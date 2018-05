Avocatul Poporului, recompensat pentru obediență: pensie specială de judecător CCR plus salariu

Avocatul Poporului va beneficia de pensie calculată şi stabilită în aceleaşi condiţii cu cea a judecătorilor Curţii Constituţionale, iar pensia va putea fi cumulată cu indemnizaţia, a decis Comisia juridică a Camerei Deputaţilor.

Membrii comisiei au modificat, în acest sens, Legea de organizare şi funcţionare a Avocatului Poporului, însă nu au finalizat raportul asupra acestui proiect. "Avocatul Poporului, precum şi persoanele care au exercitat funcţia de Avocat al Poporului îndeplinind condiţiile de numire prevăzute pentru judecători la Curtea Constituţională la data pensionării sau recalculării pensiei anterior acordate beneficiază de pensie calculată şi stabilită în aceleaşi condiţii cu cea a judecătorilor Curţii Constituţionale. Pensia de serviciu poate fi cumulată cu indemnizaţia pentru mandatul în curs de exercitare", prevede textul adoptat, citat de România liberă.

De asemenea, funcţia de Avocat al Poporului este asimilată ca rang cu funcţia de ministru beneficiind în mod corespunzător de toate drepturile acestuia. Salarizarea Avocatului Poporului se face conform Anexei nr. IX - funcţii de demnitate publică.

Comisia juridică continuă dezbaterile asupra proiectului de lege şi în şedinţele următoare. După finalizarea raportului, acesta va intra în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor, care este prima Cameră sesizată.

Amendamentul face parte dintr-un proiect legislativ initiat in luna februarie de deputatii PSD Florin Iordache, Serban Nicolae pentru modificarea si completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului, scrie Ziare.com.

Senatul a adoptat, pe 27 iunie anul trecut, cu majoritate de voturi, modificarile la Legea de organizare si functionare a Avocatului Poporului, potrivit carora persoana care va indeplini aceasta functie va avea rang si indemnizatie de ministru si pensie egala cu a judecatorilor de la Curtea Constitutionala (CCR).

Actul normativ prevedea ca "functia de Avocat al Poporului este asimilata ca rang si salarizare cu functia de ministru.”

In ceea ce priveste pensia Avocatului Poporului, legea in noua forma prevede ca acesta "beneficiaza de pensie calculata si stabilita in aceleasi conditii cu cea a judecatorilor Curtii Constitutionale (...) Pensia de serviciu astfel stabilita poate fi cumulata cu indemnizatia pentru mandatul in curs de exercitare".

Actul normativ prevede si faptul ca pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a judecatorilor de la Curtea Constitutionala, iar daca in urma actualizarii rezulta o pensie de serviciu mai mica, Avocatul Poporului isi pastreaza pensia aflata in plata.