Decizie amânată pentru 8 iunie în dosarul angajărilor fictive în care e judecat Liviu Dragnea

Curtea Supremă ar urma să dea marţi decizia în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, în care DNA a cerut condamnarea liderului PSD, Liviu Dragnea, la şapte ani şi jumătate de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu.

UPDATE : Curtea Supremă a amânat pentru 8 iunie pronunțarea unei decizii.

DNA cere șapte ani și jumătate cu executare pentru Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive

Procurorul DNA a cerut la termenul din 15 mai acordarea unei pedepse de 7 ani și 6 luni de închisoare pentru Liviu Dragnea și anularea suspendării din dosarul „Referendumul”. Pentru fosta soție a liderului PSD, Bombonica Prodana, a cerut instanței să ia act de încetarea procesului penal, arătând că aceasta a achitat prejudiciul.

"Solicităm condamnarea acestora la pedeapsa închisorii. (..) Solicităm pedeapsa închisorii cu executare în regim privativ de liberare", a spus procurorul de ședință. În ceea ce îi privește pe Liviu Dragnea, Floarea Alesu și un alt inculpat, DNA a cerut pedepse orientate către mediul prevăzut de lege: 7 ani și 6 luni pentru instigare la abuz în serviciu și 2 ani și 6 luni pentru fals. Referitor la președintele PSD, procurorul a solicitat să se constate că faptele judecate sunt concurente cu cele pentur care a fost condamnat în dosarul Referendumului - transmite Mediafax.

Pentru cei trei inculpați care au recunoscut acuzațiile, printre care și cele două secretare PSD, procurorul DNA a cerut reducerea cu o treime a pedepselor. În cazul Bombonicăi Prodan, fosta soție a liderului PSD, DNA a solicitat ca instanța să ia act de încetarea procesului penal ca urmare a achitării prejudiciului, transmite Digi 24.

Vizibil nervos, Dragnea a ieșit la o țigară în fața Curții Supreme.

Live text (Ziare.com)

10:53 - Procurorul DNA a citat, in acuzare, mai multe declaratii date de martori si de inculpati in fata Inaltei Curti. Acesta a aratat ca mai multi inculpati au recunoscut acuzatiile, inclusiv cele doua secretare PSD. Una dintre declaratiile cheie este cea data de Anisa Stoica, secretara PSD care a facut mai multe afirmatii privind rolul lui Liviu Dragnea in angajarea sa. "Declaratiile acesteia se coroboreaza cu declaratiile fostei sale sefe, Floarea Alesu", a precizat DNA. Procurorul a mai dat detalii si despre modul in care in cadrul DGASPC Teleorman s-a constituit un Serviciu, condus de Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea, si in cadrul caruia au fost angajate cele doua secretare PSD. Procurorul DNA spune acum concluziile si despre vinovatia celorlalti inculpati din dosar, prezinta probele pe care-si bazeaza acuzatiile si trece in revista cele mai importante declaratii.

10:42 - Sala este arhiplina, inculpati, avocati, gura-casca. O parte din jurnalisti stau in boxa arestatilor, pentru ca nu au mai avut loc. Dragnea, pentru ca nu avea scaun, dupa ce a venit din pauza, si-a luat un scaun din boxa arestatilor.

10:18 - Procurorul DNA sustine pledoaria finala. El a aratat ca, la finalul cercetarii judecatoresti, acuzatiile din rechizitoriu se confirma: cele doua secretare PSD au fost angajate fictiv la DGASPC Teleorman. DNA arata ca angajatii DGASPC Teleorman au incalcat legislatia primara cand le-au angajat si mentinut in functii pe Botorogeanu si Stoica, una dintre conditiile pentru infractiunea de abuz in serviciu. In cazul lui Dragnea, procurorul arata ca acesta este acuzat de instigare la abuz in serviciu, deoarece el ar fi instigat-o pe Floarea Alesu sa le mentina in functie pe cele doua secretare.

Liviu Dragnea urmareste cu atentie pledoaria acuzarii.

Procurorul DNA cere respingerea apararilor facute de avocatii liderului PSD, care spuneau ca Dragnea nu avea atributii de coordonare a DGASPC Teleorman.

09:57 - Cele doua secretare, Anisa Stoica si Adriana Botorogeanu, s-au asezat in ultimul rand, langa boxa arestatilor. Din cand in cand mai vorbesc intre ele.

09:52 - Rodica Milos a repetat acordul dat si de Floarea Alesu si a dat detalii, la solicitarea instantei, despre ancheta si angajarea celor doua secretare.

"Am mai fost audiata de doua ori in calitate de martor, iar apoi si de suspect. Cand am fost audiata ca martor, eu nu am avut un avocat al meu. Semnatura de pe declaratie este probabil a avocatului. Deoarece am fost chemata in timp foarte scurt, nu am avut timp sa-mi angajez un avocat. Intr-adevar, nu contest ca am semnat contractele de angajare a celor doua. Eu le-am semnat in conditii de legalitate, fiecare participase la o procedura in vederea angajarii", a explicat Milos. Ulterior, directoarea a revenit si a declarat ca a semnat un singur contract de angajare. Ea a spus ca, atunci cand a fost chemata a doua oara la DNA, asupra ei s-ar fi facut presiuni. "Procurorul avea in mana o hartie si spunea ca imi poate da NUP (neinceperea urmaririi penale - n.red), dar nu vrea si 'sa ma descurc cu Justitia'. Ca ma trimite in judecata. Ca ma trimite in judecata, ca o sa mor de foame, ca o sa-mi pierd serviciul si asa a fost. Mi-a spus: 'Stiti unde vrem sa ajungem?!' Dar eu nu aveam ce sa spun despre domnul Dragnea, deoarece cu acesta m-am intalnit in doua situatii, numai cu aspect profesional. Pentru mine este un proces injust, am ajuns aici fara nicio vina. Eu mi-am facut treaba la locul de munca", a conchis Milos. Femeia a explicat ca cele doua secretare nu au ocupat functii de functionar public, ci de personal contractual.

Procurorul DNA cere excluderea acestei afirmatii, privind ce i-ar fi zis anchetatorul, deoarece ea nu a contestat niciodata declaratia si nici nu a facut plangeri impotriva procurorului.

"Arat ca declaratia de suspect a fost inregistrata partial. Din momentul in care s-a facut inregistrarea, procurorul m-a anuntat ca se inregistreaza. Mi s-a spus ca asa este procedura", a reiterat Milos.

09:36 - Instanta din oficiu a aratat ca o sa ceara o scurta suplimentare a declaratiilor a doua dintre inculpate: Floara Alesu, fosta sefa a DGASPC Teleorman, si Rodica Milos, fost director economic la DGASPC Teleorman. "Sunt de acord sa dau un supliment de declaratie in prezenta cauza. Sunt de acord cu pozitia avocatului ales, in sensul ca nu doresc sa verific continutul celor doua cutii de inregistrari trimise de DNA, ca urmare a solicitarii Inaltei Curti", a declarat Floarea Alesu. Ea a dat cateva scurte declaratii si cu privire la cele doua secretare PSD.

"Cand eu am ocupat functia de director, Botorogeanu si Stoica erau deja angajate. Erau deja incheiate contractele de munca. Arat ca, pe intreaga perioada in care cele doua au fost angajate, ele au avut calitatea de personal contractual, iar nu cea de functionar public", a explicat Alesu. Ea a spus ca la DGASPC Teleorman exista o Comisie de Disciplina.

09:23 - Inalta Curte a declarat finalizata cercetarea judecatoreasca si ca se poate trece la dezbateri. In acest moment, magistratii pun in discutie incadrarile juridice ale inculpatilor. "Noi vom amana pronuntarea, aveti timp sa depuneti concluzii scrise", a aratat presedintele completului, judecatorul Stefan Pistol.

08:55 - Liviu Dragnea a ajuns cu putin timp inainte de inceperea procesului, impreuna cu avocatul sau.

08:20 - Completul in acest dosar este format din judecatorii: Stefan Pistol (presedinte), Geanina Arghir si Constantin Epure. Cazul este in faza de fond a procesului, iar decizia magistratilor poate fi contestata la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.

textul integral, pe Ziare.com

***

Între timp, DNA a răspuns ÎCCJ privind colaborarea cu SRI în cauză, menţionând că sprijinul a constat în furnizarea de informaţii şi suport tehnic, scrie Mediafax.

Sprijinul SRI în dosar a constat în "furnizarea de informaţii cu privire la săvârşirea unor infracţiuni. Aceste informaţii nu au fost folosite ca probe şi nu au stat la baza actului de sesizare a instanţei de judecată, nefiind aplicabile prevederile deciziei nr. 21/18.01.2018 a Curţii Constituţionale a României" şi "suport tehnic cu punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică", precizează DNA în răspunsul transmis instanţei supreme.

Background

Curtea Supremă a cerut DNA să spună până pe 15 mai dacă a colaborat cu SRI în procesul Dragnea

Curtea Supremă a dat pe 25 aprilie un nou termen în procesul lui Dragnea, după ce a admis două cereri ale avocaților Bombonicăi Prodana și ai Florei Alesu, care au cerut DNA să spună dacă în acest dosar au existat cooperări între procurorii anticorupție și SRI şi să informeze Curtea în ce a constat colaborarea.

Procesul despre care se credea că este la final a fost prelungit cel puțin cu încă un termen după ce judecătorii au admis cererile depuse de avocatul Bombonicăi Prodana, fosta soție a lui Liviu Dragnea, și de cel al fostului director de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman. Avocații acestora au invocat inclusiv decizii recente de admitere a unor astfel de cereri pronunțate în alte dosare ale ICCJ: dosarul Gala Bute și două dintre dosarele în care este implicată Alina Bica, fostă șefă a DIICOT, transmite Digi 24.

Este vorba despre protocolul desecretizat luna trecută și care a fost semnat în 2009 între Ministerul Public și SRI.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, nu s-a prezentat miercuri la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde era programat să se desfăşoare ultimul termen al procesului în care este judecat pentru instigare la abuz în serviciu în legătură cu angajarea a două membre de partid la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman. El este în vizită în Israel, împreună cu premierul Dăncilă, unde a fost invitat de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Miercuri ar fi trebuit să fie ultimul termen al procesului în care Liviu Dragnea este acuzat în dosarul Direcției de Protecție a Copilului din Teleorman.

Dosarul vizează angajarea a două membre de partid la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman și a fost trimis în instanţă de DNA în iulie 2016, iar procesul a început pe fond în ianuarie 2017, având 13 termene de judecată.

În 21 martie, Dragnea a fost audiat timp de aproximativ trei ore la ICCJ, unde a susţinut că este nevinovat, că a fost trimis în judecată fără nicio probă, ci doar în baza unor "bârfe spuse la un şpriţ" şi că a rămas "ţinta DNA". De asemenea, liderul PSD a fost confruntat cu fosta directoare a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, în condiţiile în care ei au dat declaraţii contradictorii în instanţă.

În 21 martie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit pentru 25 aprilie ultimul termen al procesului în care preşedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual, alături de fosta sa soţie, Bombonica Prodana, şi de foşti angajaţi ai DGASPC Teleorman.

Fosta soţie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, a fost singurul inculpat care a refuzat să dea o declaraţie în faţa magistraţilor, în schimb a ridicat o excepţie de neconstituţionalitate a unui articol din Codul penal care reglementează infracţiunea de abuz în serviciu. În martie 2018, ea a cerut încetarea procesului împotriva sa, susţinând că a achitat prejudiciul în acest dosar.

Trei dintre inculpaţi - Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicuşor şi Anisa Stoica - şi-au recunoscut vinovăţia şi au cerut judecare prin procedură simplificată, însă cererea lor a fost respinsă de preşedintele completului de judecată, Ştefan Pistol.

Cele mai importante declaraţii în dosar au fost date de Floarea Alesu, fosta şefă a DGASPC Teleorman, care spunea, în mai 2017, că Liviu Dragnea ştia de situaţia celor două angajate care nu veneau la serviciu şi lucrau de fapt la sediul PSD Teleorman.

Liderul PSD a mai spus că din cei aproape 2.000 de oameni angajaţi în instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Teleorman foarte mulţi erau din cadrul PSD şi de la alte partide politice, iar atunci se întreabă firesc dacă ar fi trebuit să se intereseze de fiecare angajat membru PSD dacă merge la serviciu: "Eu mă întreb firesc - ar fi trebuit să mă interesez de fiecare angajat membru PSD dacă merge la serviciu? Eu nu merg nici acum în fiecare zi la sediul de partid. Nici atunci. Eu ajungeam la sediul de partid cam la două săptămâni. Au fost perioade în care nu ajungea niciunul câte o lună. Când noi aveam Birou Permanent judeţean însemna că veaneau toţi membrii, şoferii, primarii, consilieri judeţeni, multă lume".

De asemenea, Mirela Chera (martor), şef serviciu asistenţă socială în cadrul DGASPC Teleorman, declara la un termen al procesului din noiembrie 2017 că Liviu Dragnea era perceput în judeţul Teleorman ca "Dumnezeu" şi toţi îl ascultau deoarece "nimeni nu făcea altfel, să nu îl supere".

Anisa Stoica, angajată de la DGASPC Teleorman, dar care şi-a desfăşurat activitatea la organizaţia locală a PSD, a declarat în sala de judecată că îi era frică de Liviu Dragnea, dar că nu făcea parte din "gaşca" acestuia şi nici nu s-a simţit protejată de el.

Dragnea a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, a infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual.

În acelaşi dosar, a fost trimisă în judecată şi fosta soţie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei şi şef serviciu Secretariat din DGASPC Teleorman, cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu.

De asemenea, au fost deferiţi justiţiei Floarea Alesu, fost director general al DGASPC Teleorman; Ionel Marineci, fost şef serviciu în cadrul Complexului de servicii destinat copilului şi familiei; Olguţa Şefu, la data faptelor director executiv adjunct al DGASPC Teleorman; Valentina Mirela Marinca, la data faptelor şef al Complexului de recuperare şi coordonator al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei; Nicuşor Gheorghe, la data faptelor şef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare; Constantin Claudiu Balaban, fost şef al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei din municipiul Alexandria; Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica, ambele funcţionare în cadrul DGASPC Teleorman; Rodica Miloş (fostă Ogrija, fostă Drăghici), director executiv adjunct al DGASPC Teleorman.

Acuzațiile DNA din dosar

Conform DNA, Dragnea a intervenit pentru menţinerea în funcţie şi plata drepturilor salariale pentru două angajate de la DGASPC Teleorman, deşi ştia că acestea lucrau de fapt în cadrul organizaţiei PSD Teleorman.

Ancheta în acest caz a început în anul 2012, după ce procurorii au primit informaţii că Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, ar fi cerut mită de la familiile care doreau urgentarea procedurilor de adopţie în cazul copiilor instituţionalizaţi.

Ulterior, în decembrie 2013, procurorii au înregistrat o sesizare din oficiu cu privire la faptul că Floarea Alesu, în schimbul unor foloase necuvenite, proceda la menţinerea ilegală în posturi a două angajate de la DGASPC Teleorman, Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica.

Conform DNA, Adriana Botorogeanu era încadrată din anul 2005 la DGASPC Teleorman în funcţia de inspector de specialitate în cadrul Serviciului administrativ, în condiţiile în care ea figura şi ca salariat în cadrul unei societăţi comerciale din Alexandria. De asemenea, Anisa Niculina Stoica era încadrată, din anul 2006, în funcţia de referent la Serviciul administrativ din DGASPC Teleorman.

Potrivit procurorilor, cele două angajate nu s-au prezentat la serviciu şi nici nu au prestat vreuna dintre activităţile înscrise în contractul lor muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfăşurându-şi de fapt activitatea la sediul organizaţiei judeţene PSD Teleorman.

DNA susţine că, în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, Liviu Dragnea coordona şi controla activitatea DGASPC Teleorman, instituţie în cadrul căreia au fost încadrate Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica.

Procurorii susţin că Liviu Dragnea a determinat-o pe Anisa Niculina Stoica să se angajeze şi să fie remunerată în cadrul DGASPC Teleorman.

Dragnea mai este acuzat că a contribuit, prin influenţa pe care o avea în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica să fie menţinute în funcţie la DGASPC Teleorman.

Liviu Dragnea a fost întâmpinat în mai multe rânduri de protestatari în faţa Instanţei supreme, având loc şi incidente, aşa cum s-a întâmplat în octombrie 2017, când secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a venit însoţit de bodyguarzi, care s-au îmbrâncit atât cu protestatarii, dar şi cu jurnaliştii, chiar dacă la faţa locului se afla un dispozitiv impresionant de jandarmi.