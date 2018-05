Cîțu: Executivul n-are banii pentru pensii și salarii. Se împrumută lunar

Florin Cîțu a postat miercuri pe Facebook că executivul nu are în buget alocați banii pentru plata pensiilor și salariilor ci se împrumută lunar pentru a susține cheltuielile curente ale țării.

Senatorul PNL Florin Cîțu îi dă drepatate presedintelui Klaus Iohannis că Executivul nu are banii în buget pentru plata pensiilor si salariilor. Pentru plata obligatiilor asumate, Guvernul se împrumută lunar.

"Se discuta despre Pilonul II de pensii. Din pacate pana si cei de la PSD se contrazic, ba se desfiinteaza, ba nu, ba se suspenda, ba nu, ba e proiect asumat, ba e neasumat. O harababura totala. Lumea isi pune intrebarea de ce s-a creat aceasta incertitudine din partea PSD, ce tintesc? Nu s-au inteles intre ei? Greu de crezut. Unii isi pun intrebarea daca acesti bani, daca se suspenda Pilonul II vor fi folositi in alta parte. Ei trebuie sa ne dea un raspuns. Cred ca Guvernul si PSD trebuie sa raspunda public documentat la doua intrebari: Ce aveti de gand cu Pilonul II de pensii? Mai aveti bani pentru pensi si salarii pana la sfarsitul anului?" A declarat marti seara președintele Iohannis.

"PSD-istii mint cand spun ca au bani pentru pensii si salarii! Nu. Bugetul nu are inclusi banii pentru pensii si salarii! In fiecare luna guvernul se imprumuta la cele mai mari dobanzi din UE pentru a face rost de bani pentru pensii si salarii. In primul trimestru a fost de nevoie de 5 miliarde de lei. Bani imprumutati cu dobanda.

Acest comportament iresponsabil din partea acestor guverne ticsite de incompetenti este decontat de generatiile viitoare si de sectorul privat de azi hartuit cu ANAF, taxe, accize si birocratie", a scris Florin Citu, pe Facebook.

Citu sustine ca desi in buget sunt inclusi banii pentru pensii si salarii, veniturile nu exista inca, fiind colectate sau imprumutate.

"PSD-istii mint cand spun ca au bani pentru pensii si salarii! Nu. Bugetul nu are inclusi banii pentru pensii si salarii! In buget sunt incluse cheltuielile cu pensii si salarii iar veniturile pentru plata acestora sunt estimate. Aceste venituri nu exista inca. Trebuie colectate sau imprumutate.Cand tragem linie vedem ca in 2017 Guvernul a imprumutat aproximativ 25 de miliarde lei si a redus cheltuielile cu 20 miliarde lei de la investitii pentru a putea plati pensiile si salariile. Peste doua treimi din cheltuielile bugetare sunt pentru pensii si salarii, de aici si problemele de finantare", a precizat senatorul PNL.

Comentariul lui Citu este un raspuns pentru Lia Olguta Vasilescu care a a scris pe Facebook "Pai cine a promulgat Legea Bugetului de Stat acum cateva luni? Nu mai stie ce a semnat?", dupa ce Klaus Iohannis a intrebat, marti, Guvernul daca "Mai aveti bani de pensii si salarii?".