Cati Andronescu, senator PSD și ministru al Educației, trece în barca lui Victor Pota

​Încă senator PSD, Ecaterina Andronescu , fost ministru al Educației, era prezentă ca „invitat” la lansarea programului politic al partidului Pro România , al fostului premier Victor Ponta. Zvonurile o dau demisionară din PSD, însă a refuzat să confirme.

La evenimentul organizat la Camera de Comert sunt prezenti, alaturi de Victor Ponta, fostii ministri Ecaterina Andronescu, Augustin Jianu, Nicolae Banicoiu, Ioana Petrescu, Sorin Campeanu, dar si reprezentanti ai unor sindicate, precum Dumitru Coarna.

Mai mult, ex-ministrul Educației s-ar putea confrunta cu Karl Iohannis la alagerile prezidentiale din partea Partidului Pro Romania, a declarat duminica seara la B1 TV fostul premier Victor Ponta. Pana acum, Ecaterina Andronescu nu a anuntat oficial trecerea la partidul fondat de Ponta.

Ecaterina Andronescu este membru PSD din 1996, iar din 1997 a devenit membru al Consiliului National PSD, al Biroului Executiv Central si vicepresedinte al PSD Bucuresti. In 2006, ea a fost aleasa vicepresedinte al PSD, functie pe care a pierdut-o la Congresul PSD din luna martie.

Andronescu a fost deputat in legislaturile 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008 si senator in legislaturile 2008-2012, 2012-2016, iar in perioada 2000-2003 a fost ministru al Educatiei. De asemenea, din decembrie 2008 si pana in 2009 a fost ministrul Educatiei in Guvernul Boc. A castigat un mandat de europarlamentar in 2012, la care a renuntat in favoarea lui Victor Negrescu. In iulie 2012, ea a devenit din nou ministru al Educatiei si Cercetarii, pozitie pe care a detinut-o pana in decembrie 2012. Ecaterina Andronescu se afla acum la al treilea mandat de senator PSD.

Pana acum, si-au anuntat demisiile din PSD si inscrierea in Pro Romania fostul ministru al Comunicatiilor in Guvernul Grindeanu Augustin Jianu si cinci deputati - fostul ministrul al Sanatatii Nicolae Banicioiu, fostul ministru al Turismului Mircea Titus Dobre, Marilena-Emilia Meirosu, Gabriela Podasca si Catalin Nechifor, fost presedinte al Consiliului Judetean Suceava.

Cea mai noua inscriere a fost anuntata luni de fostul ministru al Finantelor in Guvernul Ponta, Ioana Petrescu.

La Camera Deputatilor, PSD si ALDE au pierdut majoritatea parlamentara, dupa trecerea celor cinci deputati PSD la partidul fondat de Victor Ponta.