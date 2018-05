Fugara Udrea așteaptă azi decizia definitivă de la Înalta Curte în dosarul „Gala Bute”

Astazi este așteptată decizia definitivă de la ICCJ în dosarul „Gala Bute” în care Elena Udrea a primit o condamnare de șase ani cu executare în prima instanță. la ultimul termen de judecată, avocatul apărării a solicitat eliminarea probelor care au fost obținute cu ajutorul SRI, considerate nelegale, și rejudecarea întregului dosar.

"Am primit răspunsul pe care l-a formulat DNA în legătura cu activităţile desfăşurate împreuna cu SRI. Referitor la ce a învederat DNA privitor la faptul că a beneficiat de sprijin de la SRI, apreciem că justificarea oferită de organul de urmărire penală pentru a justifica administrarea probelor nu poate fi primită. (...) Prevederile la care fac referire autorii excepţiei au atribuţii exclusiv in domeniul siguranţei nationale, neavând atribuţii de cercetare penală. (..)Conform deciziei CCR, probele organelor de urmărire penală sunt nelegale. Probele obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite in procesul penal. Solutia juridica reglementată de Curte e obligatoriu a fi luată in considerare în această cauza. Soluţia e retrimiterea cauzei la instanţa de fond pentru a se discuta incidenţa probelor efectuate împreuna cu SRI", a spus, în sala de judecată, avocatul Veronel Rădulescu.



DNA a răspuns solicitării instanţei supreme referitoare la implicarea SRI în dosarul Gala Bute, menţionând că, pe parcursul urmăririi penale, a cerut SRI sprijin pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere, o expertiză şi declasificarea unor interceptări pe mandate de siguranţă naţională.

Săptămâna trecută, apărătorul Elenei Udrea a anunţat că intenţionează să solicite repunerea pe rol a procesului Gala Bute, în contextul documentului secret al SRI, prezentat de către Traian Băsescu, care ar viza acest dosar. Fostul preşedinte a făcut public un document al SRI, despre care spune că este strict secret şi i-a parvenit în urmă cu câteva luni, şi care vizează dosarul Gala Bute, menţionându-se clar rolul acestuia şi cum funcţiona relaţia cu sistemul judiciar.

Elena Udrea a anunţat, pe 17 februarie, că se află în Costa Rica, iar în aprilie fostul ministru transmitea că ar avea statut provizoriu de refugiat politic din 21 martie şi că una dintre obligaţiile pe care le are este de a nu părăsi teritoriul statului Costa Rica. Ea a declarat că este însărcinată în 15 săptămâni, fiind logodită cu tatăl copilului.

În dosarul Gala Bute, Elena Udrea a fost condamnată, în primă instanţă, în martie 2017, la şase ani de închisoare pentru mai multe fapte. În acelaşi dosar, fostul consilier al Elenei Udrea, Ştefan Lungu, a fost condamnat la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare, iar fostul director al Companiei Naţionale de Investiţii, Ana Maria Topoliceanu, a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare.

Tudor Breazu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru complicitate la luare de mită, Dragoş Botoroagă la doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare, în timp ce fostul secretar general în MDRT, Gheorghe Nastasia, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită. Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja, a fost condamnat de instanţa supremă la patru ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită, cinci ani de închisoare pentru evaziune fiscală şi trei ani pentru încă o infracţiune de evaziune fiscală, instanţa contopind pedepsele şi dispunând o pedeapsă de cinci ani de închisoare cu executare. Pe de altă parte, fostul ministru Ion Ariton a fost achitat pentru infracţiunile de participaţie improprie la abuz în serviciu şi folosirea influenţei.

În data de 11 mai, într-o intervenție prin videocall la Antena 3, Elena Udrea spune că s-a refugiat în Costa Rica de abuzurile la care a fost supusă în țara natală și că dorește să revină dacă va avea beneficia de „o judecată corectă în apel”.

„Nu am fugit, ca dovadă sunt aici asumat. Am fost în faţa autorităţilor din Costa Rica, am cerut acest statut de protecţie pe care am considerat că este obligatoriu să-l am având în vedere ce se întâmplă în România şi ce s-a întâmplat în cazul meu, în ultimii trei ani. Am luat decizia de a pleca în momentul în care mi-am dat seama că nu am nicio şansă să fiu judecată corect în dosarul care a avut ieri termen (...) Mi-am dat seama că nu există nicio şansă ca eu să fiu judecată corect în apel, cum nu am fost judecată nici la fond şi atunci am decis, în ianuarie anul acesta, să merg într-o ţară în care ştiam că există o legislaţie puternică şi transparentă de protejare a celor care sunt abuzaţi în ţara lor, că există cel mai vechi sistem democratic din America Latină şi ştiam că aici s-au refugiat lideri politici din alte ţări, iar când situaţia politică din ţara lor s-a remediat au putut să-şi continue cariera politică", a declarat Udrea la Antena 3.

Ea a susţinut că nu îşi doreşte să trăiască în altă ţară, că vrea să îşi crească copilul în România şi că dacă ar fi sigură că în România are parte de o judecată corectă s-ar întoarce mâine. Elena Udrea a mai spus că ea nu a fost invitată nici la tăieri de porc, nici nu am mâncat şorici cu Kovesi, dar a participat la discuţii.

„Am participat la discuţii, dar nu în mod activ, iar la aceste discuţii am aflat cum domnul Coldea susţinea anumiţi judecători pentru numiri în funcţie la ICCJ, de exemplu pe Ionuţ Matei şi pe Livia Stanciu, la primul mandat (...) Cel care a gândit acest sistem de represiune prin justiţie a fost Florian Coldea, care, cel puţin a condus acest sistem, iar cel care comunica cu judecătorii era generalul Dumbravă", a mai susţinut Elena Udrea. Fostul ministru a mai spus că nu l-a auzit niciodată pe Traian Băsescu să ceară vreun dosar sau să intervină în vreun dosar în instanţă.

De asemenea, ea a susţinut că ar fi putut intra în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din 2014 dacă Klaus Iohannis ar fi fost declarat incompatibil: "Cu câteva zile înainte de prezidenţiale am aflat că sunt chemată la DNA. Nu era vorba de un dosar în care eu eram inculpată, ci de un dosar în care eu eram martor. Am fost avertizată că voi fi chemată la DNA cu o zi înainte de începerea campaniei electorale. (...) De ce Cocoş a fost arestat tocmai în acea săptămâna? De ce Alina Bica a fos arestată tocmai atunci? Fiindcă eu aş fi putut să intru în turul doi al alegerilor la prezidenţiale dacă Iohannis era declarat incompatibil".