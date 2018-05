​Basescu: I-am trimis lui Dragnea trei lingăi. PMP rămâne fără grup parlametar

Presedintele PMP, Traian Basescu, i-a criticat in termeni duri pe parlamentarii care si-au anuntat trecerea la PSD, afirmand ca i-a "trimis lui Dragnea trei lingai" si ca partidul pe care il conduce este "mai sarac in parlamentari, dar mai curat".

"Reusim sa-l intarim pe Dragnea. Prin dezertarile de astazi, vad ca dl. Steriu, care nu mai daduse pe la partid de vreo sase-sapte luni, dintr-odata a devenit si epistolar. Dl. Ganea... si domnia sa s-a dus catre unde il indeamna inima. Talpos... spre surprinderea mea, sambata a fost cu mine pe scena la Baia Mare si astazi vad ca si-a gasit valentele pesediste. Tabugan nu stim unde s-a dus inca, dar cert este ca am pierdut trei parlamentari proveniti din UNPR in urma fuziunii.

I-am pus pe listele PMP si azi am pierdut trei din ei. Ce sa le spunem? Drum bun. Se pare ca liderii UNPR nu se dezmint in abordarile traditionale. Ramanem un partid mai sarac in parlamentari, dar mai curat si mai puternic decat a fost la momentul alegerilor.

Nu e niciun secret pentru nimeni, noi numele Ganea, Steriu, Tabugan le stim de mult ca fiind in negocieri. Ne-au asigurat tot timpul ca nu, mai cinstiti ca ei nu exista, dar in realitate s-a dovedit ca ceea ce li s-a spus si in fata era adevarat, desi ei au negat.

Imi pare rau, macar sa se fi dus la liberali sau la USR, dar nu la PSD. Asta e, o luam ca atare si ne vedem de obiectivele noastre, de pregatirea congresului si de obiectivele pe care le avem", a mai spus presedintele PMP.

Valeriu Steriu si-a anuntat marti plecarea din PMP si intrarea in PSD, sustinand ca a ales libertatea si ca e convins ca si alti colegi de-ai lui vor lua aceasta decizie.

De asemenea, senatorii Ion Ganea si Iustin Talpos au trecut la PSD, fapt ce a determinat ca Partidul Miscarea Populara sa ramana fara grup in Senat, fiind nevoie de sapte parlamentari pentru a forma un grup.

Plecarea senatorilor Iustin Talpoș și Ion Ganea la PSD, lasă PMP fără grup parlamentar. „Îl consider desființat, vom rămâne un grup, fără a avea logistica unui grup”, a declarat Traian Băsescu, după o ședință de urgență a PMP.

Potrivit Regulamentului Senatului pentru înființarea unui grup parlamentar este nevoie de cel puțin 7 senatori. Grupul PMP avea opt senatori dar odată cu plecarea celor doi acesta se va deființa.