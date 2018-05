Sorin Ioniță: Nu poți discuta despre finanțele țării cu cineva condamnat pentru corupție

Problema pensiilor se agravează pe zi ce trece și este cronicizată de mai mulți ani, dar nu poate fi purtat un dialog credibil cu Guvernul, cu un oficial care a fost condamnat în primă instanță la opt de ani de închisoare pentru corupție, declară Sorin Ioniță, președinte Expert Forum (EFOR).

Darius Vâlcov, consilier al premierului Viorica Dăncilă, i-a invitat la discuții la Palatul Victoria pe reprezentanții investitorilor străini, după luările de poziție publice în care aceștia demonstrau valabilitatea Pilonului II de pensii. Aceștia au refuzat oferta, cerând o amânare motivând că trebuie să-și facă timp pentru această întâlnire.

"Pur si simplu nu poti sa discuti cu cineva care conduce un guvern, ma refer la Darius Valcov, fiind condamnat penal chiar si in prima instanta, pentru chestiuni de coruptie. Nu poti sa discuti astfel finantele tarii. Nu se intampla asta nicaieri in lume! Si atunci, aceasta discutie, legata de problema pensiilor, din pacate nu poate fi dusa, desi este urgenta, si e urgenta de multi ani", a declarat pentru Ziare.com Sorin Ionita, presedintele EFOR.

El a spus că problemele legate de finanțarea sistemului de pensii sunt cunoscute de foarte multă vreme, dar că în acest moment Guvernul nu poate fi considerat un partener de dialog onest.

Sistemul de pensii se păbușește până în 2030

Sorin Ionita a subliniat ca problemele sunt cunoscute de mult timp si au existat o multime de avertismente, dar in acest moment nu exista partener de dialog in Guvernul Romaniei.

"S-a tot spus, o spune multa lume, am spus-o si noi, exista rapoarte, ca va exista o faleza, o prabusire, un varf in momentul cand ies 'decreteii' la pensie, adica undeva in jurul anului 2030. Se vede in demografie, sunt multe rapoarte pe tema asta.

Aceasta discutie a fost ingropata multi ani, ea trebuie dusa, dar nu stim cu cine, pentru ca actorul cel mai important lipseste in momentul asta, e o 'gaura neagra' in mijlocul dezbaterii. Ma refer la decidentul public care trebuie sa organizeze dezbaterea, cu care trebuie sa discutam si care, la un moment dat, dupa ce asculta parerile din societate, trebuie sa schiteze un plan de iesire din criza pensiilor, care e una cronica, nu e o chestie de carpeala de la un an la altul sau daca mai sunt bani anul asta, nu asta e intrebarea.”, spune Ioniță.

Președintele EFOR spune că nu se poate intra brusc în încetare de plăți, dar că acum se fac niște cârpeli care să mai țină în viață sistemul. Dar problema e veche și se agravează tot mai mult pe măsură ce rezolvarea este amânată. Si „este clar că puterea decizie pe chestiuni financiare este delegată dlui Vâlcov în momentul de față”.

"Dl Dragnea nu e acolo, ei discuta liniile mari politic vorbind, dupa care dl Valcov trebuie sa le implementeze ca si cand ar fi un vicepremier responsabil cu Finantele (cam asta si e de fapt) . Or, asa ceva nu se poate. Nu putem discuta, nu poti sa pui la masa (asa cum vor ei) Asociatia Investitorilor Straini sa vorbeasca, sa negocieze, cu dl Valcov. Este noaptea mintii! 'Asa ceva nu exista', cum a zis ardeleanul cand a vazut girafa...", a comentat acesta.

Si, totusi, la Palatul Victoria este si Viorel Stefan, vicepremier si un bun specialist in finante publice, care nu e contestat de partenerii de dialog.

"Nu e deloc contestat, dar e contestat de PSD, pentru ca el a fost in Guvern si l-au dat afara. Ar fi bine sa putem discuta cu Viorel Stefan, pentru ca atat cat a fost in Executiv parea ca are o oarecare responsabilitate si parea un om ponderat si echilibrat. Dar ei l-au dat afara si au pus pe altcineva. Ce sa intelegi din asta?", a replicat Sorin Ionita.