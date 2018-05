Ce joc face Tudorel Toader? Vrea stoparea procesului de extrădare din Serbia a lui Ghiță?

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a implicat prin declarații publice legate de dosarul de urmărire penală a fostului şef al DNA Ploieşti, Lucian Onea, şi fostul procuror DNA, Mircea Negulescu, zis Portocală, comițând trei gafe majore, dar care vin însă în sprijinul fugarului Ghiță.

Surse judiciare consultate de G4Media.ro spun că aceste ieșiri aparent inexplicabile ale ministrului justiției au totuși o miză mare. Prin atacul la cei doi procurori, i s-ar crea posibilitatea fugarului Ghiță să solicite respingerea cererii de extrădare din Serbia pe motiv că a fost supus unei represiuni nedrepte în țară.

Prima gafă se referă la faptul că ministrul a confirmat în 23 mai, în direct la Antena 3, “informaţia” potrivit căreia procurorul Negulescu are calitate de martor protejat şi a denunţat-o pe şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi. “Informaţia” despre aşa-zisul denunţ de 50 de pagini al lui Negulescu a fost publicată iniţial de revista de “intelligence” a Florianei Jucan şi preluată apoi de site-uri precum stiripesurse.ro. În “denunţ”, Negulescu ar fi descris cu lux de amănunte “ordinele” primite de la Kovesi ca să-i fabrice dosarul lui Sebastian Ghiţă.

Mircea Negulescu a negat însă vehement la Realitatea TV existența unui denunț scris de el împotriva șefei DNA. „Nu înţeleg de ce domnul ministru al Justiţiei a intrat în jocul manipulării şi vorbeşte despre un eventual denunţ pe care eu l-aş fi făcut împotriva d-nei Kovesi. Nu deţin date compromiţătoare referitoare la doamna procuror-şef. (…) Nu înţeleg de ce dl ministru intră în acest joc, se lasă manipulat de persoane care au calitatea de inculpat în diferite cauze. Nu cred că e normal să se întâmple aşa ceva”, a spus Mircea Negulescu, la Realitatea Tv.

A două gafă a ministrului este legată de faptul că tot în direct la Antena3, a spus că procurorul Negulescu este urmărit penal pentru represiune nedreaptă, deşi acuzaţia nu îi fusese adusă încă la cunoştinţă acestuia, iar urmărirea penală este nepublică. Or, un comunicat al Parchetului General dat publicităţii ieri, arată că Onea şi Negulescu sunt urmăriţi penal doar pentru participaţie improprie, sub forma complicităţii, la săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, nu şi pentru represiune nedreaptă. Şi tot ieri i s-a adus la cunoştinţă lui Mircea Negulescu calitatea de suspect.

A treia gafă este legată de faptul că, potrivit ministrului, el a sesizat Inspecţia Judiciară întrucât procuroarea Elena Iordache de la Parchetul General – cea care îi anchetează pe colegii ei de la DNA Ploieşti – ar fi fost ameninţată şi supusă presiunilor. Toader a confirmat practic o altă informaţie eronată difuzată de site-ul Lumea Justiţiei de această dată, în care se spunea că “nu ştim în ce măsură informaţiile sunt reale” şi că “nu este exclus ca ameninţările să fi venit pe o filieră de la vârful parchetului sau dinspre servicii, ori amândouă”! Mai mult, ministrul a luat această măsură după ce a fost solicitat în acest sens de deputata PSD, Andreea Cosma, judecată pentru corupţie la Înalta Curte, ca şi tatăl şi fratele ei, fostul preşedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma şi fostul deputat PSD, Vlăduţ Cosma.

Ameninţările şi presiunile au fost dezminţite, însă, chiar de către procuroarea Elena Iordache.

Demersul ministrului de a sesiza Inspecţia judiciară a fost comentat şi de fostul procuror DNA, Mircea Negulescu. „Am citit declaraţia dlui ministru. Înainte a apărut o ştire potrivit căreia o doamnă deputat a făcut o interpelare că se fac presiuni asupra procurorului de caz, cu referire la mine şi Onea, după care ministrul Justiţiei a solicitat protecţie la CSM pentru magistratul respectiv, ca pe seară să apară ştirea că eu am făcut denunţuri de zeci de pagini cu identitate protejată. Dacă e aşa, înseamnă că dl ministru a săvârşit o infracţiune că mi-a dezvăluit identitatea”, a spus Negulescu, care a adăugat că ţinta nu este el, ci Kovesi.

Miza ar fi să i se creeze posibilitatea fugarului Sebastian Ghiţă de a solicita respingerea cererii de extrădare în faţa Curţii Supreme din Serbia pe motiv că este supus unei represiuni nedrepte în ţară, susține G4Media citând sursele judiciare.

În plus, atrag atenţia sursele G4media.ro, procurorul Lucian Onea a fost pus sub acuzare pentru participaţie improprie, sub forma complicităţii, la inducerea în eroare a organelor judiciare, deşi el a fost cercetat disciplinar de Inspecţia Judiciară care a concluzionat:

“Afirmaţiile lui Vlad Cosma, potrivit cărora tabele depuse la dosarul 218/P/2014 au fost concepute de acesta la îndemnul lui Onea Lucian, nu se confirmă, întrucât din declaraţiile procurorului Negulescu Mircea şi comisarului şef de poliţie Iordache Mihail rezultă că Vlad Cosma a prezentat aceste tabele procurorului Negulescu Mircea, anterior discuţiilor pe care le-a avut cu procurorul Onea Lucian”, se arată în rezoluţia IJ intrate în posesia G4media.ro.

Fostul deputat PSD, Vlăduţ Cosma, a susţinut că a fost pus de anchetatorii Negulescu şi Onea să falsifice nişte tabele cu nume de alegători din Republica Moldova – care ar fi fost, chipurile, trimise prin fax la DNA Ploieşti, de peste Prut – în scopul fabricării unor acuzaţii de corupere de către Sebastian Ghiţă a alegătorilor din Republica Moldova. Ghiţă ar fi corupt alegătorii pentru ca aceştia să îi dea voturile lui Victor Ponta, la alegerile prezidenţiale din 2014.

“Procurorii (Parchetului general – n.r.) au reținut că, în perioada aprilie – mai 2015, suspecții Negulescu Mircea (la data săvârșirii faptelor procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti) și Onea Lucian (procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti) ar fi determinat o persoană (pe Vlad Cosma – n.r.), prin constrângere, să întocmească în fals o sesizare și documente care să susțină cele reclamate în conținutul acesteia. Documentele falsificate au fost expediate Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti și folosite drept probe în două dosare, precum şi în susţinerea/motivarea unei cereri de extrădare (a lui Sebastian Ghiţă – n.r)”, se arată în comunicatul Parchetului General.

Cine e procuroarea Elena Iordache de la Parchetul General. Magistratul care a început urmărirea penală pentru inducerea în eroare a organelor judiciare faţă de colegii ei de la DNA Ploieşti este acelaşi care, în urmă cu doi ani, a început urmărirea penală pentru spălare de bani împotriva lui Traian Băsescu şi care a dat clasare 6 luni mai târziu, după ce l-a chemat pe fostul preşedinte de câteva ori la audieri în calitate de suspect.

Există un dosar de şantaj. Aceleaşi surse au atras atenţia asupra faptului că la DNA există un dosar de şantaj în care sunt vizaţi chiar Sebastian Ghiţă şi Dan Voiculescu. Persoane din anturajul familiei Cosma ar fi încercat să şantajeze procurorii DNA Ploieşti ca să renunţe la o anchetă, în caz contrar familia Cosma ar fi dat publicităţii înregistrările compromiţătoare cu ei. În februarie, când a izbucnit scandalul înregistrărilor de la Ploieşti, DNA a dat publicităţii un comunicat şi stenograme din dosarul de şantaj.

… Adică, nu e o situaţie de cancan, că vor să dea nişte înregistrări! Ideea e să-l distrugă pe domnul ONEA… nu ştiu!… să ajungă la KÖVESI… Dacă e şi VOICULESCU băgat… Şi GHIŢĂ… în treaba asta, e o chestiune mai serioasă! Nu e făcută doar aşa, de… VLĂDUŢ?!”, este transcrierea unei discuţii dintre o persoană din anturajul familiei Cosma şi un procuror de la DNA Ploieşti din 29 ianuarie 2018.