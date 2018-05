Dobânzile cresc accelerat: Robor a atins maximul ultimilor patru ani

Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,77%, cel mai mare nivel din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).