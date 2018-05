Respectul pentru adevăr: dialog între Mircea Dumitru și Pascal Engel

2018 / 06 / 04

Un dialog despre adevăr și valoarea acestuia în era digitală va avea loc pe 4 iunie 2018, de la 18.30, la Ateneul Român. Protagoniștii dialogului vor fi Pascal Engel, directorul de studii al Școlii Superioare de Înalte Studii în Științe Sociale din Paris, și Mircea Dumitru, rectorul Universității din București și președintele Institutului Internațional de Filosofie.

Evenimentul este organizat în cadrul Conferințelor Ateneului Român de Universitatea din București, în parteneriat cu Institutul Internațional de Filosofie.

Pascal Engel este profesor de filosofie modernă și contemporană la Universitatea din Geneva și directorul de studii al Școlii Superioare de Înalte Studii în Științe Sociale din Paris. Este, începând din 2001, membru al Institutului Internațional de Filosofie. Pascal Engel este, de asemenea, directorul grupului de cercetare Epistemè din Geneva. În perioada 2007-2010, Pascal Engel a fost directorul Departamentului de Filosofie din cadrul Universității din Geneva. Specializat în filosofia minții și a conștiinței, precum și in filosofia limbajului și a logicii, Pascal Engel a obținut titlul de doctor în filosofie la Universitatea din Paris în anul 1981, iar 9 ani mai târziu a finalizat al doilea doctorat la Universitatea din Aix-en-Provence. A fost profesor invitat la Universitatea din Neuchâtel, Universitatea din Tunis 1 și Universitatea din Geneva și visiting professor la Universitatea din Atena, Universitatea Arahus (Danemarca).

Mircea Dumitru este profesor de filosofie și rector al Universității din București, funcție deținută din decembrie 2011. Este președintele Institutului Internațional de Filosofie, membru corespondent al Academiei Române și profesor la Departamentul de Filosofie Teoretică al Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București. A fost decan al Facultății de Filosofie între 2000-2008 și prorector al Universității din București în perioada 2008-2011. Specialist în logică filosofică, filosofia limbajului, metafizica modalităților, epistemologie, filosofia minții și a conștiinței, Mircea Dumitru a obținut titlul de doctor în filosofie la Universitatea Tulane din New Orleans în mai 1998, iar două luni mai târziu a finalizat al doilea doctorat la Universitatea din București. A fost profesor invitat la Universitatea Lyon 3 „Jean Moulin”, New York University, Universitatea din Helsinki și City University of New York. Începând din acest an, Mircea Dumitru predă și la Universitatea Normală din Beijing, China.