Ilie Năstase, două dosare penale în câteva ore. Un record și pentru fostul nr. 1 ATP

Ilie Năstase a fost pentru a doua oară reținut de polițiști, la doar câteva ore după ce i s-a întocmit dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și refuzul de a i se recolta probe biologice după ce a fost condus la IML.

Deși în jurul orei 4:00, în dimineața de vineri a fost surprins conducând sub influența băuturilor alcoolice și i-a fost suspendat permisul de conducere, după câteva ore fostul tenismen s-a suit pe un scuter și a comis mai multe infracțiuni în trafic. Ca urmare a fost condus pentru a doua în aceeași zi pentru declarații, și s-a ales cu un nou dosar penal, de data aceasta pentru că a condus un autovehicul fără să posede permis de conducere.

Potrivit Digi24, Ilie Nastase a intrat pe contrasens, a depasit linia dubla continua si ar fi trecut chiar pe culoarea rosie a semaforului.

A fost dus astfel din nou la Udriste, unde s-a ales cu un al doilea dosar penal in decurs de doar cateva ore.

"Cica n-am nu stiu ce asigurare. Si cica am dosar penal. Nu i-ati vazut la colt? Stateau la panda acolo, la colt. M-a oprit, ca a zis ca am trecut pe rosu, cand era verde. N-am trecut pe rosu. Cand mergi inainte e rosu, la dreapta e verde. Eu am luat-o la dreapta.. Cand esti militian, nu poti sa fii politist", a declarat Ilie Nastase in fata reporterilor sositi la locul in care fostul mare tenismen roman a fost oprit.

Intrebat daca i se pare normal sa conduca la doar cateva ore dupa i s-a retinut permisul pentru ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice, Ilie Nastase a spus: "S-a intamplat la 1 dimineata. Crezi ca mai am ala 0,05%?".

Ilie Nastase s-a ales cu primul dosar penal, vineri dimineata, dupa ce a fost prins baut la volan si dus incatusat la sectia de politie.

Scandalul a inceput vineri dimineata, in jurul orei 04:00, pe Soseaua Nordului, cand politistii au oprit autoturismul condus de Ilie Nastase, aflat intr-o vizibila stare de ebrietate.

Fostul mare numar 1 ATP a refuzat sa se legitimeze si sa se supuna testului cu aparatul etilotest, aducand si unele injurii politistilor.

Astfel, a fost condus la Institutul de Medicina Legala (IML), pentru recoltarea de probe biologice, dar a fost din nou recalcitrant la adresa politistilor si n-a dorit sa colaboreze.

In consecinta, Ilie Nastase ar fi fost dus incatusat la sediul Brigazii Rutiere, unde i-a fost intocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice si pentru refuz de recoltare mostre biologice.

Nu e prima oara cand Ilie Nastase e prins baut la volan. In 2011 s-a ales cu o amenda si cu suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile, dupa ce rezultatul testului cu aparatul etilotest a fost de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat.