Iohannis, către guvernanți: Aștept răspunsuri mai convingătoare. Dacă am aduna promisiunile, am avea autostrăzi cât China

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, cu privire la explicaţiile guvernanţilor privind Pilonul II şi banii pentru pensii şi salarii că aşteaptă de la aceştia ''răspunsuri mai convingătoare".

"Haideţi să mai aşteptăm un pic, poate primim răspunsuri mai convingătoare", a spus Iohannis, întrebat dacă este mulţumit de răspunsul guvernanţilor cu privire la Pilonul II de pensii, transmite Agerpres. Chestionat şi dacă este mulţumit de răspunsul premierului Viorica Dăncilă privind banii pentru pensii şi a salarii, el a răspuns: "Mai aşteptăm răspunsul".

Cu privire la declaraţia ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, că nu ar fi în măsură să vorbească despre aceste teme potrivit Constituţiei, şeful statului a afirmat: "Iată că sunt în măsură".

Însă Iohannis nu a dorit să răspundă şi cu privire la afirmaţia ministrului de Finanţe ca şeful statului să răspundă la ce se întâmplă în Justiţie. "Nu cred că vă aşteptaţi cu un Duster în spate să vorbim despre lucrurile acestea?", a fost reacţia lui Klaus Iohannis.

Şeful statului a mai spus că la "momentul oportun" va avea o discuţie cu guvernanţii.

Iohannis: Dacă am aduna promisiunile de kilometri de autostradă făcute de guvernanţi în ultimii 20 de ani, am avea autostrăzi cât China

“Companiile pe care le reprezentaţi sunt piloni autentici ai eonomiei româneşti”, le-a spus Iohannis reprezentanţilor industriei auto, reuniți joi, la Piteșt, transmite Pro Tv.

″În programele guvernamentale, infrastructura de cele mai multe ori a fost o prioritate doar la nivel declarativ, şi nu vorbesc doar de ultimii guvernanţi. Dezvoltarea infrastructurii e cheia prosperităţii. Lipsa de autostrăzi e reclamată de mediul economic şi de cetăţeni. În afară de hărţi colorate, lumea se uită şi la rezultate. 15 kilometri de autostradă înseamnă extrem de puţin. Românii îşi doresc un trai mai bun şi recurg la proteste până acum greu de imaginat pentru a atrage atenţia asupra acestor probleme acute. Îmi doresc oameni mai responsabili în funcţiile executive”

”Dacă am aduna promisiunile de kilometri de autostradă făcute de guvernanţi în ultimii 20 de ani, am avea autostrăzi cât China”, a adăugat şeful statului, potrivit News.ro, spunând că nu înţelege de ce nu se trece la realizarea proiectelor, în condiţiile în care sunt şi bani, este şi nevoie de acestea.

Preşedintele a menţionat că fondurile europene sunt importante, pentru că sunt destinate dezvoltării regionale, dar că marile proiecte au nevoie de pregătire de specialitate şi de voinţă politică pentru a fi puse în practică. El a spus că majoritatea proiectelor de infrastructură sunt proiecte fazate, adică nu au fost realizate în exerciţiul bugetar 2007-2013 şi au fost trecute în 2014-2020, însă nici acum nu vor fi realizate.

Klaus Iohannis a arătat că, dacă de la Craiova sunt transportate automobile în Europa, durata medie de transport până la Curtici este de 24 de ore, iar de acolo până în Europa de Vest este de 12 ore. El a spus că tronsonul Cluj-Curtici, proiect prevăzut pentru fondurile europene, dar că CFR spune că ”speră” să înceapă execuţia abia în 2022, în condiţiile în care ciclul de finanţare se încheie în 2020.

”Alt proiect important - Autostrada Moldova, cu toţii ne-o dorim (...) Există un proiect pe fonduri europene autostrada Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni, care acum e deja amânat cu 4 ani. De ce oare? Pe de altă parte, acolo unde se lucrează de multe ori anapoda”, a subliniat Klaus Iohannis, dând ca exemplu tronsonul de autostradă Deva-Lugoj, care trenează pentru că s-a început proiectul fără acordul de mediu complet.

”În mod normal, de aici guvernanţii ar fi trebuit să înveţe ceva, dar, surpriză, nu. Tronsonul 1 Piteşti - Cutrea de Argeş şi tronsonul 5 au intrat în procedură de licitaţie, ce credeţi?, făfă acord de mediu. Acum, sigur, speranţa este să nu fie probleme şi să fie luat acordul pe parcurs. Dar dacă păţim ca pe Deva-Lugoj şi stăm cinci ani ca să rezolvăm probleme care ar fi putut si uşor evitate dacă s-ar fi făcut respectivul studiu în timp util”, a mai declarat preşedintele.

El a spus că ”bani sunt, nevoie este, ceea ce lipseşte e o abordare serioasă, o aplecare asupra acestor chestiuni”.

”E foarte bine ca vine cineva din Guvern cu o hartă frumos colorată şi ne spune că se va face legătura Piteşti-Craiova şamd, e excelent şi e important (...), dar hai să facem lucrurile, nu doar să le promitem pe hârtie”, a continuat Iohannis.

La dezbaterea “Industria auto, cheia dezvoltării economiei. Factori de creştere a competitivităţii”, organizată de Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) la Piteşti, au fost prezenţi reprezentanţii celor mai importante companii din industria de profil românească.

Background

Marți, președintele Klaus Iohannis a declarat că, în privința pensiilor și a planurilor pentru Pilonul II, este o „harababură totală”, sugerând că ar putea fi voit întreținută. În acest context, șeful statului a cerut Guvernului și PSD să răspundă public, „clar și răspicat”, întrebării: „Mai aveți bani pentru pensii și salarii până la sfârșitul anului?”.

În replică, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat: „Am văzut declaraţiile preşedintelui din ultimele zile, am căutat foarte mult în Constituţie care sunt atribuţiile preşedintelui, dacă sunt corelate cu declaraţiile de politica fiscală, de întrebarea dacă avem sau nu bani pentru pensii şi salarii. Nu am găsit”.

Teodorovici îi cere lui Iohannis să se poziționeze față de Justiție ca să discute de pensii și salarii

Ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici a lansat miercuri un atac la preşedintele Klaus Iohannis, cerându-i acestuia să se poziţioneze faţă de ce se întâmplă astăzi în justiţie, când „avem oameni care au stat în închisoare în mod nejustificat”, condiționând răspunsul său despre salarii și pensii de această poziționare.

”Avem o absorbție de 17.02% a fondurilor europene. Aş dori să-i reamintesc preşedintelui Iohannis, o fac cu tot dragul, sunt convins ca nu a fost decât dezinformat (...). Fac apel la domnia sa să abordeze aceste subiecte altfel decât politic. Fondurile europene, politica fiscal-bugetară, modul în care facem achiziţiile publice, sunt subiecte care trebuie tratate, dar nu pe agenda politică. Am avut o discuţie în anii trecuţi, în care eu puteam să dau asigurări că România va atinge cel puţin 80%. Astăzi, România este la 90 şi ceva la sută absorbţie pe fondurile europene, cadrul financiar anterior, 2007-2013. Dânsul (Iohannis – n.r.) a spus că România poate să atingă maximum 70%. Este o diferenţă destul de mare. Rugămintea este, cu tot respectul, să fim lăsaţi să ne facem ceea ce am promis. Încă o dată în plus, nici declarațiile legate de fondurile europene nu se justifică”, a spus miercuri ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, într-o conferinţă la Guvern.

„Am tot căutat, pentru că am văzut declaraţiile preşedintelui din ultimele zile, şi am căutat foarte mult, să nu greşesc, în Constituţia României, să văd care sunt atribuţiile preşedintelui, dacă sunt sau nu corelate cu declaraţiile vizavi de politica fiscal-bugetară, faţă de întrebarea «dacă mai avem sau nu mai avem ca şi Guvern bani pentru pensii şi salarii». Şi credeţi-mă că eu nu am găsit nimic nicăieri, poate ne uităm pe versiuni diferite”, a spus Teodorovici.

„Înţeleg următorul lucru: că domnul preşedinte în baza articolului 80 din Constituţia României are în principal următoarea obligaţie: să asigure buna funcţionare a autorităţilor publice. Cu alte cuvinte, cred că e mai important să aşteptăm din partea domnului preşedinte un răspuns la o întrebare foarte simplă şi foarte justificată. Aş dori să văd foarte clar modul în care domnia sa se poziţionează, modul în care domnia sa înţelege să ne comunice care este poziţia, părerea, punctul de vedere faţă de ce se întâmplă astăzi în justiţie. şi o spun foarte clar şi simplu. Atâta timp cât în România avem oameni care au stat în închisoare în mod nejustificat, asta înseamnă că trebuie să schimbăm şi lege şi mecanism şi instituţii şi concept. Dar din păcate nu văd astăzi o poziţie foarte clară, văd doar atacuri nejustificate pe zona de politică guvernamentală. PSD-ALDE au demonstrat împreună că lucrurile la nivel de Guvern se şi întâmplă, iar dacă modul în care acest Guvern acţionează să spunem este doar atributul fiecărui cetăţean atunci când se va vota. Cu alte cuvinte, până nu primesc un răspuns la această întrebare - modul în care domnul preşedinte se poziţionează vizavi de ce astăzi se întâmplă în justiţie – nu putem să discutăm de nimic altceva. Pensii, salarii reprezintă atributul Guvernului ”, a conchis Teodorovici.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că Guvernul şi PSD trebuie să raspundă public la două întrebări - „Ce aveti de gând cu Pilonul II de pensii” şi „Mai aveţi bani pentru pensii şi salarii până la sfărşitul anului?”.