Eurostat: Unul din cinci români apți de muncă este plecat într-un stat din UE

Conform datelor Eurostat, biroul de statistică al Comisiei Europene, peste 19% dintre românii activi pe piața muncii aveau domiciliul în alte state din Uniunea Europeană.

Conform studiului, în medie, 3,8% dintre cetățenii Uniunii Europene apți de muncă locuiau într-o altă țară membră, alta decât cea unde s-au născut. În urmă cu 10 ani, media era de 2,5%.

Situatia variaza semnificativ intre statele membre, de la 1,0% in Germania, la 19,7% in cazul Romaniei. Comparativ cu anul 2007, proportia cetatenilor romani ce locuiesc in alte state UE a crescut cu 12,3 puncte procentuale.

Pe locurile urmatoare dupa Romania sunt Lituania (15%), Croatia (14%), Portugalia (13,9%), Letonia (12,9%) si Bulgaria (12.5%).

Persoanele cu educatie superioara sunt mai mobile decat restul populatiei. Astfel 32,4% din cetatenii UE ce locuiesc intr-un alt stat membru au studii superioare, in timp ce in cazul intregii populatii a Uniunii Europene, nivelul este de 30,1%.

De asemenea, rata medie de angajare in randul cetatenilor UE mobili este de 76,1%, comparativ cu o rata totala de angajare la nivelul UE de 72,1%.

16,9% din romanii apti de munca ce locuiesc in alte state UE au educatie superioara, comparativ cu un nivel de 16,7% in ceea ce priveste populatia Romaniei.

Însă acestea sunt datele pentru statele membre UE, comunități importante de români fiind localizate și în Canada, SUA și alte state nemembre ceea ce face ca numărul real al celor plecați din România să fie mult mai mare.