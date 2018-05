Toader: Într-un stat de drept nu pot fi tolerate achitările, abuzurile și altele asemenea

Tudorel Toader nu a ratat ocazia s-o atace din nou pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, după ce aceasta a vorbit la ONU despre independența justiției din România sub guvernarea PSD-ALDE. Ministrul Justiției a amintit de achitari, conflicte juridice sau abuzuri, care nu sunt „stiri false”.

"Numeroase achitari, mai ales din ultimul timp, cele trei conflicte juridice de natura constitutionala provocate in mai putin de un an de zile, faptul ca in multe dosare a survenit prescriptia raspunderii penale si nu s-au rezolvat in termenul acela rezonabil, abuzurile pe care le vedem cu totii, faptul ca un procuror sau altul ieri era de elita, laudat, apreciat, si azi e anchetat la randul lui pentru represiune nedreapta sigur nu sunt stiri false”, a declarat Tudorel Toader la Romania TV, conform Ziare.com.

El susține că trebuie să fie onest și să prezinte părțile bune, dar și părțile mai rele relele care caracterizeaza sistemul de justitie din Romania, bunele si relele care caracterizeaza DNA-ul. Astfel, Toader spune că nu tolerează că ca pentru X cazuri bine rezolvate sa se tolereze numeroasele achitari, abuzuri si toate celelalte. Parerea mea este ca nu", a declarat Toader, la Romania TV.



Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a vorbit, intr-un discurs la ONU, despre provocarile cu care magistratii romani se confrunta in aceasta perioada, enumerand cateva dintre atacurile la adresa independentei justitiei.



"Au existat incercari repetate de a modifica legislatia anticoruptie pentru a limita instrumentele legislative folosite de procurorii anticoruptie sau dezincriminarea unor fapte. Au fost situatii in care s-a refuzat ridicarea imunitatii politicienilor acuzati de infractiuni de coruptie. Pe langa aceste incercari, intregul sistem de justitie s-a confruntat cu atacuri prin stiri false sau prin declaratii publice de natura sa slabeasca increderea in justitie.



Cea mai mare provocare in Romania este acum pastrarea independentei judecatorilor si procurorilor si stabilitatea legislativa, acestea fiind vitale pentru ca procurorii anticoruptie sa fie eficienti", a spus Kovesi in discursul tinut la o dezbatere pentru marcarea aniversarii a 15 ani de la adoptarea Conventiei Natiunilor Unite impotriva Coruptiei (UNCAC), potrivit unui comunicat de presa al DNA.