolidate).

Primele autoturisme Ford au fost livrate în Europa în 1903, același an în care a fost fondată Ford Motor Company. Producția europeană a început în 1911.