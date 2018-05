Judecatorii sectorului 2 se alătură protestului magistraților:opriți atacul la statul de drept!

Judecatorii de la Judecatoria Sectorului 2 se alătură "Rezoluției magistraților români pentru apărarea statului de drept", semnată de 2.000 de magistrați. Ei cer politicului să oprească atacurile la adresa statului de drept și a magistraților și să amâne legile justitiei până la primirea avizului Comisiei de la Veneția.

Judecatorii din cadrul Judecatoriei Sectorului 2 anunta, printr-un comunicat de presa, ca au luat o serie de decizii in adunarea generala de marti in ceea ce priveste dezbaterile din ultima vreme legate de legile justitiei. Astfel, judecatorii solicita factorilor politici sa inceteze atacurile la adresa statului de drept si la adresa magistratilor din Romania, afirmand ca Romania trebuie sa ramana stat memru al UE si al Consiliului Europei, transmite Ziare.com,

De asemenea, ei cer sefului statului si presedintilor celor doua camere parlamentare consultarea Comisiei de la Venetia privind modificarile aduse Codului penal, Codului de procedura penala si Codului de procedura civila si suspendarea dezbaterilor din Comisia spciala, precum si amanarea oricarei decizii pe acest subiect pana la primirea avizului Comisiei de la Venetia.

"Solicitam consultarea reala a corpului magistratilor cu privire la pachetele legislative care vizeaza activitatea lor, prin Adunarile Generale din cadrul instantelor si parchetelor. Solicitam consultarea reala a societatii civile, ale carei reactii trebuie sa fie avute in vedere in cadrul dezbaterilor legislative. Solicitam conditii demne de munca. Realizarea unui act de justitie de calitate presupune alocarea timpului minim necesar studierii cauzelor, analizarii problemelor de drept si a legislatiei in continua modificare, iar nu pronuntarea unor solutii ce pot fi afectate de inadecvarea conditiilor de lucru, de lipsa de timp si supraincarcare", mai spun judecatorii.

Ei ii cer ministrului Justitiei sa se abtina de la actiuni care intimideaza procurorii si afecteaza statul de drept si independenta justitiei si Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa isi exercite rolul de garant al independentei justitiei si sa actioneze fata de atacurile la adresa statului de drept si a magistratilor.

"Solicitam puterii legislative si Consiliului Superior al Magistraturii sa adopte masuri imediate pentru a furniza un sprijin adecvat magistratilor impotriva carora sunt indreptate critici care submineaza independenta justitiei", mai transmit judecatorii.

Aproximativ 100 de procurori si judecatori au protestat in tacere, in urma cu aproape doua saptamani, pe treptele Palatului de Justitie, solicitand suspendarea dezbaterilor pe tema modificarilor legilor justitiei si a Codurilor penale pana la obtinerea unui aviz de la Comisia de la Venetia. Ei critica faptul ca le-au fost ignorate semnalele cu privire la modul in care modificarile legilor ar putea afecta sistemul judiciar.

In timpul protestului, a fost initiat un document intitulat "Rezolutia magistratilor romani pentru apararea statului de drept", document facut public de catre Forumul Judecatorilor din Romania.