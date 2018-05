Maria Grapini șochează din nou. Cum înțelege europarlamentarul aplicarea acordului GDPR

Grapini s-a conformat noului regulament UE privind protecția generală a datelor printr-o înțelegere foarte personală a acestuia: și-a întrebat fanii de pe Facebook dacă acceptă să le mai trimită mesaje, pentru că, în caz contrar, va fi „nevoită să îi scoată din banca sa de date”.

Europarlamentarul provoacă din nou stupoare după ce a postat pe Facebook un text care a devenit viral după ce-și întreabă fanii dacă mai vor să beneficieze de mesajele sale, altfel, spune ea, în baza regulamentului GDPR va fi obligată să-i șteargă din banca sa de date. Nu înainte de a le mulțumi cu majusculă.

Eurodeputata, care se pretinde a fi fost olimpică la română este cunoscută pentru numeroasele agramatisme care au făcut deliciul rețelelor de socializare dar și pentru ambițiile sale literare.

Disperați de gafele europarlamentarului, internauții au lansat "Grapinizer.com", aplicația care ”grapinizează” textele, ca să învățăm să ”scrim” corect

În iulie 2015, s-a lansat unealta online, ca reactie la numeroasele gafe facute pe Facebook de europarlamentarul Maria Grapini.

Aplicația care ”grapinizează” textele - Grapinizer.com, o initiativa care le ofera utilizatorilor posibilitatea sa introduca intr-o casuta un text corect gramatical, in limba romana, iar ulterior, cu ajutorul optiunii "Grapinize", sa vada cum arata textul in varianta grapinizata.:) Site-ul se prezinta drept "singura unealta care iti grapinizeaza textele" si promite ca "invatam sa scrim corect in romana", scria Hotnews la momentul lansării aplicației.

Pe linga cele in materie de gramatica, fostul ministru pentru IMM a facut si calcule matematice gresite. Astfel, in martie anul trecut Maria Grapini credea ca de la 3,7% la 7,5% este o crestere de 50%.

Europarlamentarul ALDE din comuna Berești, județul Galați este președinte, din1998, al Asociatiei Femeilor Antreprenor din Romania. Între 2002 - 2006 a fost vicepreședinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara. Din 2006 a fost președintele organizației județene Timiș a Partidului Conservator și vicepreședinte la nivel național al acestui partid. DIn 21 decembrie 2012 până în martie 2014, Grapini a fost ministru delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediu de afaceri și turism în guvernul Victor Ponta II (2012-2016). Din luna mai 2014 este membru în Parlamentul European, ca reprezentant al ALDE , partid creat în iunie 2015 din fuziunea Partidului Conservator cu Partidul Liberal Reformator. Partidul Puterii Umaniste coordonat de europarlamentarul Maria Grapini, care s-a format in iunie 2015 prin ruperea Partidului Conservator al lui Dan Voiculescu, a fuzionat cu ALDE condus de Calin Popescu-Tariceanu