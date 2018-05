Senatul îl aprobă pe Rădulescu „Mitralieră”: Evazionistul scapă dacă plătește prejudiciul

Comisia juridică din Senat a dat aviz favorabil unui proiect de lege care va scuti de pedeapsa cu închisoarea persoanele care comit infracțiuni de evaziune fiscală daca achită prejudiciul produs, plus penalitati. În prezent pedeapsa este de până la 15 de închisoare.

Initiativa legislativa le apartine mai multor parlamentari PSD, printre care si Cătălin Rădulescu "Mitralieră", condamnat deja la inchisoare cu suspendare pentru "operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia", informează Ziare.com.

Legea nr.241/2005 prevede în prezent că evaziunea fiscală este infractiune și se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Asocierea în vederea comiterii acestei fapte este o circcumstanță agravantă, pedeapsa fiind în acest caz de la 5 la 15 ani.

Evazionistii care au creat pagube mai mari de 100.000 de euro risca pedepse minime mai mari cu 5 ani, iar cei care au pagubit cu peste 500.000 de euro sunt pasibili sa ia pedepse cu 7 ani mai mari.

Nu mai putin de 16 parlamentari PSD - printre care se numara Catalin Radulescu si Andreea Cosma - au inregistrat, insa, la Senat, la jumatatea lunii decembrie a anului trecut, un proiect de modificare a Legii nr 241/2005, in incercarea de a schimba continutul acestor doua articole.

Potrivit initiatorilor proiectului de modificare, evazionistul care plateste paguba creata, pe durata judecarii cauzei sale, n-ar trebui sa mai ajunga la inchisoare. Mai exact, in proiectul de modificare a legii propus de PSD se arata ca:

"In cazul savarsitii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazuta la arr. 8 si 9 (din legea nr 241/2005 - n.red), daca in cursul judecatii, pana la terminarea cercetarii judecatoresti, inculpatul acopera integral pretentiile partii civile, se va dispune sanctiunea amenzii penale sau efectuarea muncii in folosul comunitatii pentru o perioada de 6 luni".

Initiativa legislativa a parlamentarilor PSD a primit aviz pozitiv de la mai multe comisii senatoriale si, in cele din urma, a fost avizata favorabil si de comisia de fond in acest caz, adica de Comisia Juridica a Senatului, prezidata de deputatul PSD Robert Cazanciuc. Senatorii au adus, insa, si o serie de amendamente la proiectul de lege.

Inainte de toate, acestia au stabilit ca suma pe care evazionistul trebuie sa o plateasca pentru a scapa de inchisoare ar trebui sa fie mai mare decat cea prevazuta de initiatorii legii. Cu alte cuvinte, Senatul a decis ca un evazionist nu va plati doar prejudiciul, ci "prejudiciul comis prin producerea faptei, majorat cu 50% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile".

In schimb, senatorii au eliminat posibilitatea sanctionarii evazionistului cu munca in folosul comunitatii.

In plus, tot senatorii au decis, prin introducerea de amendamente la proiectul de lege, ca pentru un evazionist care plateste dauna creata si restul cheltuielilor deja mentionate "se va dispune o singura data renuntarea la urmarirea penala".

Proiectul de lege de modificare a Legii 241/2005 avizat de Senat

Proiectul de modificare a Legii nr. 241/2005 ar putea intra la vot saptamana viitoare, de vreme ce a primit deja aviz favorabil din partea comisiei de fond. Senatul este prima camera sesizata in acest caz si nu este for decizional.